Del exitoso taller solidario de Lucía Llano a la reelección de Marta Blázquez: la agenda de 'Las Top 100 Mujeres Líderes'

El panorama actual refleja el liderazgo y el impacto transformador de diversas figuras femeninas en sectores estratégicos como la comunicación, la política, la cultura, la automoción y la innovación tecnológica.

A través de prestigiosos galardones, reelecciones unánimes, proyectos de inclusión social y encuentros de alto nivel institucional, estas profesionales consolidan su influencia y guían el camino hacia la excelencia y el empoderamiento en sus respectivos ámbitos.

Sandra Golpe

Sandra Golpe. Cedida

La periodista ha sido galardonada en los Premios Dircom Ramón del Corral 2026, una prestigiosa distinción que en esta edición comparte con la innovadora plataforma de contenido informativo Ac2ality.

El galardón reconoce su destacada labor, rigor y trayectoria en el sector del periodismo y la comunicación masiva, consolidando su liderazgo al frente de los informativos y reafirmando su influencia en el panorama mediático nacional.

El anuncio oficial de este reconocimiento se dio a conocer el 17 de junio. Con este galardón, la Asociación de Directivos de Comunicación premia el compromiso de Sandra Golpe con la excelencia informativa y su capacidad para conectar con la audiencia en un sector en constante evolución.

Lucía Llano

Lucía Llano. Cedida

La presidenta nacional de la asociación Retirados Asociados de la Guardia Civil de España (RAGCE) y distinguida 'Top 100 Honoraria' ha impulsado la organización de un exitoso Taller Solidario de Defensa Personal Femenina.

Esta iniciativa piloto, orientada a las mujeres del Club Paraíso fue impartida de forma altruista por la cinco veces campeona del mundo de Muay Thai y también guardia civil, Yohanna Alonso, enfocándose en el empoderamiento, la autoprotección y el fomento del envejecimiento activo.

Esta jornada de aprendizaje y convivencia se celebró el pasado 14 de junio, reforzando los lazos de unión y superación entre las asistentes.

Alauda Ruiz de Azúa y Carmen Machi

Alauda Ruíz de Azúa y Carmen Machi. Cedida

La cineasta y la actriz se consagraron como dos de las grandes triunfadoras en la I edición de los Premios Anillos de Oro, el nuevo certamen organizado por el Círculo de Profesionales de las Series Españolas.

Ruiz de Azúa se alzó con el galardón al Mejor guion original por su aclamada serie Querer, mientras que Carmen Machi conquistó la estatuilla a la Mejor actriz protagonista gracias a su papel en la producción Celeste.

La gala de entrega de estos premios se celebró en el Recinto Ferial de Santa Cruz de Tenerife durante la noche del 20 de junio.

Ambos triunfos sitúan a estas mujeres en la cúspide de la ficción televisiva actual, compartiendo protagonismo en una cita histórica para la industria audiovisual española que distribuyó un total de 25 galardones a los proyectos más destacados del año.

Marta Blázquez

Marta Blázquez. Cedida

Ha sido reelegida de forma unánime como presidenta de Faconauto para el próximo mandato, que se extenderá hasta el año 2029.

Al frente de la federación que engloba a los concesionarios oficiales de automoción en España, Blázquez liderará una ambiciosa hoja de ruta, cuyo objetivo central es elevar el mercado nacional hacia un potencial de 1.300.000 vehículos anuales, promoviendo de manera urgente la renovación del parque automovilístico y el impulso decidido a la electrificación.

La ratificación de su cargo tuvo lugar en Madrid el 16 de junio durante la Asamblea General de la institución.

En esta nueva etapa, la presidenta mantendrá al mismo equipo de su comité ejecutivo para hacer frente a desafíos estructurales urgentes de las pymes del sector, tales como la presión fiscal, los costes laborales, la llegada de nuevas marcas y el impacto de la inteligencia artificial.

Julia Gómez Cora

Julia Gómez Cora. Cedida

La reconocida productora teatral apodada la 'reina de los musicales' en España, y la directora residente Gara Roda han desvelado de forma conjunta las claves de la esperada producción en español del fenómeno musical global SIX.

Esta ambiciosa adaptación, que reimagina en clave de concierto pop contemporáneo la historia de las seis esposas del rey Enrique VIII, se encuentra en plena fase de preparación de cara a su gran estreno en el Teatro Gran Vía de Madrid, programado para el próximo otoño.

Durante el encuentro informativo, Cora explicó el milimétrico proceso de casting coordinado con el equipo original de Londres y destacó el gran reto vocal e interpretativo que supone dar vida a estas soberanas del siglo XXI en un formato de empoderamiento femenino.

Cristina González Hipólito

Cristina González Hipólito. Cedida

La directora general de la Fundación Integralia DKV lidera la llegada del innovador proyecto social y tecnológico denominado 'Lab Digital Rural +' al municipio extremeño de Miajadas.

Esta iniciativa, aprobada formalmente mediante un convenio de colaboración institucional con el ayuntamiento de la localidad, busca transformar la región en un motor de inclusión y de generación de empleo mediante el desarrollo práctico de habilidades digitales y tecnológicas enfocadas a colectivos vulnerables.

Elena González-Blanco García

Elena González-Blanco García. Cedida

La reputada lingüista y experta en innovación tecnológica ha acaparado el foco informativo en la Región de Murcia al analizar las implicaciones del nuevo paradigma de la Inteligencia Artificial agéntica.

González-Blanco, quien compagina su rol como responsable de Datos e IA para Nativos Digitales en la región EMEA de Microsoft con la dirección de investigación y la cofundación de la startup Clibrain, comparó la actual transformación digital con revoluciones como la invención de la electricidad o la imprenta.

Rebeca Grynspan

Rebeca Grynspan. Cedida

La prestigiosa política y economista y actual secretaria general de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) ha mantenido un encuentro bilateral de alto nivel en Pekín con el ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi.

La cita adquiere un matiz geopolítico crucial debido a que Grynspan se postula de manera oficial como la candidata nominada por Costa Rica para competir por el puesto de la próxima Secretaría General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

La cancillería del gigante asiático ratificó oficialmente la reunión el 18 de junio, informando de que el gobierno de China participará activamente y con una visión constructiva en el proceso de selección del nuevo líder del organismo internacional.

María Guardiola Martín

María Guardiola Martín. Cedida

La presidenta de la Junta de Extremadura ha mantenido una audiencia institucional oficial con Su Majestad el Rey Felipe VI en el Palacio de La Zarzuela.

El encuentro, protocolario e indispensable tras el inicio de los mandatos autonómicos, sirvió para que María Guardiola expusiera las demandas y prioridades estratégicas de su comunidad en materia de desarrollo económico, reto demográfico y conectividad.

Los detalles de este encuentro constitucional se divulgaron oficialmente el 22 de junio y tras la recepción, la dirigente incidió en la imperiosa necesidad de que la región sea escuchada con firmeza para garantizar una igualdad de oportunidades real y efectiva que logre fijar población e impulsar el talento de los jóvenes extremeños.