Hermès bate su propio récord en una puja: así es el bolso de los 10 millones de euros que ha subastado Sotheby's

Ya hacía un tiempo que se conocía que Sotheby's subastaría el Birkin original de Hermès que la casa regaló hace 40 años a la actriz que sirvió para bautizar este icónico modelo.

El famoso diseño, que ha servido durante años para inspirar propuestas de otras firmas y alternativas más accesibles de marcas high street, acaba de venderse a un coleccionista de Japón por más de 10 millones de euros en una puja apasionante, tal y como ha reflejado la casa de subastas en redes sociales.

El último recuerdo de algo similar también fue protagonizado por la maison francesa. Corría 2021 cuando desde Sotheby's hicieron lo propio con un Kelly 28 muy especial. En concreto, con el White Himalaya Niloticus Crocodile Diamond Retourne.

Este largo nombre hace referencia a la piel de cocodrilo del Nilo que reviste la propuesta. Esta está teñida en una suerte de degradado de blancos que resulta una reminiscencia de las montañas de la cordillera mencionada. Además, tiene un diamante de 18 quilates incrustado en su cierre. En aquel momento, la puja 'solo' alcanzó los 513.040 dólares (438.830 euros).

La historia del Birkin original

La moda es arte y el arte cuenta historias en cualquiera de sus formatos. La del nacimiento del complemento más icónico de Hermès, con permiso del Kelly y sus deseados carrés, tuvo lugar en un avión.

La polifacética artista Jane Birkin viajaba en un aeroplano junto al director de la casa gala cuando todo lo que llevaba en su bolso salió desperdigado, ocasión que esta aprovechó para preguntarle al ejecutivo por qué no hacían diseños más grandes.

Entonces, el creativo no dudó un segundo en crear una nueva propuesta mucho más práctica pero igualmente deseable. Y no, no esperó a tener cerca una libreta con hojas en blanco, sino que aprovechó la clásica bolsita de papel para los mareos de la guantera de los asientos de los aviones.

El 1985 aquel esbozo se hizo realidad, materializándose en cuero negro, un modelo que comenzaría a dar la vuelta al mundo de la mano de la actriz y cantante inglesa, que además empezó a customizarlo a su gusto con llaveros, tags, pulseras y collares.

Entonces, este regalo de Hermès se coló en el vestidor de Jane Birkin de forma fija. La artista comenzó a alternarlo en sus looks con sus clásicas cestas y su estética relajada.

Quiero ese charm

Desde hace unas temporadas, no hay tendencia más deseable que la personalización en cualquier ámbito. Y por supuesto, la burbuja fashion no se iba a quedar atrás.

Además de los bolsos del momento, lo más destacado en cuanto a ellos es la moda de adornarlos con charms y con pañuelos.

Las opciones decorativas van desde los aclamados Labubu, unos personajes en forma de peluche que cuelgan de las asas más codiciadas y que levantan pasión y odio a partes iguales, hasta coloridos fulares, veraniegas cerezas o pulseras de la amistad.

Aunque sin duda, una de las alternativas más cool es la del 'metabolso'. ¿A qué hace referencia este concepto que hemos acuñado? Pues a esa combinación de un bolso más pequeño que acompaña a uno más grande.