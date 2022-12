Los 10 'looks' por los que recordaremos a la icónica Ava Gardner

Ava en su camerino durante el rodaje de The Bribe, 1949.

Ava Gardner fue, es y siempre será un icono de moda en el imaginario colectivo. Su estilo sensual y descaradamente elegante consiguió convertirla en la quintaesencia de los años cincuenta. De personalidad arrolladora y alma solitaria tuvo que demostrar siempre que no era solo una cara bonita, sino una gran actriz.

Tras la austeridad social y económica que reinó en las décadas anteriores debido a las grandes guerras, la llegada de la década de los años 50 supuso un momento de gran renacimiento para el mundo de la moda. La mujer comezó a sacar su lado más sensual y femenino.

El patrón de belleza de estos años fue, en gran medida, dictaminado por la imagen de las grandes actrices de Hollywood, como Ava. Cejas en forma de arco, labios pintados de carmín rojo, melenas sueltas con ondas al agua… .

Pero, sobre todo, prendas ceñidas que resaltaban las curvas, estampados exhuberantes, delicados encajes y escotes pronunciados fueron los verdaderos protagonistas de la alta costura de la época de la mano de diseñadores como Givenchy, Cristóbal Balenciaga o Coco Chanel.

[La suite de Ava Gardner y los clubs: Paloma Martínez desvela los secretos del InterContinental]

Ava Gardner triunfó en Hollywood como las que más, pero no pudo evitar rendirse ante los placeres de España. Vivió en Madrid 12 años de su vida, donde fue conocida por sus grandes fiestas y celebraciones en la noche de la capital.

Además, fue aquí donde conoció al diseñador Oscar de la Renta cuando este aún trabajaba como aprendiz de Balenciaga. Por lo que era muy habitual ver a la diva vestida de la marca.

Para celebrar el 100º aniversario de su nacimiento, MagasIN trae sus 10 looks más icónicos, aquellos que representan, más allá de la estética, el gran poder y feminidad por el que siempre será recordada.

1. Pionera en el traje de novia de chaqueta

Ava Gardner enamoró a toda una generación a través de la gran pantalla, ella, sin embargo, encontró el amor en tres ocasiones. Se casó tres veces, con el actor Mickey Rooney en 1942, con el cineasta Artie Shaw en 1945 y, finalmente, su boda y relación mejor conocida por todos fue con el cantante Frank Sinatra en 1951.

Aunque con este último lució un look nupcial más tradicional que consistía en un vestido midi en color morado diseñado por la marca italiana Fontana, sus dos primeras bodas le convirtieron en pionera del uso de traje de chaqueta para novia. El conjunto de sastre, por aquella época, estaba reservado para el novio, pero ella lo hizo suyo al decorarlo con un ramillete de orquídeas, tal y como aparece en la imagen.

2. Embajadora de la revolución del bikini

La introducción del traje de baño de dos piezas en la cultura del siglo XX fue atropellada, pero, finalmente, exitosa. Exhibir la desnudez femenina públicamente no casaba con los valores y las expectativas de la época, por eso, no fue hasta principios de 1950 que el bikini comenzó a popularizarse entre la moda de masas.

Ocurrió precisamente gracias a que personalidades de Hollywood como Ava Gardner, Marilyn Monroe o Elisabeth Taylor comenzaron a usarlo en las playas de la costa oeste estadounidense. Sus fotografías luciendo el clásico bikini de talle alto y copa redonda lograron un gran paso hacia delante para todas las generaciones de mujeres que vinieron después.

3. Amante de España y sus lunares

Como bien es sabido, Ava Gardner fue una gran amante de España, de su cultura y, sobre todo, de su moda. Durante sus 12 años en el país, la actriz de Hollywood creó grandes lazos y vistió de grandes modistas nacionales como Balenciaga, Pertegaz o Elio Berhanyer.

