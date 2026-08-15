Vivir como en un hotel pero de tu firma favorita: las 'branded residences' revolucionan el lujo, de Armani a Karl Lagerfeld

Seguro que alguna vez se ha alojado en uno de esos resorts tan idílicos que las ganas de pasar por el check-out brillaban por su ausencia, porque si por usted fuera se quedaba a vivir en él para siempre. Pues bien, ahora las marcas de lujo más prestigiosas del mundo pueden hacer su sueño realidad. Eso sí, si su bolsillo lo permite. No hablemos demasiado rápido.

Las branded residences son, desde hace años, una realidad con presencia en España. Estamos hablando de propiedades privadas —una villa, un ático, etc.— que ostentan el nombre y los estándares de servicio de un alojamiento o de una marca lifestyle reconocida internacionalmente, generalmente en colaboración con un promotor inmobiliario.

A diferencia de las habitaciones de hotel a las que se entra por tiempo limitado, estos son domicilios al uso donde los residentes disfrutan de comodidades prémium que pueden ir desde la conserjería y el servicio de limpieza hasta estilistas personales y sumilleres en la cocina. El objetivo es ofrecer una experiencia de vivienda al más alto nivel.

En estas propiedades, además, el simple hecho de que estén vinculadas a una marca lleva a que sus elementos —arquitectura, diseño, mobiliario— reflejen los valores y el prestigio de la firma de la que toman el nombre. Sirva de ejemplo un caso reciente: el lanzamiento de Armani Residences Marbella en la ciudad más exclusiva de la Costa del Sol.

La noticia, anunciada por la propia firma italiana, describía la promoción como "una alianza entre Sierra Blanca Estates y Palya Invest, una compañía dirigida por el empresario Abel Matutes y la leyenda del tenis Rafael Nadal". Se construirá en una de las últimas propiedades privadas en la Milla de Oro, conocida por sus impresionantes villas y boutiques.

El complejo "contará con muy pocos edificios distribuidos sobre una amplia superficie, garantizando privacidad, amplitud y tranquilidad", prosigue el comunicado, en el que se describen servicios como "un spa de primer nivel". Lo componen 33 residencias cuyas obras estaba previsto que empezasen en junio de este año, si bien la entrega tendrá lugar en 2028.

Imagen renderizada de cómo serán las residencias de la firma italiana en Marbella. Grupo Armani

Vivir a la moda

La de Armani no es, en cualquier caso, la única casa de moda que ve negocio allí. Bajo el nombre del eterno Karl Lagerfeld hoy se están desarrollando cinco villas en Marbella también con Sierra Blanca Estates; Dolce & Gabbana, Fendi, Lamborghini, Missoni, Elie Saab o Versace se suman a este modelo.

Además, la región de Picasso y los 300 días de sol al año reúne 21 de los 42 desarrollos activos de estas propiedades en España y 1.260 de las 2.168 unidades que recogía en diciembre de 2025 el Branded Residences Monitor (BRM), la primera organización dedicada a recabar datos de este sector, que nació el año pasado en Madrid.

El observatorio responde a las dudas más frecuentes sobre cómo funcionan estas casas, puesto que hay varios tipos, desde hogares integrados en hoteles a edificios independientes que sólo comparten una estética y un nombre. Four Seasons Private Residences Madrid, por ejemplo, se apoya en la primera estructura, con 22 apartamentos ya vendidos.

Mandarin Oriental desarrolla 30 viviendas en Hermosilla. Y SLS Madrid Infantas, en la calle que le da nombre, reúne 33 residencias y áticos en el edificio que durante casi un siglo fue hogar de Casa Benítez, última sastrería tradicional del centro de Madrid, cuya decoración art déco fue un emblema castizo. Su 'adiós' reabrió el debate sobre la preservación del patrimonio y de la identidad de la ciudad ante el auge de estos negocios.

En el caso de las Karl Lagerfeld Villas Marbella, la firma las presenta como su primer proyecto de estas características, sin que haya un hotel asociado a ellas: serán cinco casas que "varían en tamaño desde los 1045 hasta los 1385 metros cuadrados" donde la marca aporta "la visión icónica y la estética de diseño de su fundador", reza la web.

La marca promete un diseño en homenaje a Lagerfeld presente, por ejemplo, en exteriores inspirados "en los jardines que tanto admiraba" este. El objetivo es que el comprador sienta que vive en casas inigualables, tanto que cada una tiene su nombre: Lucky 7, Icon, St. Germain, Ramatuelle y Runway. En 2025, Idealista/News confirmó que ya se habían vendido tres.

La decoración de Karl Lagerfeld Villas Marbella se inspira en el universo creativo de su fundador. Karl Lagerfeld Villas Marbella

Un modelo en auge

Ahora bien, ¿a quién exactamente van dirigidas las branded residences? Está claro que no a todos los mortales. El BRM distingue varios tipos de compradores, aunque todos compartan presupuesto: por un lado, está el residente que busca una casa resuelta, con intimidad, seguridad y gente disponible cuando surge un problema.

