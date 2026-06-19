Susanna Griso, al frente de la gran noche del diseño: así han sido los IV Premios Escala de Interiorismo

El diseño, el arte y la artesanía demostraron el jueves 18 de junio que nunca es tarde para cumplir sueños.

La Real Fábrica de Tapices volvió a vestirse de gala para celebrar la IV edición de los Premios Escala de Interiorismo, organizados por IDEQUO, antigua Escuela Madrileña de Decoración.

Una noche mágica en la que la periodista Susanna Griso repitió como impecable maestra de ceremonias.

Una noche de gala y rostros conocidos

El evento se ha consolidado como la cita ineludible del sector, reuniendo a destacadas figuras de la cultura, la arquitectura y multitud de rostros conocidos como Antonio Rossi, Mónica Pont o Valeria Vegas.

Todo ello estuvo amenizado por la actuación íntima de la cantante y compositora Nena Daconte, quien confesó que el interiorismo y el paisajismo son sus grandes pasiones además de la música.

El acto se abrió con las palabras de Henry Berczely, CEO de IDEQUO, quien recordó que el diseño va mucho más allá de crear espacios, ya que da forma a los lugares donde vivimos, trabajamos y construimos recuerdos.

Excelencia y grandes proyectos de interiorismo

Los galardones de la noche reconocieron trayectorias impecables tanto dentro como fuera de nuestras fronteras. Ricardo Barroso y Jaime Hayon se alzaron con los prestigiosos premios a la Excelencia Internacional y Nacional, respectivamente.

Por su parte, Patricia Bustos triunfó con el premio a Proyecto Global por el restaurante Makàà del hotel Thompson de Madrid, mientras que Sigfrido Serra recogió el de Proyecto Residencial por su emotiva intervención en una vivienda neogótica de Valencia.

La artesanía, la cultura y la divulgación digital también tuvieron un protagonismo especial en esta edición. Mónica García del Pino, al frente de Cerámica Artística San Ginés, emocionó al público con su defensa del oficio artesano tradicional al recibir la estatuilla a Pieza de Diseño.

Premiados de la IV edición de los Premios Escala de Interiorismo. Cedida

Por su parte, la creadora de contenido Cristina Larrumbe se llevó el galardón Deco Influencer por su labor, con cerca de un millón de seguidores.

Además, el reconocimiento al Diseño Artístico fue para el coreógrafo Nacho Duato por su pieza Cantus y el artista urbano Belin se hizo con el galardón Street Deco por su mural en Bélgica.

Inspiración sin límites de edad

El momento más emocionante de la velada llegó al desvelarse en directo el premio Promesa del Interiorismo, que recayó en la mexicana Susana Cervantes.

A sus 61 años, Cervantes bromeó sobre su condición de "promesa" y lanzó un inspirador mensaje asegurando que los límites sólo están en la cabeza.

La lista de triunfadores de la noche se completó con Mix Paisaje (Proyecto Entornos), Grupo ANRO (Innovación y Sostenibilidad por su revolucionario Hotel Ogar), Isern Serra (Espacio Corporativo), Trenchs Studio (Espacio Gastronómico) y Patricia González Llamazares (Home Staging), cerrando una edición de rotundo éxito respaldada por las principales marcas del sector.