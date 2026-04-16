Ilaria Resta (Audemars Piguet): "La felicidad en el trabajo no es un lujo, sino un activo clave. Mi papel es que el equipo brille"

Ilaria Resta (Nápoles, 1973), CEO de Audemars Piguet desde 2024, ha irrumpido en la alta relojería con una mezcla poco habitual de precisión analítica, sensibilidad cultural y gran visión estratégica.

Formada entre las humanidades clásicas, el marketing y las matemáticas financieras, su carrera de proyección global la ha llevado a ocupar posiciones clave en grandes grupos antes de asumir el liderazgo de la histórica manufactura independiente, ubicada en Le Brassus, pequeño pueblo suizo situado en el corazón de la Vallée de Joux.

En apenas un par de años, Resta ha consolidado un discurso propio en el que destacan su audacia y contemporaneidad, una dualidad que encarna tanto la esencia de la casa como su manera de entender el lujo hoy.

"Mi carrera previa ha sido decisiva para moldear quién soy hoy", afirma la CEO de la firma de lujo suiza.

Tan discreta como firme, la directiva imprime un estilo de liderazgo humanista, atento al detalle y profundamente orientado a las personas. Habla de legado, de aprendizaje y de pasión y lo hace con naturalidad y creyendo que la excelencia se construye en el día a día, desde los talleres hasta la experiencia del cliente.

Su mirada, precisa y curiosa, revela un olfato singular para detectar tendencias y abrir la relojería a nuevos territorios creativos, mientras sus respuestas, afiladas y reflexivas, dejan entrever una ambición clara: preservar la independencia de la marca y proyectarla hacia el futuro sin traicionar su identidad.

En esta conversación, la CEO también reflexiona sobre el tiempo, el verdadero hilo invisible que une su trayectoria con la de la manufactura que dirige.

Ilaria, usted lleva algo más de dos años al frente de Audemars Piguet. ¿Qué lecciones ha aprendido en esta primera etapa como CEO y qué le sorprendió más al descubrir la marca desde dentro?

Cada día recuerdo hasta qué punto esta marca consigue reunir dos fuerzas que a menudo se perciben como opuestas: el peso de la tradición y el impulso de la modernidad. Ese equilibrio es lo que me inspira. Desde mis primeros pasos en Le Brassus sentí algo inconfundible. No era solo la artesanía o la precisión; era el espíritu que anima a la manufactura. Descubrí un ecosistema vivo, basado en la colaboración y guiado por un claro sentido de propósito.

Qué interesante. ¿Puede desarrollar un poco esa idea?

El histórico espíritu del établissage [sistema de fabricación tradicional en el contexto de la relojería suiza] sigue muy presente: se percibe en los talleres, en el diálogo entre artesanos e ingenieros, en gestos que se repiten con cuidado e intención. La fortaleza de Audemars Piguet reside en sus trabajadores, todos movidos por una obsesión por el detalle y un compromiso con la excelencia.

Antes de asumir este cargo, dirigió grandes grupos internacionales. ¿Cuál ha sido el mayor reto al pasar a liderar una manufactura familiar independiente?

Mi carrera previa a la incorporación a AP ha sido decisiva para moldear quién soy hoy. Durante casi tres décadas he trabajado en distintos países, marcas y unidades de negocio, en entornos de mercado muy diversos, tanto en empresas cotizadas como en compañías familiares. Esta variedad ha reforzado mi capacidad de adaptación y mi agilidad de aprendizaje, dos cualidades esenciales para este rol.

AP, como usted dice, es una de las pocas manufacturas de alta relojería suiza que sigue siendo independiente. ¿Cómo protegen hoy esa independencia en un sector cada vez más cambiante?

Durante casi 150 años, la independencia ha sido nuestra brújula. Es lo que permitió a nuestros fundadores seguir su instinto en la calma de la Vallée de Joux y lo que sigue guiándonos hoy.

Generación tras generación, esta libertad nos ha permitido honrar su visión, mantener una artesanía sin concesiones e invertir en innovación con una perspectiva a largo plazo, sin dejarnos dictar por las presiones del mercado a corto plazo. Porque seguimos siendo independientes, podemos tomarnos el tiempo necesario para perfeccionar cada detalle de nuestros relojes.

