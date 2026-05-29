XIV: Edición 'Las Top 100 Mujeres Líderes' en España: condiciones y bases

Nos complace anunciar que el 27 de mayo se ha abierto oficialmente el plazo para la presentación de candidaturas de este prestigioso certamen, una iniciativa que busca visibilizar el talento, el esfuerzo y el impacto de las mujeres en nuestra sociedad.

Si eres una profesional afincada en España con una trayectoria destacada, o conoces a una líder que merezca ser reconocida, te invitamos a formar parte de este proceso.

A continuación, resolvemos todas tus dudas sobre las categorías disponibles, los requisitos de inscripción y el funcionamiento de las votaciones para que puedas presentar tu postulación con éxito antes del 28 de septiembre de 2026.

¡Es el momento de hacer brillar tu liderazgo!

¿Cuántas categorías hay? ¿En cuál aplico?

El certamen cuenta con 10 categorías diferentes. Para saber en cuál encaja mejor tu perfil, revisa el siguiente listado detallado:

Académicas e Investigadoras. Dirigido a mujeres que impulsan el conocimiento, la ciencia y el pensamiento analítico. Incluye a expertas del entorno universitario, centros de investigación o producción intelectual (públicos o privados) cuyo trabajo inspira a futuras generaciones de profesionales.

Dirigido a mujeres que impulsan el conocimiento, la ciencia y el pensamiento analítico. Incluye a expertas del entorno universitario, centros de investigación o producción intelectual (públicos o privados) cuyo trabajo inspira a futuras generaciones de profesionales. Altas Ejecutivas, Consejeras y CEOs. Reservado para las máximas responsables de la toma de decisiones estratégicas en el entorno corporativo (presidentas, directoras generales o consejeras). Está orientado a grandes compañías con plantillas que superen los 250 trabajadores o un volumen de negocio mayor a los 50 millones de euros.

Reservado para las máximas responsables de la toma de decisiones estratégicas en el entorno corporativo (presidentas, directoras generales o consejeras). Está orientado a grandes compañías con plantillas que superen los 250 trabajadores o un volumen de negocio mayor a los 50 millones de euros. Cultura y Artes Escénicas. Dedicado a creadoras, gestoras y promotoras de disciplinas artísticas como el cine, la música, la literatura o el teatro. Reconoce a quienes enriquecen la identidad cultural del país y potencian el rol de la mujer en las industrias creativas.

Dedicado a creadoras, gestoras y promotoras de disciplinas artísticas como el cine, la música, la literatura o el teatro. Reconoce a quienes enriquecen la identidad cultural del país y potencian el rol de la mujer en las industrias creativas. Directivas. Espacio para profesionales que gestionan departamentos, divisiones o equipos clave en compañías de gran tamaño (más de 250 empleados o facturación por encima de los 10 millones de euros). Destaca su eficiencia en la gestión táctica y operativa del negocio.

Espacio para profesionales que gestionan departamentos, divisiones o equipos clave en compañías de gran tamaño (más de 250 empleados o facturación por encima de los 10 millones de euros). Destaca su eficiencia en la gestión táctica y operativa del negocio. Empresarias. Orientado a dueñas, cofundadoras o socias mayoritarias de firmas medianas, grandes o negocios familiares consolidados (+100 trabajadores o ingresos superiores a 20 millones de euros). Premia la creación de empleo, la innovación comercial y el crecimiento sostenible en España.

Orientado a dueñas, cofundadoras o socias mayoritarias de firmas medianas, grandes o negocios familiares consolidados (+100 trabajadores o ingresos superiores a 20 millones de euros). Premia la creación de empleo, la innovación comercial y el crecimiento sostenible en España. Función Pública, Institucional e Impacto Social. Diseñado para quienes ejercen roles de alta responsabilidad en el sector público, entidades del tercer sector, ONGs, fundaciones u organismos globales. Valora el compromiso ético y los proyectos enfocados en el bienestar común y el progreso social.

