Kim A-Young, la diseñadora surcoreana que ha traído el 'hanbok' a la moda europea

Primero fue el K-Pop, que arrasa en todo el mundo gracias al grupo BTS, luego llegaron el K-Cine (con Parásitos) y las K-Series (con El Juego del calamar). Ahora le llega el turno al K-Fashion, que ya está despertando de su letargo. Las marcas surcoreanas de moda no solo desfilan en pasarelas europeas, sino que colaboran con gigantes occidentales como Zara.

Aunar la serenidad de la ropa tradicional coreana con el estilo moderno y más occidentalizado de vestir. Trasmitir la cultura de su país, pero yendo más allá de una mera recreación de la indumentaria tradicional. Esos eran los objetivos de Kim A-Young al crear su colección de primavera-verano 2022.

La diseñadora surcoreana mantiene la esencia de su marca Cahiers, en estos diseños que, desde el 13 de junio y hasta el 29 de julio, se podrán ver en una muestra gratuita en el Centro Cultural Coreano (ubicado en el Paseo de la Castellana 15 de Madrid).

Las modelos lucen los diseños de Kim A-Young en el Palacio Unhyeongung.

Bajo el lema "Lo viejo viste lo nuevo", Kim A-Young presenta unos diseños inspirados en los Palacios de Corea y el Hanbok -una vestimenta tradicional-. Una manera única de acercarse a la cultura del país asiático y disfrutar de su moda, cuya popularidad aumenta año tras año en toda Europa.

Inicios en París

Aunque la diseñadora se inspira en la tradición coreana, sus creaciones siempre mantienen un equilibrio entre el estilo asiático y el occidental. Esto quizá se debe a su estrecho vínculo con Europa o, más bien, con París, ciudad en la que vivió durante 13 años. Hija de un pintor, siguió los pasos de su padre y, a los 23 años, se fue a la ciudad de la luz para estudiar Bellas Artes.

A través de sus proyectos artísticos quería mostrar la belleza del cuerpo femenino y, más tarde, decidió que quería mostrar la belleza de las mujeres a través de la moda. Accedió a L'Ecole de la Chambre Syndicale de la Couture Parisienne, graduándose la primera de la clase, y entró a trabajar en una firma de moda francesa. En 2014 regresó a Corea y fundó su propia marca: Cahiers.

Preparan a una de las modelos de Cahiers durante la Fashion Week de Seúl.

"El lema principal de la marca es Carpe Diem con Cahiers. Es como: 'disfruta la vida con las colecciones de Cahiers'", explica a MagasIN. "Quería una marca, un estilo de ropa no solamente para un día de diario, sino más bien para los días más especiales y más felices de tu vida como bodas o los eventos más especiales para ti. Por eso el lema es Carpe Diem con Cahiers".

Para que su marca se diferencie del resto, Kim A-Young crea patrones propios y tridimensionales "de buena calidad, elegantes y sofisticados". Se distingue además por emplear en sus diseños líneas que maximizan el volumen. "Esto tiene que ver con mi proyecto de la pintura y la idea de representar el cuerpo femenino", añade. Por último, también pone especial interés en los "pequeños detalles" de la ropa, que para ella son los que marcan la diferencia.

Con esos valores siempre presentes, Cahiers no ha dejado de crecer y ha sido reconocida con distintos premios. Recibió el segundo galardón en el K-Fashion Audition otorgado por Ministerio de Comercio, Industria y Energía de Corea en 2021, fue galardonada en los Korea Fashion Awards en 2020, Asia Fashion Collection en Tokyo en 2018 y como ‘Global Original Designer Innovation Award’ en la Guangzhou Fashion Week en 2017.

Primera exposición en Madrid

Su última colección de primavera-verano desfiló en la Fashion Week de Seúl y ahora se puede disfrutar en Madrid. La diseñadora considera "un honor" tener la oportunidad de exhibir sus diseños en España, aunque confiesa que al llegar a Madrid sintió miedo de que no fuese a suscitar interés.

La exposición del Centro Cultural Coreano se podrá visitar del 13 de junio al 29 de julio.