¿Qué más les permite esa independencia?

Elegir la paciencia frente a la prisa y la excelencia frente a la urgencia. También imaginar nuevas experiencias como la AP House, que reinterpreta el retail de lujo desde la hospitalidad, la emoción y la conexión humana. Proteger este modelo es más que una decisión estratégica; es una responsabilidad.

Salvaguarda el espíritu creativo y emprendedor que nos ha llevado desde 1875 hasta hoy. Y garantiza que las futuras generaciones —quienes algún día escribirán los próximos capítulos de la historia de AP— hereden la misma libertad para superar los límites sin dejar de ser fieles a nuestras raíces.

Usted habla a menudo de "continuidad". ¿Cómo encuentra el equilibrio entre respetar el legado e innovar constantemente adaptándonos a las modas y los nuevos tiempos?

Nuestra historia siempre se ha escrito entre dos fuerzas: el impulso por innovar y la devoción por preservar lo que nos fue confiado. En los talleres de la Vallée de Joux, nuestros relojeros mantienen vivas técnicas centenarias: gestos transmitidos de una generación a otra con precisión y cuidado.

Y, al mismo tiempo, junto a estas tradiciones, toman forma nuevos experimentos: materiales como el sand gold y la chroma ceramic, nuevas texturas, colores inesperados y formas audaces. Este equilibrio no es una contradicción; es nuestra firma. Es lo que nos permite honrar la artesanía que dio forma a nuestros orígenes mientras imaginamos en qué puede convertirse la relojería. En ese punto de encuentro entre pasado y futuro, entre maestría y exploración.

Usted supervisa a más de 2.500 empleados en todo el mundo. ¿Qué cultura interna busca fomentar?

Mi filosofía de liderazgo se resume en tres palabras: Love -Amor-, Learn -Aprendizaje-, Legacy -Legado-. Love es el punto de partida. Cuando se ama el trabajo y a las personas con las que se comparte el mismo, la energía se convierte en impulso y los equipos en comunidades. Learn es el motor. Creo en líderes humildes, abiertos a nuevas ideas y comprometidos con el aprendizaje continuo. Legacy es el horizonte: no se trata solo de resultados, sino de impacto.

¿Y cómo se canjea ese impacto del que habla en el día a día en el trabajo?

La felicidad en el trabajo no es un lujo, sino un activo clave. Mi papel es eliminar obstáculos, aportar claridad y permitir que los equipos brillen. Las personas prosperan cuando se sienten confiadas, apoyadas y libres para ser ellas mismas.

Me considero una constructora de equipos comprometidos, creativos y de alto rendimiento, donde la colaboración prevalece sobre la jerarquía y donde las mejores ideas —no las voces más altas— nos hacen avanzar. Cuando las personas se sienten seguras, valoradas e inspiradas, pueden suceder cosas extraordinarias.

Usted defiende que las marcas deben influir positivamente más allá de sus productos. ¿Cuál es la responsabilidad social y cultural de una firma de alta relojería hoy?

Va mucho más allá de fabricar relojes excepcionales. Culturalmente, debemos preservar oficios raros y transmitir el saber hacer a las futuras generaciones. Muchos de los oficios vinculados a la relojería corren el riesgo de desaparecer.

En el plano social, apoyamos a comunidades mediante entornos de trabajo inclusivos, alianzas responsables y una labor filantrópica significativa, especialmente en educación y desarrollo juvenil. Medioambientalmente, apostamos por la sostenibilidad, el abastecimiento responsable y la durabilidad. Nuestro papel es inspirar y liderar con propósito.

Su formación combina humanidades clásicas, marketing y matemáticas financieras. ¿Cómo influye en su liderazgo?

Mi camino comenzó en el mundo del griego, el latín y los estudios clásicos, un ámbito definido por la estructura y la tradición. Las lenguas antiguas entrenan la lógica, pero al mismo tiempo son como enigmas que resolver, y desarrollan la creatividad. Cuando tuve que elegir mis estudios universitarios, descubrí por casualidad la pasión por las matemáticas y la economía mientras ayudaba a un amigo a preparar sus exámenes.

