Del nuevo reto de Alexia Putellas al reconocimiento periodístico de Sandra Golpe: la agenda de 'Las Top 100'

Premios, nombramientos, proyectos estratégicos e iniciativas internacionales marcan una nueva semana para las mujeres que integran 'Las Top 100'.

Sus logros ponen de manifiesto la influencia creciente de referentes femeninos que continúan transformando la empresa, la ciencia, el deporte, las instituciones y la comunicación.

Alexia Putellas

Alexia Putellas. Europa Press

La doble Balón de Oro ha sorprendido al mundo deportivo con su incorporación al equipo London City Lionesses. Con más de 500 partidos disputados, 38 títulos ganados y cuatro Champions League, la centrocampista cerró una de las operaciones más destacadas del mercado del fútbol femenino.

La llegada de Putellas despierta gran curiosidad sobre el proyecto deportivo del club inglés que busca consolidarse entre los grandes del fútbol.

Su fichaje refuerza la creciente proyección internacional de la Womens Super League que, gracias a esta adquisición, contaría con la primera jugadora de la liga galardonada con el prestigioso galardón y por partida doble.

Sandra Golpe

Sandra Golpe. Cedida

La presentadora ha recibido el XXXV Premio Agustín Merello de la Comunicación, destacando su trayectoria y contribución al ejercicio del periodismo y la comunicación.

El jurado ha valorado la amplia carrera de Sandra Golpe, marcada por "el rigor, la credibilidad, la vocación de servicio público y la excelencia periodística", según destacó la Asociación de la Prensa de Cádiz.

Eva Nogales y Elena García Armada

Eva Nogales y Elena García Armada. Cedida

La Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) ha investido como doctoras honoris causa a estas dos grandes profesionales.

El acto se celebra en reconocimiento a sus destacadas aportaciones científicas y al impacto internacional de sus respectivas trayectorias, contribuciones importantes desde ámbitos muy diferentes.

Nogales ha sido reconocida por su labor en biología estructural, mientras que la ingeniera García Armada ha destacado por el desarrollo de exoesqueletos pediátricos para menores con enfermedades neuromusculares.

Susana Camarero

Susana Camarero. Fernando Sánchez

La vicepresidenta primera y consellera de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad de la Generalitat Valenciana ha participado en un encuentro empresarial en el que ha puesto en valor el papel de su comunidad como uno de los principales nodos logísticos del sur de Europa.

Durante su visita al nuevo centro de Seur, Camarero destacó la posición estratégica del territorio, así como la capacidad de sus infraestructuras de transporte.

Su rol en el encuentro fue clave para defender la región como un enclave de referencia para la distribución de mercancías y el desarrollo de proyectos industriales.

Carolina Marín y Teresa Perales

Carolina Marin y Teresa Perales. Cedida

Las deportistas han sido distinguidas con la Gran Cruz de la Real Orden del Mérito Deportivo, la máxima condecoración que concede el Gobierno de España en este ámbito.

El reconocimiento pone en valor la huella que han dejado en sus respectivas disciplinas.

Marín revolucionó el bádminton español con un oro olímpico, tres títulos mundiales y siete europeos, mientras que Perales es la nadadora paralímpica española más laureada, que cuenta con 28 medallas.

Marifrán Carazo

Marifran Carazo Villalonga. Cedida

La alcaldesa de Granada ha reforzado la colaboración institucional entre la ciudad andaluza y Daejeon (Corea del Sur), con el objetivo de impulsar nuevas iniciativas vinculadas al desarrollo económico.

Carazo ha desarrollado una agenda en la ciudad asiática por ser uno de los principales centros científicos y tecnológicos del país.

Granada continúa reforzando su posicionamiento como referente en inteligencia artificial y este nuevo paso amplía la proyección internacional a través de un fuerte ecosistema investigador y tecnológico.

Ana Pastor

Ana Pastor. Alejandro Ernesto

La exministra de Sanidad y expresidenta del Congreso de los Diputados ha sido nombrada nueva integrante del Patronato de la Fundación Pfizer.

La médica y profesional pasa a ser la séptima integrante de la entidad para abordar los nuevos retos de la salud pública.

El órgano continuará impulsando la promoción del conocimiento científico, el desarrollo de soluciones tecnológicas y la colaboración entre los distintos agentes del ecosistema sanitario.

Margarita Esteban Herrero

Margarita Esteban. Cedida

La doctora ha sido reconocida en los Top 100 Beauty & Aesthetic Awards, unos galardones que distinguen la excelencia y la innovación en el ámbito de la medicina estética.

El reconocimiento pone en valor su trayectoria profesional además de su contribución al desarrollo de este sector con Clínica ME.

Cada año, estos premios se entregan a los profesionales, centros y proyectos más destacados, consolidando a Esteban Herrero como una de las especialistas de referencia.

Nadia Calviño

Nadia Calviño. David Morales

La presidenta del Banco Europeo de Inversiones ha anunciado una financiación de 365 millones de euros destinada a la red ferroviaria y de las autopistas de Marruecos.

Esta subvención se suma a más de 12.000 millones de euros que la entidad ha movilizado desde 1979 para financiar proyectos en ese país de África.

La iniciativa busca mejorar la conectividad y la movilidad en el territorio. Según el BEI, este financiamiento contribuirá a impulsar el comercio y facilitar los desplazamientos de ciudadanos y empresas.