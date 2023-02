Querida Ana,

Cómo me hubiese gustado conocerte. Te escribo esta carta para contarte solo algunas de las muchas razones por las que te admiro tantísimo desde el primer día que supe de tu historia...

Tuviste la picardía, el ingenio y la astucia para hacer las cosas a tu manera y bajo tus normas en un mundo de hombres. Tú no lo sabes, pero empezaste a construir las bases de una sororidad que a día de hoy late fuertísimo en el corazón de todas, siéntete muy orgullosa.

Diste a luz a la reina que llevó a Inglaterra a su edad dorada, una de las mujeres más importantes, independientes e inteligentes de nuestra historia...

Así comienza la carta que Teresa Helbig le escribe a Ana Bolena. Si en la anterior edición de la MBFWM, Teresa Helbig convirtió la pasarela en un festival de música, con su nueva colección para este otoño-invierno 2023-2024, Dear Bolena, nos traslada a la corte de Enrique VIII.

[Teresa Helbig, primera diseñadora en crear los uniformes de Iberia]

Como el nombre de la colección indica, la diseñadora catalana se ha inspirado en Ana Bolena, nacida a principios del año 1500 en el Reino Unido y que se casó con el segundo monarca de la casa Tudor, Enrique VIII, que rompió con la Iglesia para poder divorciarse y casarse con ella.

La investigación es una de las claves de la firma, una empresa familiar con pasión por el detalle que mezcla a menudo la modernidad y la tradición con el oficio: Helbig es capaz de bordar una colección casi por entero, con sus propias manos y la ayuda de su madre; después le tocará el turno a su hermana Luz, responsable de comunicación.

El símbolo de la colección reside en la unión de opuestos, tonos pastel, ocres, cremas y verdes manzana fusionados con el negro azabache, el plata y el dorado. Y el blanco, como sorpresa, en unos modelos inspirados por Zinesh, la hija de Teresa Helbig.

Tejidos delicadísimos como el tul y la gasa de seda, que en manos de Teresa y su equipo se convierten en obras de arte, bordadas con cuero y terciopelo, que cobran vida a través de técnicas que reivindican la artesanía más laboriosa como el corte a láser, los bordados tradicionales o el cuero guateado.

Los zapatos, a la última: unas merceditas con cuero y lentejuelas, unas sandalias con cintas de glitter y unas bailarinas de piel: todos los accesorios han sido diseñados por el equipo Helbig en colaboración con Flordeasoka.

La diseñadora, que lleva 25 años vistiendo a algunas de las mujeres con más estilo de nuestro país, ha creado una de las firmas nacionales con más proyección fuera de nuestras fronteras.

Ha vestido para las alfombras rojas y fuera de ellas a actrices como Daisy Ridley, Saorise Ronan, Zendaya, Olivia Wilde, Priyanka Chopra y Angela Basset, así como a las españolas Úrsula Corberó o Michelle Jenner, entre otras muchas. Y también a cantantes como Gwen Stefani o la española Amaia para su actuación en Eurovisión.

Y hablando de Historia, Teresa Helbig ha pasado recientemente a la de la moda, al convertirse en la primera mujer que diseñaba los uniformes de la compañía aérea española e incluir su nombre entre otros famosos creadores que lo hicieron a lo largo de los 95 años de existencia de la compañía, como Pertegaz, Elio Berhanyer o Adolfo Domínguez.

Seleccionada entre más de una veintena de diseños, su colección de "moda de altos vuelos" se estrenó en 2022 ganando el premio The Design Air Award 2021 al mejor uniforme de líneas aéreas. Incluía, también por primera vez en la historia de la empresa, un vestido y unas deportivas, en una colección que une comodidad y funcionalidad.

Iberia, por cierto, también está presente en la Madrid Fashion Week en el renovado Cibelespacio, the place to be o el lugar en el que hay que estar, "un espacio social con gran variedad de actividades para los amantes de la moda donde los visitantes son los protagonistas", según la Nota de Prensa de Ifema.

En el stand de la línea aérea hay una tienda en la que se podrán adquirir productos de la aerolínea como maquetas de avión, camisetas, obras inéditas e incluso una edición especial del bolso del nuevo uniforme diseñado por Teresa Helbig.

Al desfile de la diseñadora catalana no le faltó de nada, incluida la vista de Pedro Sánchez, primer presidente del gobierno en asistir a la MBFWM. Junto a él, su mujer, Begoña Gómez, muy fan de la firma. Porque, como asegura el lema de la marca: "Una mujer Helbig nunca pasa desapercibida".

El desfile de la diseñadora se inició y concluyó con una frase en la que Teresa Helbig, famosa por el hashtag #helbiggirls decía: "Gracias por ser una Helbig mucho antes que yo". Y la carta de la diseñadora terminaba así:

Tuviste la valentía para dar la cara por proyectos y realidades que te emocionaban, aunque eso supusiera reto y confrontación. Tú, generadora de cambios, predecesora de inquietudes transversales, luchadora incansable, fuiste Helbig mucho antes que yo. Y, como la vida rima, nuestros caminos se encuentran y se hacen realidad en forma de vestidos de gasa, bordados preciosistas y tejidos historicistas para seguir reivindicando el carácter, la autenticidad y la atemporalidad de las miradas únicas y las voces que dejan huella.

Ya lo dijo Cromwell: inteligencia, espíritu y coraje. Esta colección es para ti, “Petite Boleyn”.

Teresa.

Sigue los temas que te interesan