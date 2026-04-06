Louis Vuitton presenta su nueva joya: así es el baúl 'Malle Maison de Famille' que cuesta 40.000 euros

En el universo del lujo absoluto, donde un objeto deja su naturaleza para convertirse en un emblema, Louis Vuitton ha vuelto a elevar el listón de la exclusividad. La nueva creación de la Maison francesa se mide por su capacidad de encapsular una historia legendaria dentro de un baúl.

Se trata de la representación miniaturizada y perfecta de la residencia de Asnières, el corazón espiritual de la firma, transformada en una pieza de colección que fusiona la arquitectura con el arte del viaje.

Inspirado en la emblemática casa de la familia, esta nueva creación no es solo una pieza de marroquinería de alta gama; es un santuario portátil que custodia el savoir-faire de la Maison desde 1859.

Interior del baúl de Louis Vuitton.

Para comprender la magnitud de esta pieza, hay que viajar a 1859. Fue entonces cuando Louis Vuitton, apenas cinco años después de fundar la firma que hoy conocemos y que va camino de los 200 años de historia, decidió trasladar sus talleres a un pueblo a pocos kilómetros al noroeste de París.

Con este cambio terminó construyendo un taller diseñado bajo los códigos del hierro forjado de finales del siglo XIX, que se convirtió en el lugar histórico donde hoy se siguen fabricando los pedidos más especiales y exclusivos de la marca.

El nuevo baúl es un tributo directo a este lugar sagrado. Al abrirlo, el espectador se sumerge en una experiencia particular: un espacio que evoca la casa de estilo Art Nouveau donde residió la familia Vuitton, con sus vidrieras decoradas y su atmósfera de elegancia atemporal.

Malle Maison de Famille de Louis Vuitton.

Esta nueva creación se presenta como una casa de muñecas de lujo extremo, donde habitan estancias que replican con exactitud el mobiliario y los detalles de la mansión original. Incorpora detalles clásicos, como herrajes dorados, el cierre en forma de S y una estructura rígida de baúl.

Cada compartimento está revestido con la icónica lona Monogram y acabados en piel de una suavidad excepcional, evocando la misma maestría con la que se fabricaban los baúles planos que revolucionaron el transporte de equipaje unos siglos atrás.

El baúl no solo celebra la estética, sino la ingeniería. Cada bisagra, cada remache y cada detalle de la fachada de esta "mansión portátil" ha sido ensamblado a mano, siguiendo la tradición de los artesanos que, generación tras generación, han trabajado en Asnières.

Es un diálogo entre el pasado y el presente, un lujo que no se limita a la vista, sino que se siente en la textura y en el peso de la historia.

Detalle del interior del baúl de Louis Vuitton.

Al igual que las piezas talladas de alta joyería, el valor de este baúl reside en su irrepetibilidad. Louis Vuitton ha conseguido que su casa familiar, aquel refugio de techos altos y jardines serenos, sea ahora un objeto de deseo que se puede llevar bajo el brazo. Su precio, eso sí, es de 45.000 dólares -unos 40.000 euros-.

No obstante, es el lujo de poseer un fragmento de una leyenda que comenzó cuando Louis Vuitton decidió que el equipaje debía ser tan noble como el destino del viajero. Tener entre las manos la representación de la Galerie de Asnières es recoger, de alguna manera, el alma de la Maison.

Un objeto que, lejos de ser una simple maleta, es un diamante arquitectónico tallado en uno de los talleres más prestigiosos de Francia, diseñado para aquellos que entienden que el verdadero lujo no es lo que se muestra, sino la historia que se custodia en su interior.