Diseñado para quienes ejercen roles de alta responsabilidad en el sector público, entidades del tercer sector, ONGs, fundaciones u organismos globales. Valora el compromiso ético y los proyectos enfocados en el bienestar común y el progreso social. Políticas. Para representantes elegidas por voto popular o con puestos de alta dirección en el Gobierno, las cortes. las administraciones públicas locales o formaciones políticas. Se enfoca en su capacidad para diseñar normativas públicas y promover una sociedad más democrática y plural.

Para representantes elegidas por voto popular o con puestos de alta dirección en el Gobierno, las cortes. las administraciones públicas locales o formaciones políticas. Se enfoca en su capacidad para diseñar normativas públicas y promover una sociedad más democrática y plural. Medios de Comunicación. Agrupa a profesionales del sector periodístico e informativo, tanto en formatos tradicionales como en plataformas digitales. Incluye roles de dirección, edición, opinión o producción que defienden la pluralidad y la excelencia comunicativa.

Agrupa a profesionales del sector periodístico e informativo, tanto en formatos tradicionales como en plataformas digitales. Incluye roles de dirección, edición, opinión o producción que defienden la pluralidad y la excelencia comunicativa. Ocio y Deporte. Reconoce a deportistas de competición y a figuras clave del sector del entretenimiento. Aplica tanto a quienes están en primera línea como a las profesionales que gestionan o producen detrás de escena, rompiendo techos de cristal y sirviendo de referente.

Reconoce a deportistas de competición y a figuras clave del sector del entretenimiento. Aplica tanto a quienes están en primera línea como a las profesionales que gestionan o producen detrás de escena, rompiendo techos de cristal y sirviendo de referente. Startups y Profesionales Independientes. Diseñado para fundadoras de empresas emergentes de corte tecnológico o disruptivo con gran proyección de escalabilidad, así como para consultoras y especialistas autónomas que marcan tendencia en sectores tradicionales o emergentes.

Cada participante puede registrarse en una sola categoría. Selecciona la que mejor refleje tu trayectoria actual; no obstante, ten en cuenta que el comité organizador se reserva el derecho de reubicar tu perfil en otra sección si considera que allí tendrá mayor relevancia.

TOP 10 Exterior

Esta sección especial agrupa a profesionales de nacionalidad española que desarrollan su actividad profesional en el extranjero y cuya trayectoria ha logrado una gran proyección global, actuando como referentes del potencial y el talento español a nivel internacional.

A diferencia del resto de categorías —donde es posible ser seleccionada hasta en tres ocasiones antes de pasar al grupo de honorarias—, en esta modalidad las candidatas solo podrán ser elegidas una única vez. La excepción aplica si la participante traslada su residencia de vuelta a España, caso en el cual podrá volver a postularse dentro de alguna de las 10 categorías principales.

¿Cuál es el plazo para presentar las candidaturas?

El periodo de recepción de solicitudes para formar parte de la XIV edición de 'Las Top 100 Mujeres Líderes' concluye el 28 de septiembre de 2026. Te aconsejamos no dejar el registro para los días finales, ya que el equipo del certamen revisará los perfiles con antelación y podría sugerirte correcciones, datos adicionales o mejoras técnicas, algo que requiere margen de tiempo para gestionarse correctamente.

¿Quién puede ser candidata?

El proceso está abierto a cualquier mujer afincada en España, evaluando siempre su trayectoria, méritos y contribuciones en su sector. Tras formalizar la inscripción, el comité evaluará la documentación aportada para validar que se ajusta a los criterios de selección y ratificar así la candidatura oficial.

En el caso de la sección especial TOP 10 Exterior, se requiere nacionalidad española y residencia en el país en el que se ejerce la actividad profesional.

¿Quién puede presentar candidaturas?

La postulación puede realizarse a título personal, o invitando directamente a aquella profesional que consideres idónea para el ranking. Así mismo, las corporaciones y organismos públicos pueden promover las candidaturas de sus líderes para visibilizar el talento interno.

¿Puede una misma organización o persona presentar más de una candidatura?

