4 de 10

"El rojo es uno de los colores fetiche de mis colecciones. Me siento totalmente identificada con la fuerza que transmite este color, y me encanta transmitir esa energía para volar alto con mis prendas. Este vestido rojo es una combinación perfecta de líneas puras y diseño cuidado. Un oufit complejo, cuyo resultado es elegancia y sutileza atemporal. Aún recuerdo lo espectacular que iba Amaia Salamanca con él… Por muchos años que pasen, me sigue gustando y me lo pondría para cualquier evento", asegura.