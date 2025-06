Quién es Marlene Dumas, la artista viva más cotizada en una subasta: su cuadro estrella se vendió por 13,6M de dólares

Desde hace varias semanas, Marlene Dumas (Ciudad del Cabo, 1953) celebra un nuevo hito en su carrera: el de haberse convertido en la creadora viva más cotizada del mundo en una subasta de arte contemporáneo.

El pasado 14 de mayo, la casa Christie's de Nueva York adjudicó su obra Miss January por 13,6 millones de dólares, superando así cualquier cifra anterior registrada por una creadora en vida.

La obra, un óleo sobre lienzo que data de 1997, se centra en la representación del cuerpo femenino desde una mirada alejada de los cánones tradicionales. Fue adquirida por un coleccionista internacional durante la venta nocturna 21st Century Evening Sale, dedicada a los grandes nombres del arte contemporáneo.

La expectación que generó la subasta no fue casual: estaba considerada una de las joyas de la colección privada de la familia Rubell, una de las más influyentes en el circuito del arte global.

La artista viva más cotizada

Nacida en 1953 en Ciudad del Cabo, en plena Sudáfrica del apartheid, Marlene Dumas creció en una finca vinícola en el seno del matrimonio formado por Petrus y Helena, con tres hijos. Ella era la pequeña. Su padre murió cuando tenía 12 años, dejándola con una orfandad temprana que se instalaría más tarde en su mirada artística.

En su juventud, en los años setenta, se formó en Bellas Artes y Ética en la Universidad de Ciudad del Cabo. Compró su primera cámara Polaroid y comenzó a flirtear con la fotografía. Con apenas veinte años, emigró a los Países Bajos, buscando una libertad que su tierra natal no podía ofrecerle.

Retrato de Marlene Dumas. Archivo de Wikipedia

Allí ingresó en los Ateliers ’63 de Haarlem y empezó a cimentar una obra profundamente introspectiva pero de resonancia política. Su contribución a la exposición colectiva Atelier 15: 10 jóvenes artistas, en el Museo Stedelijk de Ámsterdam en 1978, pasó desapercibida para los críticos de arte. Sin embargo, en esa etapa vendió su primer cuadro a un museo, el Stedelijk de Ámsterdam.

En Dumas conviven las similitudes con artistas como Edvard Munch o Egon Schiele con una identidad propia que hoy es especialmente valorada por los expertos. En la década de los ochenta, en series como The Eyes of the Nightcreatures o Waiting (for Meaning), sus figuras comienzan a adquirir el trazo que hoy caracteriza su obra.

En este sentido, la creadora ha desarrollado un lenguaje figurativo centrado en la representación del cuerpo humano, el retrato psicológico y las relaciones entre la imagen y el poder. Durante su carrera, ha trabajado con óleo, tinta y acuarela, sobre todo a partir de fotografías extraídas de medios de comunicación, archivos, etcétera.

Una de las obras de la serie 'Stripping Girls' (2000). Museo de Arte Moderno de Nueva York (MoMA)

Su obra se caracteriza por los rostros desfigurados por la emoción y miradas perdidas entre golpes de color. La desnudez, elemento clave para entender su estilo, no es exclusivamente erótica ni provocadora, sino una metáfora del juicio y la exposición a la mirada del espectador.

Uno de estos ejemplos llega a comienzo del siglo XXI, seis años después de que debutase exponiendo en Estados Unidos. La serie Stripping Girls (2000), colaboración con Anton Corbijn, retrata a las trabajadoras del barrio rojo de Ámsterdam. Más tarde presentó The Second Coming, una serie de obras realizadas tras una visita al cuadro de Santa Lucía de Caravaggio.

En 2014, el Museo Stedelijk organizó la primera gran retrospectiva de su carrera bajo el título The Image as Burden. La muestra, que también se exhibió en la Tate Modern de Londres y la Fundación Beyeler de Basilea, reunió más de un centenar de obras desde los años ochenta hasta la década de 2010.

De izquierda a derecha, 'Alien' (2007), 'Spring' (2017) y 'Amazon' (2016), expuestas en el Palazzo Grassi de Venecia entre 2022 y 2023. Página oficial de Marlene Dumas

En 2021, sus obras también ocuparon las paredes del Museo de Orsay parisino, que la invitó a realizar una exposición individual. Los dos años posteriores, su obra pudo disfrutarse en la exposición individual abierta que organizó el Palazzo Grassi en Venecia, Italia.

Descifrando Miss January

A lo largo de su extensa carrera, Dumas ha abordado cuestiones humanas como "la raza, el sexo, la identidad, la familia o la muerte, tratadas con una delicadeza simple y evocadora que llega fácilmente al espectador", destaca sobre ella Pau Farell, profesor colaborador de la UOC.

Ahora, con 72 años, puede presumir de haber vendido su obra más cara hasta la fecha en el contexto de la venta organizada por Christie's en el Rockefeller Center de Nueva York. El valor de Miss January se estimaba entre 12 y 18 millones de dólares. Finalmente, se vendió por 13,6, similar a lo que podría costar una vivienda en la Milla de Oro madrileña.

La noticia, que ha copado titulares en los medios internacionales, no ha pasado desapercibida para el público general, dividido por las opiniones que destacan la creatividad de la obra frente a otras que critican la vasta cifra por la que ha sido adquirida.

Miss January es un retrato de gran tamaño de una mujer desnuda de cintura para abajo. Pintada con colores vibrantes bajo un fondo oscuro, destaca por su estilo expresivo y contemporáneo.

A diferencia de otros personajes, esta protagonista aparece sonriendo. Desde Christie's explican que la obra es una revisión del primer dibujo que Dumas realizó cuando tenía solo 10 años, Miss World (1967). Es un ejemplo de la fascinación que a la artista le suscita la figura femenina.

Mujer observando 'Miss January' (1997). Christie's

En cuanto al título, según se informaba en mayo en el comunicado de su subasta, este "hace referencia a su primera exposición retrospectiva, Miss Interpreted, que tuvo lugar en el Stedelijk en 1992, así como a su pintura de 1988 Misinterpreted, considerada a menudo un autorretrato".

“Por su tamaño monumental y su tema singular, Miss January es verdaderamente la obra maestra de Marlene Dumas”, apunta Sara Friedlander, vicepresidenta de la Sección de Arte Contemporáneo y de Posguerra de Christie’s y encargada de ponerse en contacto con el coleccionista que se hizo con Miss January por vía telefónica.

Y añade: "En este cuadro, Dumas demuestra con maestría un dominio formal del cuerpo femenino, liberándolo a la vez de la tradición de sujeción, trastocando los conceptos normalizados del desnudo femenino a través de una historia machista. Nos sentimos profundamente honrados de presentar Miss January como pieza destacada de nuestra Semana Marquee esta primavera".