Es totalmente viable, con la única condición de que cada una de las inscripciones se realice utilizando una dirección de correo electrónico distinta.

¿Puedo presentarme a mí misma?

¡Sin duda alguna! De hecho, una de las metas prioritarias de esta iniciativa es motivar a las mujeres a visibilizar su propio éxito. Además, el canal de origen de la nominación se gestiona de manera estrictamente confidencial.

¿Cómo se presentan las candidaturas?

El registro se realiza únicamente mediante este formulario

Existen tres vías para gestionarlo:

Compartir el enlace directo de registro con aquellas mujeres profesionales a las que desees postular para que ellas mismas completen el formulario.

Delegar la gestión en una consultora, agencia corporativa o firma externa que actúe en tu representación.

Si ya me he presentado en otras ediciones, ¿se renueva automáticamente mi candidatura?

Aunque el comité organizador cuenta con la facultad de renovar de oficio ciertas candidaturas o incluir directamente a perfiles de gran relevancia que no hayan terminado el registro, lo ideal es que cada participante gestione su propia renovación. Es fundamental revisar la cuenta para actualizar méritos, evaluar un cambio de categoría o solicitar la baja si se ha cambiado de país o de puesto de trabajo.

¿Qué información debo tener preparada? ¿Puedo modificar mi perfil o darme de baja?

Para completar el registro necesitarás definir tu categoría, detallar tu recorrido laboral, argumentar los motivos de tu postulación y adjuntar un retrato profesional de calidad. Sumar cartas de apoyo, avales y enlaces web externos aportará gran valor. Una vez admitida, se te notificará oficialmente tu estado. Si el alta la gestionó la organización, podrás escribirles en cualquier momento para modificar datos o solicitar la baja.

Ya cumplimentado el formulario online y finalizada la inscripción, ¿cómo sigue el proceso?

Una vez enviado el formulario, el sistema te remitirá un correo electrónico de validación con tus credenciales de acceso y las pautas a seguir. Si tras registrarte no localizas este mensaje de confirmación, es probable que falte algún dato esencial o se deba a un fallo de red. En tal circunstancia, puedes contactar de inmediato con el equipo técnico en lastop100@elespanol.com.

¿Por qué razones puede la organización dar de baja a una candidata?

La organización se reserva el derecho de excluir a una participante si no reside en el territorio nacional, si la propia interesada o su empresa lo solicitan formalmente por escrito, o por conductas que perjudiquen la reputación del certamen (como falsificar datos, mantener comportamientos contrarios a la ética del ranking o hacer un uso indebido de la plataforma).

¿Cuáles son los criterios de evaluación?

El análisis es global y pondera tanto la trayectoria de la candidata como sus hitos recientes, su escala de valores y su repercusión social. Por esta razón, la organización ofrece recomendaciones específicas para exprimir el potencial del perfil, facilitando que el público y los evaluadores capten perfectamente la propuesta de valor de cada mujer.

¿Por qué he hecho el proceso de aplicar y no soy candidata?

Iniciar el proceso técnico no garantiza la nominación inmediata. El Comité de Admisión debe validar las solicitudes y decidir quiénes obtienen el estatus oficial de candidatas para someterse a la votación del jurado.

El listado es dinámico: figurar un año no asegura la presencia al siguiente, ya que un comité y un equipo de cazatalentos revisan el nivel de la convocatoria de manera anual. Al igual que en los procesos académicos de alta competencia, la exigencia se eleva a medida que aumenta el nivel de las aspirantes.

El hecho de postularte te da derecho a una auditoría de perfil con consejos de optimización. Si este año no logras el corte, recibirás pautas concretas para potenciar tu marca de cara a próximas ediciones.

¿Quiénes son los miembros del jurado y cómo se eligen?

El panel evaluador está formado por profesionales de prestigio elegidos de forma directa por EL ESPAÑOL, buscando un equilibrio plural de género, conocimientos sectoriales e ideología. Con el fin de asegurar la máxima objetividad y frescura en las votaciones, la mitad del jurado se releva en cada convocatoria.

