Del prestigioso premio de Paloma del Río a la gala solidaria de Sandra Ibarra: la agenda de 'Las Top 100'

Cada semana se presenta una recopilación de destacadas iniciativas y reconocimientos que marcan un calendario establecido por ellas, las integrantes de la lista de 'Las Top 100 Mujeres Líderes'.

A través de encuentros institucionales de alto nivel, proyectos de ayuda humanitaria internacional, galardones a la excelencia académica y periodística, y liderazgos clave en el sector de la comunicación, ellas reflejan un fortalecimiento democrático, la solidaridad, el bienestar comunitario y el desarrollo estratégico de la sociedad.

En estos días se destacan las figuras de Carmen Calvo, sor Lucía Caram, María José Catalá Verdet, Natalia Chueca Muñoz, Adela Cortina, Paloma del Río, Sandra Ibarra, Isabel Díaz Ayuso, Noelia Fernández Arroyo, Ana Botella, Carmen Fernández de Alarcón Roca, Macarena Rey y Susanna Griso.

Carmen Calvo

En la imagen, Carmen Calvo. Cedida

La presidenta del Consejo de Estado se convirtió en la protagonista central del ámbito institucional en Mérida al impartir una conferencia el viernes 5 de junio en el salón de plenos del Ayuntamiento.

En este acto, desgranó la relevancia y las funciones orgánicas del cuerpo consultivo que dirige, acercando la alta gestión del Estado a la escala municipal y reforzando los lazos entre las instituciones jurídicas y los ciudadanos extremeños.

El evento sirvió para que la política cordobesa pusiera en valor el papel de la deliberación y el asesoramiento legal en la calidad democrática actual.

Sor Lucía Caram

Sor Lucía Caram ha tenido un encuentro con el Papa durante la visita de León XIV a España. Cedida CG

La activista y religiosa tucumana lideró el martes 9 de junio una nueva iniciativa de ayuda humanitaria desde Barcelona con destino a Ucrania.

El hito de la jornada estuvo marcado por el encuentro con el Papa, quien bendijo personalmente la segunda caravana de la bondad, un convoy compuesto por 31 ambulancias cargadas de material de emergencia médica impulsado por la fundación de la propia Caram.

Tras recibir el respaldo y la bendición del Pontífice en esa fecha antes de su vigilia en el Estadio Olímpico Lluís Companys, la religiosa coordinó la partida de los vehículos, conducidos por 60 voluntarios hacia la frontera ucraniana.

Visibilizó el esfuerzo colectivo en sus redes sociales, destacando que el objetivo de esta travesía es lograr que la solidaridad y la paz atraviesen Europa para dar un apoyo directo a las víctimas del conflicto.

María José Catalá Verdet

María José Catalá Verdet, a cargo de consistorio valenciano. Cedida

La alcaldesa de Valencia asumió un destacado protagonismo en las celebraciones tradicionales de la región al asistir el fin de semana del 6 y 7 de junio a la solemne gala del Centenario de la Hermandad del Santísimo Ecce-Homo del Cabanyal, celebrada en Albal.

Durante el emotivo encuentro vecinal y religioso, fue nombrada de manera oficial como la madrina del nuevo paso titular de la cofradía, obra de la artesana sevillana Lourdes Hernández.

Esto reafirma el compromiso de la primera edil con las raíces culturales y las tradiciones de los barrios marineros valencianos.

Natalia Chueca Muñoz

La política aragonesa. Cedida

La alcaldesa de Zaragoza ejerció como anfitriona institucional el lunes 8 de junio al recibir en el Ayuntamiento al director general de Eurocaja Rural, Víctor Manuel Martín López.

En esta reunión de trabajo, conoció de primera mano los planes de expansión de la entidad financiera y la consolidación de su red en la capital aragonesa, que mantiene una apuesta clara por el modelo de atención personalizada.

Durante el encuentro, la alcaldesa puso en valor el dinamismo económico de Zaragoza y el impacto positivo que tiene la colaboración con cooperativas de crédito implicadas en el tejido social.

Adela Cortina

Cortina fue una de las ganadoras de los Maga de Magas en su edición de 2025. Cedida

La reputada filósofa y académica valenciana sumó un nuevo hito a su carrera al recibir el Premio Doctores Magnos a la Excelencia.

El galardón, entregado por la Asociación Profesional de Doctores de la Comunidad Valenciana, se otorgó en reconocimiento a su brillante e intachable trayectoria docente, investigadora y académica en el campo de la ética y la filosofía política.

El acto se convirtió en un gran homenaje a su figura, arropada por la decana de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Valencia, Elena Cantarino, y numerosos compañeros de departamento.

Con esta distinción, Adela Cortina reafirma su posición como un referente intelectual imprescindible, destacando una vida dedicada a la docencia y a la excelencia académica.