También hay quienes ven en ellas segundas residencias a modo de refugios de estilo de vida, y luego están los nómadas de alto poder adquisitivo, es decir, figuras internacionales o empresarios que quieren disponer de hogares en distintas ciudades. Los últimos, más que arraigo, buscan continuidad en la experiencia y acceder a redes exclusivas.

Otro perfil es el del comprador emocional que se siente identificado con el universo de la marca y concibe las branded residences como una extensión de su estilo; aquí el componente aspiracional es clave. Por último, está el propietario-inversor, que compra con fines patrimoniales y puede usar la casa de vez en cuando, pero prioriza su rentabilidad.

Rebecca Bosch Bassat conoce bien lo que buscan estos clientes. La fundadora de la firma The Well Come Home y voz reconocida del mercado prime en Madrid analiza las claves de este fenómeno: "Es un modelo consolidado desde hace años en ciudades como Miami o Dubái, y ampliamente desarrollado en EEUU, Oriente Medio o Asia".

En Europa, el crecimiento ha sido más selectivo, con Londres como referencia. "En España nos encontramos aún en una fase inicial en la que empiezan a surgir los primeros proyectos", recalca, matizando que las high-end serviced residences (no son lo mismo) surgidas en los últimos años han ayudado a elevar el estándar del lujo inmobiliario en la ciudad.

"Primero llega el producto, después el servicio... y ahora empieza a incorporarse la marca", apunta. En Madrid, si bien es cierto que la ubicación sigue siendo un factor clave, "cada vez cobra más importancia cómo se vive la vivienda en el día a día", prosigue Bosch Bassat.

La experta ve en el auge de las branded residences "una evolución lógica", en tanto que Madrid "ha cambiado mucho en los últimos años sin perder su identidad; se ha internacionalizado, ha elevado el nivel del producto y la comodidad ha pasado a ser un factor clave", asegura. A eso se suma que el perfil del comprador cada vez es más exigente.

"Esto se percibe especialmente en clientes de Latinoamérica, que tienen una presencia creciente y manejan estándares muy altos". Ahora bien, ¿qué tiene el mercado español de ventajoso respecto a otros? "Proporciona un equilibrio muy completo: destaca el estilo de vida, la comodidad, y a todo esto se suma la seguridad", responde.

Piscina interior del proyecto SLS Madrid Infantas Residences, el primer proyecto de este tipo que la marca impulsa en España. SLS Madrid Infantas Residences

La oferta se concentra en Madrid, especialmente en zonas históricas, así como en Marbella, Mallorca o Barcelona, donde el enfoque se orienta más hacia villas y un lifestyle ligado al ocio: "Todo depende del perfil del comprador: la ciudad se asocia más a vivienda habitual y la costa responde a un uso más vinculado al disfrute o a la segunda residencia".

En cuanto a cómo evolucionará este modelo en España, la portavoz de The Well Come Home pronostica que "va a crecer, pero de forma selectiva. No veo España llena de branded residences, sino de proyectos concretos". Y añade que "es una tendencia que irá a más" pero que "no es sustitutiva, sino complementaria" respecto a otras formas de entender el lujo inmobiliario.

En la capital "el desarrollo será más puntual, ya que hablamos de zonas con edificios protegidos y una oferta de suelo muy limitada, por lo que cada proyecto debe encajar perfectamente", comenta. Las ciudades europeas no verán el mismo volumen que Miami o Dubái, porque cuentan con un tejido histórico muy consolidado, menos suelo disponible y un negocio limitado.

Estas residencias influyen en el entorno. Bosch Bassat menciona Canalejas: Four Seasons colocó de nuevo la zona en el mapa del lujo y luego llegaron "las rehabilitaciones y una mejora general del tejido urbano". Pero la parte menos optimista también es evidente, ya que los proyectos no aterrizan en barrios donde sobra vivienda ni los precios están al alcance de cualquiera.

Un bloque de 30 casas exclusivas no explica por sí solo que todo un distrito se encarezca. Ahí entran la escasez de oferta, la presión turística, el interés de compradores internacionales, etc., pero sí puede cambiar lo que se espera de una calle. Se reforma el portal de al lado, abre un restaurante más caro y los pisos cercanos se anuncian como 'a un paso de…'.

El logo tampoco hace milagros: el BRM analizó más de 36.000 compraventas y concluyó que la mayor parte de la diferencia de precio se explica por la ubicación y por la evolución del mercado, no únicamente por el nombre que figura en la fachada. Lo que hace una promoción de este tipo es confirmar que esa calle ya juega en otra liga.

En cualquier caso, Bosch Bassat cree que las branded residences ya están dejando huella en el inmobiliario de lujo. "Los edificios tradicionales se están adaptando, se revalorizan las zonas comunes, se incorporan espacios de bienestar y vuelve a cobrar importancia la figura del conserje", explica. Para ella, no es una moda pasajera: "Ha llegado para quedarse".