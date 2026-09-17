De las seis nominaciones de Rosalía al legado de Soledad Gallego-Díaz: la agenda de 'Las Top 100 Mujeres Líderes'

Los reconocimientos internacionales, las grandes citas deportivas y nuevos proyectos empresariales marcan el ritmo de esta semana.

Diferentes categorías vuelven a reunir historias de liderazgo que atraviesan ámbitos muy distintos, tanto dentro como fuera de España.

Rosalía

Rosalía. Cedida GTRES

La cantante suma seis nominaciones a los Premios Billboard de Música Latina 2026, cifra que la sitúa entre las principales protagonistas de la edición.

Las candidaturas llegan después del impacto de Lux, álbum con el que Rosalía continúa actualmente de gira mundial. Un éxito al que se suman los ocho galardones que recibió este año en la tercera edición de los Premios de la Academia de la Música de España.

La artista participará en una edición "competitiva" marcada por nombres como Peso Pluma, Karol G, Bad Bunny o Shakira, que se celebrará en octubre.

Soledad Gallego-Díaz

Soledad Gallego-Díaz. Europa Press

El Instituto de las Mujeres ha creado los Premios de Periodismo Soledad Gallego-Díaz, nueva convocatoria destinada a galardonar los trabajos periodísticos comprometidos con la difusión y defensa de la igualdad de género en la sociedad.

Los premios estarán dotados con un total de 40.000 euros y se dividirán en 5 categorías: periodismo escrito, fotoperiodismo, audiovisual, radiofónico y una mención especial a Lilí Álvarez dedicada al ámbito deportivo femenino.

El homenaje a Soledad mantiene vivo el legado de una de las figuras más destacadas del periodismo español, la primera mujer directora de El País y gran defensora de la igualdad.

Adriana Domínguez

Adriana Domínguez. Cedida

La firma presidida por la ejecutiva española ha presentado Croma, su colección primavera-verano 2027, en la jornada inaugural de Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, coincidiendo con el año en el que Adolfo Domínguez celebra su 50 aniversario.

Esta innovadora propuesta convierte el color en protagonista, que lo estudia desde tres perspectivas: científica, creativa y emocional. Para abordar esta idea, el equipo partió del Laboratorio Creativo Ágora, experimentando con tintes naturales, fibras y pigmentos para profundizar en la relación entre materia, luz y percepción.

Una presentación con la que la empresa añade un nuevo capítulo a la celebración de medio siglo, reivindicando la capacidad de Domínguez para seguir reinterpretando sus códigos creativos.

Susana Rodríguez Gacio

Susana Rodríguez Gacio. Time

La atleta encabezará la delegación española que disputará el Campeonato del Mundo del Triatlón Paralímpico de Pontevedra, equipo en el que también figuran medallistas como Eva María Moral, Daniel Molina, Nil Riudavets y Héctor Catalá.

La doble campeona competirá en la categoría PTVI en la prueba individual prevista para el día 25, poco después de conseguir en esta temporada varias victorias internacionales en Hamburgo, Montreal y el Europeo de Tarragona.

El campeonato supondrá un nuevo reto para la médica y triatleta, junto a su guía Sara Pérez Sala. Además, tiene lugar en su tierra natal, Galicia.

Marián Mouriño

Marián Mouriño Terrazo. Cedida

La presidenta del RC Celta y el alcalde de Vigo, Abel Caballero, han formalizado la concesión administrativa de Balaídos al club durante los próximos 50 años, un periodo que podrá ampliarse hasta un máximo de 75.

Este acuerdo supone una nueva etapa para el emblemático estadio, con casi un siglo de historia desde su inauguración, que podrá diversificar su actividad más allá de los partidos de fútbol y desarrollar usos deportivos, sociales o de ocio.

La firma conlleva uno de los principales acuerdos institucionales alcanzados durante la presencia de Mouriño, incrementando la importancia sobre un espacio ligado a la historia del Celta y de la ciudad.

Sandra Sánchez

Sandra Sánchez. Cedida

Talavera de la Reina ha rendido homenaje a la campeona olímpica, dando oficialmente su nombre al histórico Polideportivo 1º de Mayo. De este modo, celebra una trayectoria que ha llevado el nombre de la ciudad por todo el mundo.

Además, se ha instalado en el interior del pabellón un mural cerámico, realizado por Nicolás Varas, como recuerdo permanente de una historia que trasciende lo deportivo.

María Dueñas

María Dueñas. Cedida

La violinista conquista Taiwán con Homage to Heifetz, su disco recién publicado y una agenda de conciertos junto a Gustavo Gimeno y la Orquesta Filarmónica de Luxemburgo.

La granadina actuó el 15 de septiembre en el National Taichung Theater y los días 16 y 17 en el National Concert Hall de Taipéi. Su calendario prosigue en América del Sur, donde interpretará en escenarios chilenos, uruguayos, argentinos y mexicanos durante el mes de octubre.

A la gira se suma la buena acogida de su último álbum, que refuerza un año especialmente sólido para Dueñas tras haber sido reconocida con el Opus Klassik y dos premios en los Gramophone Classical Music Awards de 2025.

Macarena Rey

Macarena Rey. Cedida

La CEO de Shine Iberia ha presentado en el FesTVal de Vitoria Masterchef Celebrity Legends, una nueva entrega del formato que recupera 15 antiguos concursantes y les ofrece una segunda oportunidad entre fogones.

La productora ensalzó los 13 años de colaboración con RTVE y las 40 temporadas desarrolladas alrededor de la franquicia.

La nueva edición, que en sus propias palabras es "única", contará con chefs como Jordi Joan Roca, Mario Sandoval, Mauro Colagreco o Ramón Freixa.

Núria Cabutí

Núria Cabutí. Cedida

Penguin Random House Grupo Editorial celebrará el próximo 20 de septiembre la primera edición de Somos Infinitos, un festival dedicado a la literatura romántica que reunirá a más de 1.000 lectores en Madrid.

La cita tendrá lugar en el Gran Teatro CaixaBank Príncipe Pío y contará con 28 autoras y autores, firmas, encuentros, novedades editoriales y espacios vinculados a ámbitos como los audiolibros y la formación en escritura. La CEO estará presente durante la jornada.

Se refuerza así la apuesta de Penguin, dirigida por Cabutí, que logra convertir una comunidad digital de más de 270.000 seguidores en un gran encuentro presencial.

Loreto Ordóñez

Loreto Ordóñez. Cedida

La CEO de ENGIE España ha defendido cómo la transición energética representa una de las grandes oportunidades industriales para Europa durante su participación en ESG Spain 2026, organizado por Forética.

La ingeniera reivindicó el potencial energético español, que debe aprovechar sus recursos como una palanca de competitividad. Subrayó que sostenibilidad y crecimiento "van de la mano y generan valor".

Ordóñez y su intervención reclaman más colaboración para convertir la ventaja energética de España en una oportunidad industrial.