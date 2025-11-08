Shari Jafari, cofundadora de la firma de belleza favorita de las 'celebrities': "El verdadero lujo es la personalización"

Shari Jafari lleva dos décadas dedicándose a la industria de la belleza dirigiendo firmas como Estée Lauder, Clinique o Darphin en varios continentes. Hace cinco años lanzó junto a Simon Ourian la firma Simon Ourian MD, una combinación de tecnología y ciencia para tratar la piel de forma personalizada y a golpe de click.

Desde una consultoría de inteligencia artificial que no dura más de dos minutos, la marca pone a disposición de cada cliente el saber hacer de Oruian, el médico estético más famoso de estrellas de Los Ángeles como el clan Kardashian Jenner, Jennifer Aniston, Lady Gaga, Penélope Cruz o Sofía Vergara.

Por las manos de Simon Ourian en su consulta de Beverly Hills pasan los rostros más conocidos de Hollywood, con un precio por consulta que oscila entre tres o incluso cuatro cifras.

Shari Jafari conversa Magas sobre los nuevos paradigmas en el mundo de la belleza. Cedida

“No todo el mundo puede ir a Beverly Hills y tener una cita de cientos de miles de euros para recibir un tratamiento. De hecho, existe un porcentaje muy pequeño de gente en el mundo que pueda permitírselo. Decidimos hacer una marca en la que volcar el conocimiento y la experiencia de todos estos años, para que todo el mundo que quiera, de diferentes partes del mundo, pueda acceder a ella, sin renunciar a la personalización”, explica Shari Jafari, cofundadora de Simon Ourian MD, a Magas.

En su corta visita a España, ha presentado su línea de suplementación, que, de forma complementaria a los productos de skincare, aborda la salud de la piel de forma integral.

Algunos de los productos de la firma de Shari Jafari.

Aunque el currículum de Shari Jafari en la industria de la belleza es aplastante, no necesita una extensa presentación para saber que es una experta en el cuidado de la piel, porque su imagen la precede: una tez luminosa y un cabello brillante son la mejor carta de presentación para alguien que es un referente de la industria de la cosmética.

La cofundadora tiene una belleza natural, esa que, poco a poco y tras el boom de los inyectables, regresa al eje de los discursos médico estéticos, algo que para la experta debe ser no solo una tendencia, sino una forma de educarse, la de abrazar la naturalidad y cuidarla de forma integral; desde dentro y sin distorsionarla hacia cánones imposibles y exagerados.

Shari Jafari habla con esta revista sobre los nuevos paradigmas en el mundo de la belleza y la importancia de cuidar la piel desde la conciencia; pensando mejor lo que comemos, respetando las horas de descanso y, sobre todo, asimilando que no existe un producto mágico, sino que cada individuo precisa de unos cuidados diferentes.

Durante su charla, el personal del restaurante de comida orgánica Superfuüd pone sobre la mesa algunos platos entre los que se incluye la nueva línea de suplementos de la marca. Desligándose de los suplementos habituales, los de Simon Ourian saben bien, invitan a ser bebidos con sabores de frutas naturales batidas.

Por la etiqueta de los botes desfilan cócteles de superalimentos destinados a cuidar el organismo; desde el milagroso açaí y su carga proteica e inmunoprotectora, hasta la ashwagandha, el complejo de moda más viral del momento gracias a su capacidad de regular el estrés y la ansiedad, dos de las mayores preocupaciones del siglo XXI.

Para alguien que no está familiarizado con el mundo de la belleza, ¿por dónde puede empezar?

Si tuviera que dar un único consejo es que siempre hay que limpiar la piel por la mañana y por la noche. Si no empiezas el día con una limpieza bien hecha, la base de toda tu rutina de productos aplicados sobre la piel no funcionará de la misma manera.

Más allá de tratamientos en cabina o de utilizar determinados productos, ¿cuáles son los básicos más accesibles para cuidar la piel?

Lo más importante es dormir bien, entre 6 y 9 horas, porque en este tiempo es en el que se regenera el organismo. No hay que subestimar la hidratación; olvidamos beber agua y podemos estar durante todo el día sin hacerlo. También, poner atención en el estómago y su salud es vital, porque actúa como un cerebro, y lo que ponemos dentro es importante. ¿Estás tomando la fibra o los vegetales que necesitas? A veces no es cuestión de comprar cosas diferentes o caras, sino de tener conciencia, porque todos estos se conectan con el brillo y la salud de la piel, el pelo, las uñas… No necesitas tener acceso a un tratamiento en Beverly Hills para cuidarte, ni siquiera comprar productos de alta gama, sino poner conciencia en estos pequeños pasos.

Tras arrasar con su línea cosmética, han dado un paso hacia delante en el mundo de la suplementación.

Simon y yo no pensamos que la belleza no acaba en el exterior, porque es algo más complejo y que va muchísimo más allá. Todo el mundo va aprendiendo que no se trata de lo que pones en tu piel, sino de lo que pones dentro de tu cuerpo y los hábitos que tengas. La belleza no va de cubrir cosas sino de tratarlas, de nutrir el cuerpo, eliminar toxinas…Y hacer que brillemos, pero hay que entender que es desde dentro.

