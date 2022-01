Fernando Claro, el diseñador de las 'it girls'

El vestido que lució la jugadora de fútbol Alexia Putellas al recoger el Balón de Oro ha dado la vuelta al mundo…

Con dos estudios, uno en Sevilla y otro en Madrid, vendemos en América, Europa, Dubái, etc., gracias a la venta online. Pero Alexia Putellas, con nuestro vestido, se ha visto en todo el mundo. Le atendí personalmente, porque estaba en Sevilla, concentrada con la selección española. Ella misma eligió el tejido y la forma tras el boceto que le presentamos Beatriz y yo. Es una chica muy alta y bien formada, con muy buena percha. Realizar un vestido así supone muchas horas de trabajo del equipo, pero merece la pena.

Fernando Claro, con un bagaje profesional como diseñador de moda extraordinario y extenso, ¿quién le iba a decir que se convertiría en el siglo XXI en el diseñador favorito de las influencers?

El otro día, a mi nieta le pidieron en el colegio que entrevistara a alguien y me entrevistó a mí preguntándome por mis sueños. Le respondí que mi gran sueño ya lo he cumplido hace tiempo, que no era otro que desfilar en la antigua Cibeles, lo que hoy es la Mercedes-Benz Fashion Week. Estoy en un momento muy bueno, con mucho reconocimiento y, además, nos ha llegado esto también de regalo, el tema de las influencers. Las redes sociales son importantes y esto se lo debemos a mi hija Beatriz, que apostó por ello y controla a la perfección las redes y el e-commerce. Ahora, estamos fabricando un vestido de flecos que se puso la influencer catalana Marta Sierra. Este vestido ha gustado mucho, lo quiere todo el mundo y nos lo están pidiendo. A las redes hay que tenerlas muy en cuenta...

¿Cómo ha cambiado la moda desde sus inicios? ¿Y las mujeres españolas?

La moda es cíclica y los diseños vuelven. Va cambiando la manera de confeccionar la prenda, pero es todo una vuelta, una revisión. Ahora volvemos a los 80.

En cuanto a la mujer española, ha cambiado a lo largo de estos años. Es mucho más abierta, más atrevida… Aún así, cuando llega alguna celebrity al estudio, yo le pido que sea un pelín más transgresora, y es que soy un poco exagerado…

¿Cómo comenzó en esto de la moda?

Esta profesión te tiene que gustar mucho y llevarla dentro. De joven trabajé como corresponsal de un periódico en Sevilla sólo para entrar en los desfiles. Mi pasión era ver desfilar a los grandes diseñadores españoles. Y a los 31 años, decidí abrir una tienda en Sevilla. Busqué una universidad en la que pudiera aprender diseño y estilismo, allí me formé y hasta hoy.

Ahora, también cuenta con Beatriz, con su mano derecha ¿qué le aporta a sus colecciones?

Aporta el 50%. Ella tiene una visión más fresca y es el primer contacto con la colección. Nosotros presentamos en la Mercedes-Benz, pero después siempre estamos creando para las tiendas pequeñas colecciones. Ahora, también para vender por internet hacemos vestidos más económicos y colecciones de bolsos, gafas, etc. A raíz de la pandemia, como se paró todo, y con el objeto de mantenernos activos, empezamos a fabricar mascarillas y venderlas por internet. A partir de ahí, hicimos vestidos para esta plataforma con dos colecciones más para internet. Yo siempre he sido reacio a vender online porque soy muy exigente con las medidas, para que la prenda quede bien. En principio, mi patrón es muy depurado y tiene que encajar a la perfección en el cuerpo. Pensé que a alguien en su casa, no le iba a quedar bien. Pero hemos hecho patrones más generales y funciona.

Anticípenos algo de lo vamos a ver en su próxima colección...

No me gusta adelantar nada, pero te diré que una de las líneas lleva flores importantes en relieve con un colorido muy bonito, y también con oro-plata.

¿Qué le diría a alguien que le pide consejo para ir de invitada a un evento y no sabe qué llevar?

Que se sienta guapa con lo que se está poniendo, que no se vea disfrazada por muy bonito que sea el diseño. Eso es lo principal.