"Es la primera vez que vengo a Madrid, solo conocía Barcelona. Cuando llegué al aeropuerto y salí a la calle, la primera que hice fue fijarme en la ropa que se lleva aquí, y siento que la mayoría de madrileños lleva ropa más cómoda que los coreanos. Me dio miedo que no interesase la colección porque es bastante voluminosa, con muchos detalles, muchos encajes...", afirma.

"Pero el otro día, cuando instalábamos la colección, mucha gente incluso intentó entrar en el centro, se paró a mirar las fotos y el cartel. Me hizo muchísima ilusión y me quitó un poquito ese miedo. Estoy muy ilusionada por mostrarla".

Pregunta: Desde que fundó Cahiers, la marca no deja de crecer. ¿Cómo está viviendo este éxito? ¿Lo esperaba?

Respuesta: No era un éxito nada esperado. Siempre que me propongo algo intento hacer todo lo posible para conseguirlo, así que me he esforzado muchísimo. De esa manera inesperada he crecido bastante, tanto en Corea como en otros países asiáticos, pero aún no lo siento como "el éxito". Todavía me queda muchísimo, mi marca tiene que crecer todavía más.

¿Cuáles son los sueños que le quedan por cumplir para llegar a ese éxito?

Tengo dos sueños. Como viví muchos años en Francia, me gustaría poder enseñar mi colección en la Fashion Week de París de pret-a-porter [comenta con una sonrisa de oreja a oreja].

El otro sueño es un poco más raro. Poco después de crear la marca vi a una chica llevando uno de los vestidos de mi marca y en ese momento me pareció como un ángel, fue como si una luz iluminase a esa persona. Me daba esa impresión. Entonces, mi sueño es que un día todas las chicas de la calle vistan con mi ropa. Es bastente poco factible, pero ojalá que llegue ese momento.

Para esta colección, la diseñadora apuesta principalmente por los colores pastel y crudos. "La tendencia actualmente en Corea es de colores vivos, pero he elegido estos tonos porque eran los usados en los hanbok de las damas reales. Son suaves y elegantes", afirma la diseñadora.

Sus diseños han aparecido en películas y series (como Sky Castle o The Penthouse -ambas disponibles en Netflix-). También los han vestido celebridades coreanas como Yunjin Kim (de la serie Lost) o Sooyoung de SNSD. ¿Que significan para usted esas colaboraciones?

Realmente ayuda muchísimo a la hora de promocionar la marca. Cuando las actrices salen en las series coreanas se nota que aumentan las ventas de esas prendas. Y no solo cuando lo lleva la protagonista. En una ocasión, en una serie, había una escena en la que la protagonista y un personaje de reparto llevaban ropa de Cahiers, y lo que más vendió fue la que llevaba la chica de reparto.

Está colección se basa en los palacios de Corea y en los hanbok. ¿Por qué decidió recuperar esa vestimenta tradicional? ¿Cómo la ha 'actualizado'?

Antes de crear esta colección tuve que estudiar mucho sobre los palacios y la vestimenta coreana hanbok, pues no conocía muy bien todas las partes y todas las líneas, ya que hay muchísimas prendas de hanbok. Lo que quería utilizar en mi colección era la serenidad de la vestimenta coreana tradicional y, sobre todo, las líneas, porque en los hanbok se aprecia una armonía entre las líneas curvas y rectas. Esta mezcla genera mucha serenidad y era un elemento que quería emplear.

También me di cuenta entonces de que los hanbok son realmente muy bonitos. Antes solamente pensaba que eran algo nuestro, de nuestra tradición, pero tampoco sabía que tenían tantos detalles hermosos. Por eso en la colección utilizo detalles como los nudos tradicionales o el norigae, que es un adorno que se ponían las mujeres, sobre todo las damas reales, y que colgaban de la chaqueta.

Pero tampoco quería crear una colección solamente basada en el hanbok porque, de hecho, en Corea hay un montón de colecciones que enseñan los hanbok pero modernizados. Quería algo más elegante y sofisticado, basado en ello, pero que diese una sensación cómo más occidental.

