Las prendas de cuero son tendencia. Blazers, gabardinas, pantalones, faldas y vestidos de este tejido estuvieron muy de moda la temporada pasada y parece que en 2023 han vuelto pisando fuerte. Las vemos tanto en las pasarelas como en el street style y lo mejor es que hay miles de opciones entre las que escoger.

Este tejido atemporal de estilo rockero aporta personalidad a los looks y un toque desenfadado que, sin embargo, no se aleja de la elegancia y sofisticación. Fue el favorito de celebrities y prescriptores de estilo en la década de los setenta y, sin duda, se está convirtiendo en una de las opciones más recurrentes en la actualidad.

Las casas de moda comenzaron a mostrarse interesadas en este tejido el pasado año. Céline, Gucci, Raf Simons y Alexander Mcqueen son algunas de las firmas que optaron por incluir minuciosamente el cuero en las propuestas de sus colecciones.

Y, como no podía ser de otra forma, este tejido se ha ido colando también entre los estilismos ofrecidos por cadenas de fast fashion como Inditex. La blazer de cuero, por ejemplo, fue una novedad que en poco tiempo se convirtió en todo un best seller.

Ahora vemos también gabardinas, cazadoras, shorts, faldas, vestidos y todo tipo de prendas confeccionadas en este tejido. Todas ellas pueden ser la forma perfecta de aportar un toque rockero al look y salirse de lo convencional.

Tanto para el día a día como para eventos más arreglados, el cuero es un must have que no puedes dejar pasar. Por eso, te dejamos 10 prendas de cuero en las que te merecerá la pena invertir y que no te cansarás de usar esta temporada.