Usted ha estado 20 años trabajando en el mundo de la belleza tras algunas de las firmas más importantes del mundo. Supongo que, en su paso por ellas, ha ido elaborando una idea de lo que falta o aspectos en los que la cosmética debería incidir. ¿Cuáles eran sus objetivos al lanzar esta firma con Simon Ourian?

Después de tantos años en el mundo de la cosmética y en esta industria en tantos países, algo que quería implementar en el mundo de la belleza y cuidado es crear conciencia sobre el hecho de que un mismo producto de belleza no puede hacer lo mismo por todo el mundo. Un producto no soluciona todo. Mi reto era que los clientes que compraran mi firma tuvieran la garantía de que invertían dinero en algo creado exclusivamente para ellos y sus necesidades, algo que, si está bien hecho, es una garantía de eficiencia para la firma. No quería que los clientes se gastaran el dinero en algo que no funcionara, y la única forma de hacer que funcione es personalizándolo.

La cofundadora de Simon Ourian MD afirma que "estamos volviendo hacia la belleza natural".

En lujo en la cosmética y en la medicina estética ha evolucionado mucho. Antes eran gamas y cremas muy caras, pero ahora es algo más integral, incluyendo también una parte de bienestar

Mucha gente cree que el lujo es simplemente lo que cuesta un producto, pero en nuestro caso, el precio es accesible, es personalizado y son 25 años de expertise con uno de los mejores dermatólogos del mundo. Esa experiencia es lujo; saber que tienes acceso a algo que funciona, que puedes tener tu producto personalizado y que también puedes acceder a Simon y su contenido desde redes sociales, en cualquier momento, desde cualquier parte del mundo.

Estamos viviendo un boom en la suplementación; uñas, cabello, piel, sistema inmune… ¿Cómo empezamos a tomarlos? Y lo que es más importante para no sobrecargar el hígado, ¿podemos mezclaros con otros?

Cuando tienes la consulta online, el resultado es una recomendación de un régimen de suplementos, si así lo deseas, combinado con el de skincare. Nuestra filosofía y formulación están pensados para que con dos cápsulas al día puedas tener toda la suplementación que necesitas. Si tu doctor te recomienda más, por supuesto, puedes tomar más.

¿Cuáles son los retos de la belleza hoy? Hace años eran los rellenos, pero parece que ahora volvemos a la naturalidad.

Estamos volviendo hacia la belleza natural. Vemos gente quitándose rellenos y alejándose de ciertas cosas, o yendo hacia una línea más natural, lo que llamamos tweakmants, pequeños retoques muy estratégicos. La belleza está volviendo a su forma original, que es brillar desde la naturalidad, elevar lo que ya existe. La piel es lo primero que vemos, por eso es importante cuidarla.

¿Cómo es una de sus consultorías digitales?

Todo lo que hacemos es personalizado, y esto es lo más importante en nuestra marca, porque todos somos diferentes y tenemos distintas necesidades. Hace cinco años empezamos a utilizar la inteligencia artificial para poder trabajar de forma eficiente esta personalización desde la página web. Al acceder a la web, cada persona puede tener una consulta personalizada y obtener un régimen de lo que necesita, tanto a nivel tópico como para cuidarse por dentro, es un cuestionario de preguntas y también un selfie para poder analizar la piel.

¿Diría que, en su caso, el uso de la IA les ha ayudado?

Gracias a los registros nos hemos enfocado mejor hacia las grandes preocupaciones de nuestros clientes, para entenderles mejor. A partir de ahí empezamos a comprender la relación entre el nivel de sueño, de actividad, de agua ingerida… Con esos datos empezamos a entender qué necesitaban los consumidores.

¿Cómo es trabajar implementando inteligencia artificial sin perder ese trato cuidado al cliente, tan fundamental en el lujo?

Durante un periodo muy largo de tiempo tomamos la experiencia de Simon y lo que había visto y tratado en clientes durante 20 años, y lo volcamos en el algoritmo que hemos creado. La belleza de la tecnología es que extrae datos y los analiza, y por eso se van volviendo más completos y refinados. Podemos combinar el trato humano y la experiencia humana para cuidar la piel con todos los datos almacenados. Eso nos ha permitido, también, hacer productos que se acerquen más a las necesidades de los clientes.

¿Y en estos datos hay algo común? ¿Qué se persigue ahora mismo en belleza?

Hemos podido ver que varían mucho dependiendo de las partes del mundo. Por ejemplo, en Europa del Este las rojeces son una de las mayores preocupaciones entre los consumidores. En el sur de Europa, donde hace más calor, tenemos más problemas con la piel grasa o los poros marcados. Esta herramienta, que permite segmentar y agrupar en subgrupos, nos permite localizar las problemáticas para poder acotarlas según las necesidades y los aspectos culturales de cada lugar del mundo.