Tres de los diseños favoritos de Kim A-Young. El primero incluye una prenda similar al pantalón interior que llevaban los hombres con los hanbok. En todos los modelos emplea la tela inkyun, que forma parte de la vestimenta tradicional de Corea.

En los últimos años ha habido un auge del interés por la cultura y la moda coreanas en Europa. ¿Qué significa para usted?

Hacía mucho que no venía a Europa y, aunque en la televisión he visto que cada vez más gente se interesa por nuestra cultura, no lo he podido ver de primera mano. Además, con el coronavirus no he podido viajar mucho a Europa, así que ha sido una pena.

Pero donde sí he sentido mucho el auge de la cultura coreana ha sido en China. He viajado bastante y he participado en muchas ferias, en los desfiles de moda, y cuando dices que haces moda coreana, se interesan mucho por saber dónde comprarlo. No obstante, sobre Europa, mis amigos sí que me han contado que cada vez hay más gente interesada.

¿Cuáles son las principales diferencias entre la moda coreana y la europea? ¿Qué es lo que le gusta del estilo más occidental?

A lo mejor ahora es diferente pero, cuando vivía en París, veía que no había muchos sitios dónde comprar ropa. Es decir, yo veía dos tipos de negocios: las marcas de lujo, que no son accesibles a todo el mundo, y las marcas de fast fashion. No había una intermedia, mientras que Corea en ese sentido es como un paraíso para comprar ropa.

Respecto a lo que más me gusta, antes de vivir en Francia pensaba que los europeos no trabajaban, era la imagen que tenía. Pero cuando llegué me di cuenta de que la gente trabaja muchísimo, justo hasta un minuto antes de irse de vacaciones en verano. Entonces, creo que todos los diseños tan creativos que se hacen en Europa vienen de esa pasión de los europeos cuando trabajan. Me parece muy impresionante.

Además, en Corea, muchos diseñadores se ven obligados a seguir la tendencia porque si no tienes algo que sea tendencia, casi no vas a vender ropa. Sin embargo, en Francia y en Europa en general, siento que cada diseñador crea un estilo muy diferente y luego intenta convencer a los consumidores y al final lo consigue. En ese sentido, pienso que el diseño europeo es mucho más creativo.

Las capas y el volumen son parte esencial de los hanbok.

Actualmente los diseñadores europeos se centran cada vez más en potenciar la sostenibilidad de sus marcas. ¿Ocurre lo mismo en Corea? ¿Y en Cahiers?

Sí, en Corea uno de los puntos más importantes en el sector es la sostenibilidad. De hecho, el Gobierno ha establecido muchas ayudas financieras para alentar a los diseñadores a que creen colecciones de manera más sostenible.

En Cahiers estamos considerando empezar seguir ese camino, pero todavía nos quedan cosas que solucionar. Hace poco tuve que diseñar unos uniformes para una marca de Duty Free coreana, y he empleado una tela reciclada hecha de botes de plástico. Fue mi primera experiencia para crear ropa con materiales reciclados.

¿Y qué tal fue esa experiencia?

Me pareció que la tela reciclada era muy cara. No pensé que lo fuese tanto. Al final, todos los materiales reciclados y sostenibles son muy caros. Entonces, me gustaría utilizar más ese tipo de materiales en mis colecciones, pero al ser una marca personal y todavía pequeña, me cuesta bastante conseguirlo. Es una pena.

Palacio Unhyeongung.

¿En qué proyectos está trabajando ahora mismo?

Tengo que acabar el diseño del uniforme que he comentado, que estoy a punto. Luego, tengo que ponerme con la nueva colección de primavera-verano 2023.

Normalmente para elegir el tema o el concepto de la colección lo hago basándome en un lugar, en la impresión que me trasmite, la tradición, el ambiente... Eso me genera mucha inspiración. Como estoy ahora en España, aprovechando esta oportunidad, estoy pensando en crear una colección 2023 con el concepto de España. Lo que pasa es que tengo una agenda muy apretada y solo tengo un día libre, así que intentaré ver todas las cosas que pueda para intentar conseguir inspiración.

Sigue los temas que te interesan