Sus identidades permanecen bajo estricto anonimato hasta que concluyen los escrutinios para blindar el proceso de cualquier tipo de condicionamiento externo. Además, este comité será el encargado de seleccionar a la ganadora absoluta entre las cinco finalistas más votadas por los internautas en cada área.

Además de los miembros del jurado, ¿hay otros agentes implicados en la elección?

Efectivamente. La decisión final se distribuye de manera tripartita. Por un lado, se cuenta con el voto digital del público, abierto a cualquier usuario que se registre en la plataforma. Por otro, la dirección de EL ESPAÑOL y su consejo asesor designan directamente a un porcentaje de las seleccionadas. El reparto definitivo de las 100 elegidas se estructura de la siguiente manera:

50% (5 de las 10 de cada categoría): Seleccionadas por el dictamen del jurado.

Seleccionadas por el dictamen del jurado. 40% (4 de cada categoría): Elegidas de forma directa por la organización.

Elegidas de forma directa por la organización. 10% (1 de cada categoría): Determinada a través del voto masivo en internet.

Todo sobre la votación online y la implicación del Jurado

Las cinco participantes que acumulen más apoyos virtuales en cada área pasarán a una fase final donde serán evaluadas por el jurado. En una deliberación a puerta cerrada y bajo supervisión notarial, los jueces elegirán a una única ganadora por categoría. En caso de que la seleccionada por esta vía ya hubiera obtenido su plaza mediante el voto general del jurado, el reconocimiento se trasladará automáticamente a la siguiente clasificada.

Este mecanismo dota de mayor transparencia, rigor y excelencia a la campaña digital, poniendo el foco en los méritos reales de las finalistas. De este modo, la votación en línea funciona como una herramienta democrática excelente para descubrir nuevos talentos y proyectar su liderazgo.

¿Qué me aporta la votación online y estar entre las 5 finalistas?

Toda la movilización y la campaña de comunicación realizada para captar apoyos, sumada al distintivo oficial de candidata, suponen un impulso extraordinario para tu marca personal y tu prestigio profesional, independientemente del resultado final.

Asimismo, este corte asegura que un comité de expertos de primer nivel analice al detalle tu trayectoria y méritos específicos para dictaminar quién se lleva el galardón, lo que añade un valor institucional enorme a la mención.

¿Cuándo se tendrá la lista definitiva?

Las urnas virtuales y las deliberaciones concluirán en diciembre de 2026. En esa fecha se unificarán los votos de los internautas en la web de EL ESPAÑOL y las valoraciones presenciales (o digitales en caso de ausencia) de los miembros del jurado.

De acuerdo con el cronograma previsto, las seleccionadas recibirán una notificación confidencial a lo largo de ese mes y el anuncio oficial se reservará para la gran Gala de la 14ª edición de 'Las Top 100 Mujeres Líderes', que se celebrará en el Teatro Real de Madrid.

¿Qué ocurre si resulto elegida?

La organización se pondrá en contacto con las galardonadas utilizando las vías de comunicación que facilitaron en su inscripción para hacerles llegar la acreditación y la invitación formal a la ceremonia de premiación.

Durante los meses posteriores al evento, entrarás a formar parte de una comunidad activa, lo que te dará acceso a participar en la agenda exclusiva de la organización: desde debates y mesas redondas hasta desayunos de liderazgo, reportajes de prensa, encuestas sectoriales y entrevistas.

Nuestros objetivos: reclutar más talento

El propósito central que mueve a la organización año tras año es rastrear y sacar a la luz perfiles inéditos para ampliar la representación femenina. Las líderes que ya forman parte del ranking contribuyen a este fin manteniendo sus perfiles actuales y participando en el ecosistema del proyecto, permitiendo que el equipo concentre sus esfuerzos en seguir incorporando referentes en todas las disciplinas posibles.

Cualquier propuesta o idea de mejora por tu parte será bienvenida y analizada con el mayor interés.

Comité de Admisión Las Top 100 Mujeres Líderes Contacto: lastop100@elespanol.com