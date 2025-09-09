El dispositivo de Saint Laurent que permite crear en casa hasta 4.000 tonos diferentes de labiales

Pensar en el concepto de lujo hace que la mente haga diversas asociaciones y, sin duda, una de ellas es la de inversión. Eso es lo que supone este dispositivo de YSL Beauty que la firma define como "la revolución de los labiales". Se trata del primer creador de pintalabios personalizados. Entre sus ventajas, la posibilidad de generar hasta 4.000 tonos diferentes.

Rouge Sur Mesure es una apuesta que mezcla la tecnología con la belleza, una herramienta que hace que se expandan las miras en torno a un nuevo mundo de posibilidades en este ámbito.

Las opciones, que navegan por la paleta cromática a su antojo, tienen un acabado mate cremoso y aterciopelado. El gadget incluye además un pincel para poder aplicar el producto y retocarlo en caso de que sea necesario. Funciona con batería recargable por USB.

Pero, ¿cómo funciona? En primer lugar, hay que seleccionar entre cuatro cartuchos de colores, entre los que se encuentran los nude, los rojos, los naranjas y los rosas, sellos de la maison francesa.

Una vez se haya tomado esta decisión, el siguiente paso sería conectar el Rouge Sur Mesure a una aplicación homónima mediante la cual se puede trabajar en la creación y diseño de ese tono tan especial y a medida. Para poder hacerlo lo mejor posible, hay tres funciones que sirven de mucha ayuda:

La paleta de tonos. Varía de propuestas más intensas a más claras.

El buscador. Permite seleccionar un artículo que encaje con una de las familias de colores. Se puede jugar con accesorios y prendas sin problema alguno para, garantizar así, la elección de la coincidencia más exacta.

El estilista. Este paso consiste en hacerse una foto y marcar las zonas claves: outfit, piel, pelo o maquillaje, de acuerdo a lo que especifican en la web de la firma. Con esta información, la tecnología hará el resto. De forma concreta, se encargará de hacer recomendaciones que se basen en la armonía cromática de cada usuaria. Así, el acierto está asegurado.

Imagen de la campaña del producto. Yves Saint Laurent

El nuevo labial se origina mezclando tres cartuchos de colores. Cada dispositivo incluye dos juegos de tres y estos se pueden adquirir de forma adicional por separado. El precio de los mismos es de 24 euros (antes 32) cada unidad.

En cuanto al gadget, tiene forma cilíndrica y se recarga desde la parte inferior.

En la zona superior tiene un cierre con el clásico acolchado de Saint Laurent, presente en muchos de sus productos de belleza y también en bolsos y carteras.

Al abrirlo, se descubre un espejo y en la base hay unos orificios por los que sale la nueva mezcla de color. Su coste actual es de 247,50 euros (antes 330).

Lo mejor de todo es que esta suerte de polvera, conquistada ahora por los labiales, se desmonta de forma sencilla y práctica. De este modo, se puede llevar a cualquier parte para retocar el tono recién estrenado con ayuda de la pequeña brocha que ya se ha mencionado.