Esa experiencia me enseñó que las transformaciones significativas suelen surgir de forma silenciosa, en los momentos más cotidianos. Desde entonces, cada transición ha sido un paso deliberado hacia lo desconocido, moldeando tanto mi experiencia como mi identidad. Estos cambios reforzaron mi convicción de que el crecimiento es un proceso continuo, impulsado por la curiosidad, la reflexión y la acción con propósito.

¿Qué significa para usted liderar?

Creo en un enfoque centrado en las personas: un liderazgo basado en la inspiración más que en la autoridad, en la presencia más que en el poder. Para mí, liderar significa escuchar con empatía, aportar claridad de visión y convertir los retos en oportunidades, siempre empoderando a los demás y avanzando juntos.

Ilaria Resta, en AP House, en septiembre de 2025. Retrato cedido por Audemars Piguet

En los últimos años han invertido en cultura, música y arte contemporáneo. ¿Qué papel juegan hoy estas disciplinas?

Desde sus inicios, AP ha buscado inspiración en el mundo exterior. Las colaboraciones con artistas, músicos y creadores forman parte esencial de nuestra identidad. La creatividad es una lente que nos permite ver el mundo de nuevas maneras y conectar comunidades.

¿Qué puede adelantarnos sobre novedades?

En febrero presentamos nuestras novedades en el AP Social Club. Ahí quedó claro que seguimos profundamente anclados en nuestros orígenes mientras imaginamos el futuro de la relojería. Lanzamos modelos como el Neo Frame Jumping Hour y el 150 Heritage pocket watch, y seguiremos explorando nuevas formas y materiales.

Nuestra participación en Watches and Wonders 2026 continúa esta historia. Para nosotros, la feria no es solo un escaparate: es una oportunidad para entablar un diálogo más amplio tanto con la comunidad relojera como con el público. Tras celebrar nuestro 150 aniversario, estamos más decididos que nunca a compartir el legado, la artesanía y las historias humanas que dan forma a nuestras creaciones, con la ambición de inspirar a la próxima generación de relojeros y entusiastas.

En lo personal, ¿qué le motiva cada mañana?

Me motiva profundamente nuestra misión de seguir siendo una empresa independiente y familiar, comprometida con una filosofía de fabricación basada en la excelencia humana y un savoir-faire excepcional. Uno de los aspectos que más valoro son las relaciones directas que he construido con muchos de nuestros clientes.

Mantengo intercambios frecuentes con varios de ellos y sus perspectivas inspiran constantemente nuevas ideas. Representan a distintas generaciones y proceden de todo el mundo, creando una comunidad rica y diversa en torno a la marca.

También resulta inspirador ver cómo nuevos aprendices se incorporan a una edad muy temprana, llevando nuestro oficio hacia el futuro. Estoy convencida de que lo mejor está por llegar y me entusiasma contribuir a escribir el próximo capítulo de la larga y extraordinaria historia de esta compañía excepcional.

A lo largo de su carrera ha trabajado junto a muchas personas extraordinarias y ha aprendido de ellas. ¿Quiénes son las que más la han inspirado, tanto profesional como personalmente, y qué la han enseñado?

Así es. He tenido la fortuna de trabajar con líderes extraordinarios que me han servido de mentores a lo largo de los años. Sigo en contacto habitual con algunos de ellos. También aprendí de las personas que tuve el privilegio de dirigir; sus comentarios sinceros me hicieron mejor líder. Hay tres lecciones clave que siempre llevo conmigo.

¿Cuáles son?

La primera: "Hazte responsable de tus decisiones y asume riesgos. Si fracasas, pide disculpas, aprende y sigue adelante, pero inténtalo siempre". La segunda: "El liderazgo se conquista, no lo otorga un título o un ascenso. Trátalo como una responsabilidad". Y la tercera: "Escucha mucho más de lo que hablas; observa el comportamiento de las personas incluso más que las preguntas".

Como CEO de uno de los principales fabricantes de relojes del mundo, el tiempo es tanto tu oficio como tu compañero constante. Más allá de su medición técnica, ¿qué significa el tiempo para ti? Y, por último, ¿qué es el lujo para ti?

El tiempo son emociones y recuerdos. El lujo es llenar el tiempo de vida.