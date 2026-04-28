Así es Armani/Archivio, el proyecto que transforma el legado de la marca en moda contemporánea

Una de las imágenes de la campaña de Eli Russell Linnetz para Armani. Cedida

Coincidiendo con la Semana del Diseño de Milán, Armani vuelve a mirar hacia atrás para proyectarse hacia el futuro. El proyecto Armani/Archivio, lanzado en 2025 con motivo del 50 aniversario de la casa fundada por Giorgio Armani, entra en su segundo capítulo con una propuesta que combina archivo, retail y cultura contemporánea.

El resultado es una iniciativa que resume bien el momento actual de la industria: nostalgia, circularidad y nuevas formas de conectar con las generaciones jóvenes.

Armani/Archivio nació como una plataforma digital interactiva pensada para preservar y ordenar el legado de la marca. La idea no era construir un museo estático, sino abrir una puerta al archivo para convertirlo en una herramienta de presente.

'Boutique' de Giorgio Armani en Sant'Andrea Cedida

En archivio.armani.com se recopilan colecciones históricas, campañas y piezas clave de la casa, organizadas de forma que el usuario pueda navegar por décadas de diseño como si recorriera una cronología viva.

El proyecto cobra ahora dimensión física con la inauguración de la segunda edición en la boutique de Giorgio Armani de la Via Sant’Andrea, en Milán.

Allí se presenta una selección de 13 looks —de hombre y mujer— procedentes de colecciones entre 1979 y 1994 que han sido reproducidos fielmente y puestos a la venta por primera vez.

No se trata de reediciones libres ni reinterpretaciones contemporáneas: la premisa es la fidelidad absoluta.

Son reproducciones exactas de prendas que definieron el lenguaje estético de la casa. La selección gira en torno a una pieza clave del universo Armani: la chaqueta.

La chaqueta como símbolo

Chaquetas de Armani/Archivio. Cedida

Si hay un elemento que sintetiza la revolución silenciosa de Giorgio Armani es la chaqueta desestructurada. A finales de los setenta, su visión del traje —más suave, menos rígido, más cercano al cuerpo— redefinió la elegancia masculina y, poco después, femenina.

Los 13 conjuntos elegidos funcionan como una cápsula temporal de esa evolución coherente que la marca reivindica como uno de sus valores centrales. Son prendas que, más de tres décadas después, siguen resultando reconocibles y actuales.

Esa continuidad estética es precisamente el argumento del proyecto, resumido en el lema Past Perfect. Future Ready: el pasado como punto de partida para construir el futuro.

En un momento en el que la industria habla constantemente de sostenibilidad y circularidad, Armani introduce su propia lectura: volver a producir piezas que ya demostraron su relevancia en lugar de generar nuevas colecciones efímeras.

Cultura, pódcast y comunidad

La activación en Milán no se limita al retail. Durante la presentación, la boutique acoge un espacio dedicado al pódcast neoyorquino Throwing Fits, conducido por James Harris y Lawrence Schlossman.

La presencia del programa no es casual: representa una forma de conversación sobre moda que conecta directamente con el público joven y con la cultura digital.

El programa se complementa con charlas sobre coleccionismo, conservación y museología, además de sesiones de DJ y talleres. El objetivo es convertir la tienda en un espacio cultural y experiencial, una estrategia cada vez más habitual en el lujo para atraer a nuevas audiencias.

La segunda parte del proyecto llega acompañada de una campaña dirigida por Eli Russell Linnetz, creativo conocido por su sensibilidad hacia la cultura visual contemporánea. Las imágenes recuperan la atmósfera de las primeras campañas de Armani: espontaneidad, naturalidad y una elegancia sin artificios.

Una de las imágenes de la campaña dirigida por Eli Russell Linnetz. Cedida

El casting poco convencional refuerza la idea de contemporaneidad, mientras que la estética remite claramente al pasado. El resultado es una campaña que funciona como puente temporal: vintage en apariencia, actual en intención.

Las prendas se presentan como piezas que se adaptan con naturalidad al cuerpo y al estilo de vida actual, subrayando el carácter atemporal del diseño de Armani.

Aunque la activación comienza en la boutique milanesa, la distribución es global. Los looks estarán disponibles en armani.com y en una selección de tiendas internacionales, entre ellas Apropos Berlin, Just One Eye y MyTheresa.

La estrategia refuerza la idea de que el archivo no pertenece únicamente al pasado, sino que puede integrarse en el circuito comercial actual. Es una forma de democratizar el acceso a piezas históricas que, de otro modo, quedarían reservadas a coleccionistas o museos.

El valor del legado en la moda actual

Imagen de la campaña dirigida por Eli Russell Linnetz. Cedida

Armani/Archivio llega en un momento en el que muchas marcas revisan su pasado para reafirmar su identidad. Sin embargo, el enfoque de Armani destaca por su coherencia con la trayectoria de la casa: discreción, continuidad y una visión del estilo que huye de los cambios bruscos.

La reedición de estas trece piezas funciona como una declaración de principios. Frente a la velocidad del calendario de la moda, Armani propone ralentizar, mirar atrás y reivindicar la permanencia.

Para las nuevas generaciones, el proyecto ofrece la oportunidad de descubrir de primera mano prendas que marcaron la historia reciente de la moda. Para la marca, supone reforzar su narrativa de coherencia estética y longevidad.

En un sector obsesionado con lo nuevo, Armani recuerda que el futuro también puede construirse desde el archivo. Y que, en ocasiones, volver al origen es la forma más directa, más clara y más pura de seguir avanzando.