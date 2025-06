Brindis rosado con arte y alma: el proyecto que une a Xandra Falcó, Eugenia Martínez de Irujo y Sandra Segimón

En una velada donde la primavera se convirtió en anfitriona y la elegancia en lenguaje común, los jardines del Palacio de Liria se llenaron de notas soul, copas de cristal con rosado y porcelana pintada a mano.

Fue en ese escenario, entre luces doradas y aromas de vino, donde Sandra Segimón, presidenta del Grupo Sushita, y Eugenia Martínez de Irujo presentaron la nueva colección de las vajillas Eugenia&Sushita.

Una colaboración en la que también entra, como joya de la corona, Xandra Falcó, acompañada de sus socios Marcos y Miguel Eguren, que presentó la nueva añada de su rosado XF Sierra Cantabria 2024. El evento, celebrado con el refinamiento sereno que define a sus protagonistas, reunió a nombres del arte, la cultura y la empresa.

Bodegón con el vino rosado de Xandra Falcó y la nueva colección de Eugenia&Sushita.

Entre los invitados: la marquesa de Griñón, Tamara Falcó Preysler, y su marido, Íñigo Onieva, Nuria March, el chef Ramón Freixa o la cantante Marta Sánchez. La artista Luna Lionne interpretó varias piezas, acompañada por el cuarteto de soul SoWhat.

Entre tanto, las copas se alzaron para celebrar esta colaboración maridada con un vino que, en solo cinco años, ha conquistado el corazón de los rosados en España. De hecho, ya se puede adquirir en más de 20 países del mundo.

XF Sierra Cantabria no es solo un vino, es una declaración de intenciones: un rosado de edición limitada que busca, desde la raíz de la vid hasta su brillo en la copa, la excelencia. "La idea de la colaboración era esa. Nosotras somos tres amigas que nos admiramos desde hace mucho tiempo y que pensamos que nuestros mundos, de alguna manera -la creatividad de Eugenia y el arte de la hostelería de Sandra, se podían unir", expresa Xandra Falcó a Magas.

"La verdad es que fue todo muy fluido. Se nos ocurrió la idea, la pusimos en marcha y estamos encantadas con el resultado. Ha sido una colaboración muy buena: innovar y hacer algo distinto. Queríamos hacer algo que sumara talento y excelencia", prosigue la marquesa de Mirabel.

Xandra Falcó, Sandra Segimón, Teresa de la Cierva y Eugenia Martínez de Irujo.

Nacido en los viñedos privilegiados de la margen izquierda del Ebro, en plena Rioja Alta, este rosado se presenta con una paleta aromática floral, cítrica, elegante y persistente. Un vino que invita a la conversación lenta y la fiesta larga, a ser servido frío, entre amigos y atardeceres.

"El vino se comparte en una conversación rodeada de amigos, familia y gente que quieres. Te hace vivir el momento de verdad en primera persona. En el mundo en el que vivimos es cada vez más importante", dice Falcó.

Y como el vino pide belleza a su alrededor, Eugenia Martínez de Irujo y Sandra Segimón, los otros dos lados de este perfecto triángulo, presentaron la nueva colección Eugenia&Sushita, un universo de vajillas artesanas portuguesas, manteles de lino con hojas verdes gigantes, copas talladas y cabezas de porcelana que miran desde la mesa como esculturas blancas.

Entre sus piezas más celebradas, una champanera de edición limitada diseñada por Eugenia y Sandra para XF Sierra Cantabria, símbolo del maridaje entre arte y vino, naturaleza y celebración. Una joya pensada para refrescar botellas en los días largos del verano.

Nueva vajilla de Eugenia Martínez de Irujo.

"Lo pasamos muy bien. El lugar es increíble, y Eugenia es una superanfitriona. La colaboración, además, giraba en torno a la creación de una champanera. Tiene mucho sentido. La presentación de los productos, el vino, cómo enfriarlo... Brindamos por el fin de la primavera y la llegada del verano. Fue fantástico", recuerda con satisfacción la hija del recordado Carlos Falcó.

Como no podía ser de otra manera, el catering corrió a cargo de Sushita, y el espacio se impregnó del cuidado y detalle que definen tanto sus platos como sus colaboraciones. La pop-up de la colección estará disponible hasta el 5 de junio en Sushita Cabana, además de en su tienda física en La Moraleja.

Xandra y XF Sierra Cantabria 2024

Con XF Sierra Cantabria 2024, Xandra Falcó reafirma su sensibilidad como empresaria: entendiendo el vino como expresión cultural, como arte líquido nacido del respeto por la tierra. Y lo hace junto a los Eguren, quinta generación de una familia que lleva 150 años convirtiendo la uva en legado.

"Nosotros buscamos la calidad del vino. Marcos, Miguel y yo buscamos el mejor rosado posible. Un vino también para disfrutar de la vida. Siempre he sido muy curiosa y he querido mejorar todo lo que ya he hecho: la idea era innovar y hacer algo distinto", detalla a esta revista.

Aquel cóctel bajo la luna de primavera, entre el arte de Eugenia, el savoir-faire de Sandra y el exquisito vino de Xandra, fue más que un evento: fue un poema servido en copa de cristal. ¿Con quién brindaría la marquesa de Mirabel con su rosado? "Pues, sin duda, con Eugenia y con Sandra".