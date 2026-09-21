La fuerza de volver a empezar de Irene Villa y Sandra Ibarra, en la primera edición del Foro Optimista de Tenerife

Irene Villa y Sandra Ibarra, dos de las mujeres reconocidas por 'Las Top 100', participarán el próximo 26 de septiembre en la primera edición de El Foro Optimista, una nueva cita que nace en Santa Cruz de Tenerife con el objetivo de abordar algunos de los grandes desafíos actuales a través no solo de la reflexión, también de las soluciones.

La jornada se celebrará entre las 9:00 y las 18:30 horas en el Espacio Cultural CajaCanarias y reunirá a profesionales procedentes de todos los sectores como el periodismo, la ciencia, la innovación, la salud, la empresa, el humor y la cultura.

El encuentro busca responder una pregunta: ¿cómo podemos mirar la realidad de frente y, al mismo tiempo, creer que podemos transformarla?

Irene Villa

Irene Villa. Cedida

La periodista, escritora, psicóloga y conferenciante protagonizará junto a Julia Higuera una de las conversaciones centrales de la jornada, centrada en la resiliencia.

Bajo el planteamiento La fuerza de volver a empezar, ambas abordan cómo convivir con aquello que no se puede cambiar y la decisión de avanzar sin quedar atrapado en el resentimiento. La propuesta quiere ir más allá del concepto normalizado de "superación personal" para hacer eje en la actitud con la que se afrontan las circunstancias.

Villa se ha convertido a lo largo de su trayectoria en una de las voces más reconocibles en España cuando se habla de fortaleza, reconocida con el Premio Resiliencia y Sociedad del Instituto Español de Resiliencia.

En el Foro Optimista trasladará esa experiencia a una conversación que une libertad, actitud y capacidad de volver a empezar.

Sandra Ibarra

Sandra Ibarra Diego Martínez

La autora y referente en la solidaridad frente al cáncer recogerá el testigo con una intervención centrada en cómo una experiencia personal puede convertirse en compromiso colectivo.

Emblema de la prevención, investigación y divulgación en torno a la citada enfermedad, Sandra Ibarra abordará el paso de la vivencia individual a una acción capaz de ayudar a otras personas. El propio programa resume su participación bajo una idea: "Transformar la experiencia en compromiso".

Su intervención deriva de la conversación con Irene Villa para responder la pregunta: ¿qué hacemos con aquello que hemos vivido?

La aportación encaja en uno de los ejes principales de la jornada: que la reflexión no se quede únicamente en el relato personal, sino que pueda convertirse en servicio a los demás.

Nueva cita desde Canarias

El Foro Optimista está creado por la periodista, editora y comunicadora Julia Higueras, fundadora y directora de la revista Anoche Tuve Un Sueño. Recoge la experiencia de un proyecto que ha desarrollado durante doce ediciones los Premios Optimistas Comprometidos.

Según la organización, el optimismo que propone el foro no consiste en negar los problemas, sino en identificarlos, comprenderlos y poner el foco en las personas y proyectos que ya trabajan para resolverlos.

Además de Villa e Ibarra, participarán nombres como Helena Resano, que conversará con Higueras sobre periodismo y esperanza; Beatriz Fernández, que abordará ciencia y sostenibilidad; el humorista Dani Delacámara; o el director César Ríos, encargado de uno de los bloques finales sobre cine e historias capaces de transformar la mirada.

La programación cuenta con una mesa redonda dedicada a proyectos e iniciativas sociales y empresariales, con participantes como Arturo Larena, de EFEverde; Marta Rodríguez, de H&M; Tania Paredes, de Fundación Sonsoles Soriano; y Antonia M. Varela, de la Fundación Starlight.

Esta primera edición busca convertirse en un punto de encuentro anual entre personas que trabajan en sectores diferentes para generar cambios concretos.