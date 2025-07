EllesVMH impulsa el liderazgo femenino desde La Alhambra: "Los sueños se cumplen con objetivos ambiciosos"

Contrario a lo que podría pensarse, el lujo no reside solo en el material ni en el precio. Cuando este se vuelve símbolo, es visión a largo plazo. En el caso de las empresas, el concepto puede comprenderse desde otro punto de vista: lujo es tener la capacidad de destinar los recursos y esfuerzos a ejercer influencia, y, de paso, hacerlo con propósito.

Hoy en día, una compañía realmente privilegiada es aquella que puede, además de liderar todo un sector, contribuir a que se produzcan transformaciones profundas en la sociedad. LVMH entra dentro de esa lista de casos de éxito en el mercado que también dedican parte de su estrategia a lograr un impacto positivo.

El gigante de raíces francesas, poseedor de algunas de las firmas más icónicas del lujo actual, no ha dejado de crecer desde su fundación hace más de tres décadas. Tiene 75 maisons repartidas por el mundo y, si la marca es uno de sus grandes pilares, la filantropía es otro, con proyectos que avalan su apoyo al arte, el talento, y, también, el liderazgo femenino.

Todos esos compromisos tomaron forma el pasado 15 de julio en Granada, durante la gran Alfombra de la Cultura y el Liderazgo Femenino organizada junto a Magas y el Ayuntamiento en el Palacio de Carlos V, como parte del programa de actos en el marco de la candidatura de la ciudad a Capital Europea de la Cultura 2031.

“Es un orgullo estar aquí, porque LVMH no es solo líder mundial en el lujo, es un empleador comprometido con la diversidad, la equidad y la inclusión”, celebró Carmen Salamero, Directora de RRHH LOEWE Perfumes y LVMH Beauty Iberia, que compartió escenario con artistas y autoridades como la alcaldesa Marifrán Carazo o el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno.

EllesVMH: de la ambición a la acción

Durante su intervención, Salamero, que ha estado activamente implicada en la organización de esta gala junto a esta revista, enumeró algunos de los hitos en materia de paridad del grupo, y reivindicó el programa 'estrella' de la noche, "uno que empuja y apuesta por el liderazgo femenino”.

La iniciativa a la que aludía es EllesVMH. Nació en 2007 y desde entonces ha crecido hasta convertirse en un movimiento interno a gran escala. “Tenemos claro cuáles son nuestros pilares: paridad, equidad salarial y transmisión. Llevamos casi 20 años trabajando por empoderar a las mujeres”, expresó.

María Faura, Marketing Director de Guerlain Iberia: Paula Sánchez, CSR & Corporate Communications Specialist en Loewe Perfumes; y Elodie Cuevas, Talent Manager de Loewe. Fran Menez

Esos tres ejes se refuerzan mutuamente con el objetivo de ayudar a la compañía a encaminarse hacia progresos duraderos y medibles. El año en que nació la iniciativa, solo el 23% de los puestos clave del grupo estaban ocupados por mujeres.

Hoy, esa cifra se ha duplicado hasta el 48%. Además, 17 de las maisons las tienen a ellas como CEO. Son señales de que, en palabras del grupo LVMH, "el talento de liderazgo prospera en todos los niveles".

En el caso de Iberia, los datos no solo igualan, sino que superan los objetivos. De los más de 5000 empleados de LVMH en España y Portugal, 3800 son mujeres. Asimismo, "en este país, y me siento muy orgullosa de decirlo, nos situamos en un 70% ocupando posiciones en la dirección", destacó Salamero.

La igualdad como cultura empresarial

Otro de los logros del programa tiene que ver con la equidad salarial. LVMH no solo se compromete con la igualdad de remuneración entre hombres y mujeres, sino que ha implantado un sistema de auditoría anual global para garantizarla: “Esto no va de hablar, va de luchar por los sueños. Eso requiere poner objetivos ambiciosos, medir resultados y rendir cuentas".

La cantante Estrella Morente actuó en la gala. Anita Jiménez

Carmen Salamero, Directora de RRHH LOEWE Perfumes y LVMH Beauty Iberia, Marifrán Carazo, alcaldesa de Granada, y Cruz Sánchez de Lara, vicepresidenta ejecutiva de EL ESPAÑOL. David Morales

El tercer pilar de EllesVMH, la transmisión, parte de una convicción: el liderazgo se contagia cuando hay comunidad. Por eso, el grupo ha creado 16 redes locales en todo el mundo que hoy reúnen a más de 10.000 personas. Son espacios para compartir experiencias, formarse, acompañarse y visibilizar el talento femenino interno.

Además, ha lanzado herramientas digitales como la plataforma ellesvmh.com —que apoya el desarrollo profesional a través de historias y herramientas de aprendizaje— e iniciativas concretas como EllesVMH Collective —con el objetivo de impulsar las carreras de las mujeres aprovechando las ventajas de la inteligencia artificial—, entre otras.

Un modelo con impacto global

En cualquier caso, con más de 213.000 empleados y más de 90.000 millones de dólares de ingresos anuales, el grupo no detiene estos compromisos en su plantilla. "Tenemos tanto la escala como la responsabilidad de predicar con el ejemplo", declaran.

Por ello, con el objetivo de ampliar su impacto, varias maisons han desarrollado iniciativas propias para apoyar el empoderamiento de mujeres en distintas partes del mundo. Algunos ejemplos son:

Dior , a través de Women@Dior, impulsa mentorías y programas formativos en colaboración con la UNESCO.

Guerlain lidera el proyecto Women for Bees, que capacita a apicultoras mientras promueve la biodiversidad.

Veuve Clicquot desarrolla el programa Bold, centrado en reconocer y apoyar a empresarias.

Benefit promueve Bold is Beautiful, una iniciativa para reforzar la educación y autoestima de las mujeres a nivel mundial.

Chaumet, con sus Echo Culture Awards, premia a figuras femeninas influyentes en las artes y la cultura.

Estas acciones "reflejan el modo en que nuestras Casas utilizan su influencia para llegar a miles de mujeres de todo el mundo y mejorar su situación, desde la educación y el espíritu empresarial hasta la sostenibilidad medioambiental", declara el grupo.

Y añade: "Sabemos que queda mucho por hacer y nuestros objetivos son claros. EllesVMH no es solo un programa; es un movimiento colectivo impulsado por datos, potenciado por personas y diseñado para un cambio duradero".

Foto de familia de LVMH. Jesús Umbría

Una estrategia global con rostro humano, porque, como recordó Salamero en pleno corazón de La Alhambra el pasado 15 de julio, "LVMH es una empresa diversa por naturaleza y absolutamente inclusiva por elección”.

Un escenario simbólico

La gala de Granada no fue solo una puesta en escena. Allí, en un espacio monumental cargado de historia, las referentes del grupo compartieron protagonismo con 'Las Top 100 Mujeres Líderes', que dieron el pistoletazo de salida a su XIII Edición en una noche que conjugó música, palabra, arte y compromiso.

La delegación de LVMH caminó por la Alfombra de la Cultura y el Liderazgo Femenino junto a empresarias, políticas, artistas, periodistas... En el escenario, Carmen Salamero dejó clara la dimensión emocional de EllesVMH.

“Quizás porque llevo 25 años en el grupo y casi toda mi carrera la he desarrollado aquí, puedo decir que si hay un proyecto del que me siento profundamente orgullosa es este. Ver a esas mujeres brillar con esa luz… no tiene precio”, reconoció.

La gran fotografía de familia tomada en el cóctel previo a la gala recogió esa visión: una imagen donde el lujo (de abrir camino) y el liderazgo femenino forman parte de una misma conversación.