La Era de Oro de Hollywood acaba de perder a una de sus mayores protagonistas. Raquel Welch, nacida Jo Raquel Tejada, falleció este 15 de febrero a la edad de 82 años en Los Ángeles.

Hija primeriza de Armando Carlos Tejada y Josephine Sarah Hall, la actriz nació en Chicago. Con apenas dos años, la familia se mudó a California donde la niña empezó a desarrollar un interés especial por el arte. Bailarina de formación (una práctica que tuvo que abandonar por un tema físico según su profesor), ganó varios concursos de belleza a lo largo de su adolescencia.

Su pasión por la interpretación le llevó a formarse en el San Diego State College, donde consiguió una beca de artes teatrales. En 1959, se hizo con su primer papel relevante en The Ramona Pageant, una obra de teatro anual al aire libre en Hemet, California, basada en la novela Ramona de Helen Hunt Jackson.

Su sentido natural de la interpretación y soltura le permitieron adentrarse en el mundo de la televisión: en 1960, consiguió un trabajo como presentadora del tiempo en KFMB, una cadena local de San Diego. Obligada a dejar sus clases de interpretación, se mudó, tras su divorcio, a Texas, con sus hijos, donde consiguió trabajos puntuales y precarios.

Por suerte, en 1963, la joven de 23 años empezó a vivir de su pasión. Conoció a Patrick Curtis, quien se convirtió en su agente y le invitó a adoptar el apellido de su exesposo. La actriz, sin embargo, se negó a cambiar su nombre de nacimiento.

Poco a poco, la artista ganó protagonismo y visibilidad. En 1963, participó en El trotamundos, una película protagonizada por Elvis Presley. Dos años más tarde, logró su primer rol destacado en Vacaciones a go-gó. Firmó entonces un contrato de exclusividad con 20th Century Fox.

Viaje fantástico, estrenado en 1966, fue clave en el ascenso de la intérprete. Pero fue Hace un millón de años la película que realmente aupó a Raquel Welch al rango de icono. Uno de los motivos fue su bikini de piel, que también afianzó su poder como actriz sexy, una imagen con la que siempre jugó.

Protagonista de numerosas películas, algunas grabadas fuera de las fronteras estadounidenses, Raquel Welch asentó definitivamente su poder en la década de los 70. Versátil y segura, la actriz probó varios géneros. Del drama pasó a la comedia, pasando por el suspense. Uno de sus papeles más comentados fue el de Myra Breckinridge (1970) en la que interpretó a una heroína transexual.

Sus trabajos reciente en el cine incluyen Tortilla Soup (2001) y la comedia taquillera Una rubia muy legal, con Reese Witherspoon. Su última aparición en la gran pantalla fue en How to Be a Latin Lover (2017), una comedia con Salma Hayek y Rob Lowe.

Su trabajo fue recompensado: en 1974, la actriz ganó un Globo de Oro a "Mejor Actriz en un musical o comedia" por Los tres mosqueteros: Los diamantes de la reina (1973). También fue nominada a un Globo de Oro por su actuación en el drama televisivo Right to Die (1987). En 1994, Welch consiguió su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood.

La carrera interpretativa de la actriz fue indudablemente marcada por su poder estético. Más allá de su bikini de piel, Raquel Welch consiguió destacar en cada una de sus obras por estilismos diversos, de alto impacto visual.

Figura sensual por excelencia, dio vida a personajes sensuales, luciendo conjuntos sugerentes, pero también estilismos de época, uniformes y siluetas que adelantaron tendencias. Repasamos 10 de los más inolvidables de su carrera.