De hecho, el estampado de lunares era uno de sus preferidos, así lo demuestran la cantidad de imágenes que dejó tras de sí luciendo vestidos de sevillana, tanto para rodajes, como fiestas y también en su vida diaria. Incluso llegó a lucir el mantón de manila más tradicional.

4. Estrella del 'noir' en el cine y la moda

Forajidos (1946) fue la película responsable de lanzar a Gardner al estrellato de la historia cinematográfica. Su exorbitante presencia junto a Burt Lancaster en este clásico del cine negro dirigido por Robert Siodmak hizo que nadie pudiera olvidarse de ella.

Pero no fue solo estrella del ‘noir’ en la gran pantalla, su look con el vestido negro de cóctel conquistó todas las tendencias de un Hollywood recién liberado de la Segunda Guerra Mundial en el que la vida social normal volvió a su cauce. Generando así la aparición de este tipo de vestidos ajustados que tanto resaltaban la figura femenina y que resultaban más arreglados que un look de tarde, pero menos que uno de noche.

5. Siempre una belleza salvaje

Ava Gardner fotografiada por Virgil Apger en la promoción de The Barefoot Contessa (1954). La compañía de cine Metro-Goldwyn-Mayer (MGM) la catalogó como “El animal más bello del mundo”, un título que despreciaba pero que tuvo que resaltar durante esta sesión cubierta de leopardo.

6. Tan natural como icónica

La introducción de la mujer al mundo laboral hizo que muchas comenzaran a optar por prendas más cómodas como los pantalones para su fondo de armario. Se trata de otra prenda que, durante décadas estuvo reservada para el consumo masculino, pero que ya en la década de los 50 pudimos encontrar incluso en su versión más corta, como en esta imágen de Gardner.

La diva del cine no era más que una persona normal y corriente y, como tal, en su vida diaria empleaba looks más informales. Uno de los acuciados por la actriz era la combinación de jerséis de angora o lana combinados con shorts o faldas lápiz.

7. Reina de las fiestas y los vestidos de gala

Efectivamente, Ava Gardner fue también estrella de la noche durante las décadas de los años 50 y 60 en Madrid. Sus grandes celebraciones eran auténticas pasarelas de moda. La diva solía llevar exuberantes vestidos de gala con escotes abiertos que resaltaban su figura.

En esta imagen, Gardner aparece en una prueba para Sorelle Fontana en Roma, en 1953. Una casa de moda creada por las hermanas Fontana que suministró el vestuario para The Barefoot Contessa y que se convirtió en una de las casas de moda favoritas de la actriz.

8. 'Venus era mujer'

One Touch of Venus o Venus Era Mujer (1948), fue una película dirigida por William A. Seiter en la que Gardner representaba a la diosa de la mitología romana Venus. Su belleza inspiró a los grandes directores de la época, llegando incluso a crear proyectos a su medida. En esta ocasión, interpretaba a una escultura de afrodita que cobraba vida.

9. Un icono de los pies a la cabeza

Si algo tuvo verdadero éxito en la moda durante los años 50, fueron los complementos: tocados, turbantes y sombreros despampanantes no faltaron en los looks de las mayores divas de Hollywood.

Gardner fue una gran aficionada de estas piezas, las lucía de grandes tamaños y de diversas formas. Lejos de ser un impedimento que escondiera su belleza, los sombreros resaltaban su facciones faciales y le proporcionaban una apariencia distinguida y misteriosa.

10. Digna de un Oscar

El gran triángulo amoroso del cine clásico: Ava Gardner, Grace Kelly y Clark Gable. La película dirigida por John Ford, Mogambo (1954), fue uno de sus papeles más míticos en la gran pantalla. De hecho, fue el proyecto que le proporcionó su única nominación al Oscar.

En este filme lució uno de los looks más populares de la década, la combinación de dos piezas en estilo militar. Ya fueran faldas de tubo recto acortadas hasta la rodilla o pantalones pirata, combinados con chaquetas caracterizadas por tener las hombreras muy marcadas y la cintura ajustada.

