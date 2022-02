Los 'podcasts' de mujeres que no te puedes perder

La nueva fórmula del éxito en el mundo de la radio son los podcasts. La calidad que ofrece este nuevo formato, con unos contenidos que resultan atractivos a la audiencia hacen de estos programas una alternativa cada vez más elegida. La gran accesibilidad que estos bridan, pudiendo escuchar estos en una multitud de plataformas, como Spotify, iVoox o Podimo, y la cercanía que transmiten sus protagonistas, provocan este gran incremento en los seguidores de estos programas.

Como en todos los sectores, la inclusión de las mujeres en esta nueva fórmula no ha sido fácil. Muchos de estos podcasts comenzaron en los propios medios de comunicación, presentando unos programas informativos y rigurosos. Afortunadamente, cada vez han ido apareciendo más opciones lideradas por mujeres. MagasIN te trae una lista de los podcasts que están triunfando ahora mismo.

1. 'Estirando el chicle'

Presentado por Carolina Iglesias y Victoria Martín, este programa ya puede darse el lujo de decir que ha ganado un premio Ondas en la edición de estos galardones de 2021. Este es un podcast de comedia que nace en plena pandemia del coronavirus. En sus primeros programas, los episodios eran grabados en la casa de una de las presentadoras, con un set sencillo de grabación. Ya en su segunda temporada, la red de podcast, 'Podium Podcast', acogió al programa de las influencers.

Como indican en su página web: "Estirando el chicle es un podcast de comedia que surge de la necesidad de Victoria y Carolina de rajar sobre todas las cosas que les indignan". Cada semana, diferentes perfiles de mujeres visitan este programa para hablar sobre un tema en concreto.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Estirando el chicle (@estirandoelchicle)

2. 'Saldremos mejores'

Este es uno de los podcast más recientes. Inés Hernand y Nerea Pérez de las Heras se unen en este proyecto, creado en los últimos meses del año pasado, para realizar una revisión de la actualidad semanalmente. Con una estructura que mezcla lo informativo con lo informal, las presentadoras comienzan cada episodio con un 'carrusel de noticias' que resumen el noticiario más actualizado.

En la última semana, el nuevo capítulo ha recibido a su primera invitada: Mónica García. La política de Más Madrid analiza con las presentadores la problemática de la atención primaria en la Comunidad de Madrid.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Saldremos Mejores (@saldremosmejores)

3. 'Dos rubias muy legales'

La cómica Henar Álvarez y la ilustradora Raquel Córcoles, mejor conocida como Moderna de Pueblo, estrenan un nuevo podcast que se puede escuchar de forma exclusiva en la app de Podimo. En un tono humorístico, estas dos mujeres charlan acerca de diferentes temas junto a diversos invitados. La clave es centrarse en aquellas cuestiones que preocupan a los millenials hoy en día.

Para convertir este espacio en uno cotidiano, el programa mezcla esta charla con colaboradores habituales y audios que les mandan a las presentadoras, quienes han declarado estar muy ilusionadas con este proyecto: "Llevamos meses preparando este podcast con una ilusión tremenda. Mañana sale y esperamos que lo gocéis y lo disfrutéis, si no me cagaré en todo porque significaría que me quedé sin vacaciones de Navidad en vano. No me hagáis eso", comenta Henar en su cuenta de Instagram.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Henar Alvarez (@henarconh_)

4. 'Mi patio de vecinas'

Detrás de este podcast encontramos a la periodista La Forte. Como indica en su página web, este programa ha recibido a más de 100 invitados. Entre ellos, podemos encontrar nombres célebres como los de Toni Acosta o el de Anne Igartiburu. Es el segundo podcast más escuchado en nuestro país creado por una mujer según Spotify. Además de ello, todas las semanas se sitúa entre los programas más escuchados de la app de Podimo.

Este programa pretende ser un lugar cómodo para debatir temas de todo tipo y así lo declara su autora: "Mi Patio de Vecinas es ese lugar donde uno se sienta cómodamente y charla sobre la vida. Sin aspavientos, sin postureos, sin remilgos ni decoros. Como cuando apagas la luz de la mesilla de noche. Aquí uno viene a llorar lo suyo y a ser".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de La Forte (@soylaforte)

5. "Ellas charlan solas"

Sol Aguirre, autora del blog humorístico para mujeres "Las claves de sol" y Leire Larrañaga, experta en marketing digital, nos ofrecen su propio podcast. En él, estas dos mujeres charlan sobre diversos temas que están de plena actualidad: desde los estereotipos que nos dejan las series más famosas hasta la importancia de la salud mental.

Disponible en plataformas como Spotify, Apple Podcast o Podimo, las reflexiones de cada programa se combinan con las anécdotas de las presentadoras.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Ellas Charlan Solas (@ellascharlansolas)

Sigue los temas que te interesan