Todo sobre la Wallis Simpson Bracelet, la pulsera más cara del mundo, vendida por 5,3 millones de euros

Una semana más, Magas pone la lupa sobre las prendas, joyas, accesorios y alguna que otra de las extravagancias más maravillosas y exclusivas del planeta Tierra. Si en la entrega anterior se hablaba del bombón más caro del mundo —con un precio cercano a los 4.000 euros por pieza—, ahora el protagonismo recae en una pulsera.

Y no es una pulsera cualquiera. Entre las más valiosas jamás vendidas destaca el modelo Wallis Simpson Bracelet, de Cartier. Tal y como recogió tras su venta el portal Oui Petit, "hacerse con este modelo en concreto no es una idea fácil". Y aunque su precio lo convierte en un objeto fuera del alcance para la mayoría de los mortales, lo cierto es que esconde una historia fascinante.

Una joya, como todo en la vida, no es solo el valor que tenga -sus piedras preciosas, su pureza, calidad, su perfección-, sino el relato que la envuelve. Y no es casual el nombre de esta pieza, pues su primera dueña fue Wallis Simpson, la duquesa de Windsor. Conviene recordar que su relación sentimental con el rey Eduardo VIII del Reino Unido desencadenó una de las mayores crisis de la monarquía británica, al provocar su renuncia al trono.

Imagen de la pulsera a punto de salir a subasta.

La pulsera, diseñada en 1952, salió a subasta en 2010 por una cifra cercana a los 4,5 millones de libras, marcando un hito sin precedentes.

Diseñada, efectivamente, por Cartier, alcanzó concretamente los 4.521.250 de libras esterlinas. Convertido a euros, superó con creces los cinco millones: 5.310.072 fue su precio final en Sotheby’s, la prestigiosa casa de subastas situada en pleno centro de Londres.

Los especialistas coinciden en que se trata del valor más alto logrado en una puja de este tipo. Además, se convirtió en la creación más cara de Cartier jamás vendida en subasta.

Su escandaloso precio también se explica porque formaba parte de una colección privada de 20 piezas pertenecientes a los duques de Windsor. En un inicio, nadie esperaba que superara los tres millones de euros, pero el resultado desbordó todas las previsiones.

Los Windsor y las joyas

La leyenda cuenta que, tras conocer a Simpson, el rey Eduardo VIII se obsesionó con las joyas. A través de ellas, la pareja quiso reflejar la intensidad de su vínculo sempiterno. El romance entre el que fuera rey de todos los británicos y la celebrity americana Wallis Simpson es uno de los más increíbles de la realeza mundial.

Su matrimonio no sólo provocó la abdicación de la Corona por parte del soberano, sino que esta recayera sobre los hombros de su hermano, Jorge VI, y, por tanto, después sobre su sobrina: Isabel II.

Se puede decir entonces que fue el amor quien marcó el destino de Queen Elizabeth II, dado que ella no había nacido para reinar. Como curiosidad, la Reina ocupó el trono 70 años, el reinado más largo de su país, superando al de su tatarabuela Victoria, que dio nombre a toda una época.

Wallis Simpson y Eduardo de Windsor. Gtres

Los duques Windsor siempre fueron unos amantes enfervorecidos de las joyas. Muchas de las piezas que Wallis Simpson y Eduardo VIII adquieron hoy están consideradas auténticas obras maestras, firmadas no solo por Cartier, sino también por Van Cleef & Arpels y otras grandes casas.

El Wallis Simpson Bracelet se elaboró con rubíes, esmeraldas, zafiros, citrinos y diamantes, además de brillantes redondos. Su longitud alcanza los 190 milímetros. La duquesa lo lució en numerosas ocasiones, tal y como demuestran algunas de las fotografías de la época.

Cabe señalar que la estrecha relación entre Cartier y los duques permitió narrar, a través de la alta joyería, una de las historias de amor más célebres del siglo XX. Con el paso de los años se ha especulado sobre el comprador de la pieza de cinco millones de euros. Ciertas voces apuntan a Madonna, aunque nunca se ha confirmado oficialmente.