Paloma del Río

En la fotografía, la reconocida comunicadora. Cedida

La mítica periodista y voz inconfundible del deporte en RTVE fue condecorada el viernes 5 de junio en Guadix con el prestigioso Premio Nacional de Periodismo Pedro Antonio de Alarcón.

Este galardón rinde homenaje a toda su trayectoria profesional en las ondas y las pantallas, reconociendo de manera especial su incansable labor para dar visibilidad a las mujeres en disciplinas deportivas históricamente minoritarias.

Al recibir el reconocimiento, Paloma del Río tomó la palabra para reivindicar el papel de las profesionales de la información y denunciar las barreras que las deportistas han tenido que sortear durante décadas.

Con este emotivo discurso, la periodista instó a los medios a continuar avanzando firmemente hacia coberturas mediáticas más justas, igualitarias y con espacio para las nuevas generaciones.

Sandra Ibarra

Sandra Ibarra en una fotografía de la gala de 'Las Top 100 Mujeres Líderes' de 2026. Cedida

La presidenta de la Fundación Sandra Ibarra se convirtió en la gran impulsora de la I Gala Solidaria 'La Primavera' frente al Cáncer, celebrada el martes 9 de junio en el Hotel ON Oceanfront de Matalascañas (Huelva).

Este evento benéfico, organizado en colaboración con la Fundación ON Hotels, nació con el firme propósito de situar el bienestar emocional y la salud mental de los supervivientes de la enfermedad en el centro del debate social.

La recaudación de la gala se destinará íntegramente a ofrecer asistencia psicológica gratuita y especializada a través del Centro Psicosanitario Galiani.

Isabel Díaz Ayuso

La política fotografiada durante un acto. Cedida

La presidenta de la Comunidad de Madrid protagonizó un importante encuentro institucional en el Palacio Apostólico del Vaticano al ser recibida en audiencia privada por el Papa.

Durante la reunión, que se prolongó durante una hora, Ayuso conversó con el Pontífice sobre la situación de la juventud, los retos de la Inteligencia Artificial y la integración social en la región madrileña pocos días antes del viaje del Pontífice a España.

Todo se desarrolló en un ambiente de cordialidad en una jornada en la que Isabel Díaz Ayuso obsequió a León XIV con la Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid y un álbum fotográfico detallado sobre cómo se vive la fe y las tradiciones católicas en los pueblos madrileños.

La dirigente destacó ante los medios la gran ilusión del Papa por su inminente llegada a España y abogó por usar el acontecimiento para aparcar diferencias políticas y celebrar la unidad en las calles.

Noelia Fernández Arroyo

Noelia Fernández Arroyo. Cedida

La destacada experta en transformación digital y estrategia de medios asumió un papel protagonista en el ámbito académico al confirmarse, el lunes 15 de junio, su incorporación al recién creado Consejo Asesor de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra.

La constitución de este órgano busca tender puentes directos entre las aulas universitarias y la vanguardia de la industria global.

Ana Botella

Ana Botella Serrano. Cedida

La presidenta ejecutiva y creadora de la Fundación Integra asumió un papel protagonista en Madrid al presidir el acto conmemorativo del 25º aniversario de la entidad.

Durante este encuentro institucional, Botella lideró un profundo diálogo junto al ensayista y director de fundación Javier Gomá, reflexionando sobre la dignidad humana y el incalculable valor del empleo como motor de transformación personal y social para personas en riesgo de exclusión.

El acto sirvió para que pusiera en valor el trabajo como la mejor medida, incidiendo en su capacidad para devolver la libertad y autonomía a quienes han atravesado situaciones de extrema vulnerabilidad y agradeciendo el indispensable compromiso de las empresas colaboradoras en la creación de estas segundas oportunidades.

Carmen Fernández de Alarcón Roca, Macarena Rey y Susanna Griso

Las tres fueron protagonistas, de diferente forma, en los VII Premios de la Comunicación de Dircomfidencial. Cedida

Las tres destacadas directivas y comunicadoras brillaron con luz propia en el Hotel Mandarin Oriental Ritz de Madrid durante la celebración de los VII Premios de la Comunicación de Dircomfidencial, celebrados la noche del jueves 4 de junio.

El evento reunió a los principales líderes del sector de los medios, el marketing y la publicidad en España para galardonar las trayectorias más influyentes del año.

En la gala, Susanna Griso recibió el prestigioso premio en la categoría Influencia, pronunciando un firme discurso en defensa del rigor informativo frente a las presiones políticas.

Por su parte, Macarena Rey, CEO de Shine Iberia, fue condecorada en la categoría Talento por liderar producciones de éxito masivo como MasterChef.

Completando el protagonismo de la terna, Carmen Fernández de Alarcón Roca, CEO de Havas España, fue la encargada de entregar el galardón a la Innovación al parque Puy du Fou por su revolucionaria campaña publicitaria.