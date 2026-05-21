De la jornada formativa de Laura Baena al nuevo reto de Gema Díaz Real: la agenda de 'Las Top 100 Mujeres Líderes'

En los últimos días, varias mujeres han estado en el centro de acontecimientos claves que consolidan su rol estratégico en sectores muy diversos.

Sus aportes van desde la vanguardia en ciencia y desarrollo digital, pasando por la gestión de capitales y proyectos artísticos de gran envergadura, hasta el activismo firme por la justicia social.

Esta variedad de perfiles evidencia que la determinación y la excelencia siguen derribando todos los obstáculos.

Rocío Mora

Rocío Mora Nieto. Cedida

La presidenta y fundadora de la Asociación para la Prevención, Reintegración y Atención de la Mujer Prostituida (APRAMP) se convirtió el pasado martes 19 de mayo en una de las grandes protagonistas institucionales de Madrid.

En un emotivo acto celebrado en la capital, Rocío Mora Nieto recibió la prestigiosa Medalla de Madrid 2026 de manos del alcalde de la ciudad, José Luis Martínez-Almeida.

Este galardón honorífico corona cuatro décadas de entrega absoluta y liderazgo en la lucha por los derechos humanos y la dignidad de las mujeres y niñas víctimas de trata y explotación.

Laura Baena

Laura Baena. Cedida

La fundadora del Club de Malasmadres y referente indiscutible en la lucha por la conciliación laboral y familiar protagonizó el pasado 15 de mayo una destacada jornada formativa y de reflexión en la provincia de Málaga.

Laura Baena se desplazó hasta el municipio de Mijas para impartir una charla-taller que congregó a un numeroso público interesado en romper con los mitos de la maternidad perfecta y las exigencias sociales que pesan sobre las mujeres.

Paloma del Río

Paloma del Río. Cedida

La emblemática periodista deportiva, considerada de manera unánime como la gran voz de los Juegos Olímpicos en España, fue la figura central de un destacado encuentro académico y profesional celebrado el jueves 30 de abril en la Comunidad Valenciana.

Del Río visitó las instalaciones de la Universitat Politècnica de València (UPV), donde compartió su extensa y rigurosa trayectoria en las transmisiones de la televisión pública convirtiéndose en un referente de inspiración para las nuevas generaciones.

Durante su intervención, Paloma del Río desgranó las claves del periodismo deportivo de alta competición y analizó la evolución de las disciplinas minoritarias en los medios de comunicación.

Gema Díaz Real

Gema Díaz Real. Cedida

La empresaria y expresidenta de la patronal cántabra ha asumido un rol estratégico de máxima relevancia en el sector corporativo tras hacerse público su fichaje por el grupo de ingeniería asturiano TSK el 16 de mayo.

Díaz Real se incorpora como consejera independiente al máximo órgano de administración de la compañía, un movimiento clave que coincide con el salto definitivo de la multinacional que ya cotiza en la Bolsa de valores.

Leticia Dolera

Leticia Dolera. Cedida

Es una de las cineastas y creadoras más personales y comprometidas del panorama audiovisual español y acaparó todos los focos de la programación televisiva catalana la noche del pasado lunes 18 de mayo.

Leticia Dolera lideró el esperado estreno de su nueva serie de ficción, titulada Pubertat, que vio la luz en horario de máxima audiencia a través de la plataforma y el canal principal de la corporación pública 3Cat.

En este nuevo proyecto audiovisual concebido y dirigido por ella, profundiza en las complejidades, tensiones y transformaciones que rodean la etapa de la adolescencia y el despertar a la madurez.

Adriana Domínguez

Adriana Domínguez. Cedida

La presidenta ejecutiva de la prestigiosa firma de moda Adolfo Domínguez ha participado en el Congreso Flúor de marketing digital celebrado recientemente.

Adriana ofreció una ponencia magistral, en la que situó la valentía y la audacia empresarial como los motores indispensables para la supervivencia y el éxito de las marcas en el entorno competitivo actual, captando la atención de cientos de profesionales del sector.

Durante su intervención en este foro de innovación, Domínguez defendió con firmeza que la creatividad real exige asumir riesgos y romper con los moldes establecidos, una filosofía que ella misma ha implantado con éxito en la transformación de la firma textil.

Marifrán Carazo

Marifran Carazo Villalonga. Cedida

La alcaldesa de Granada se convierte hoy jueves 21 de mayo en la gran anfitriona cultural de la ciudad al presidir la presentación oficial del ambicioso proyecto expositivo F.G.L.: Flamenco García Lorca.

Carazo impulsa con este acto una gran alianza institucional que cristalizará de forma definitiva el próximo 26 de noviembre de 2026 con la inauguración de tres grandes exposiciones simultáneas en cuatro centros artísticos de la ciudad.

Nadia Calviño

Nadia Calviño. Cedida

La presidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI) y una de las figuras económicas más influyentes a nivel internacional acaparó todo el protagonismo empresarial en su Galicia natal el pasado jueves 30 de abril.

Calviño fue la invitada de honor en un exclusivo encuentro celebrado en el Nordés Club Empresarial de A Coruña, donde expuso las líneas maestras de las finanzas europeas ante un destacado auditorio compuesto por directivos y líderes económicos de la región.

Centró su discurso en poner en valor el peso estratégico de la digitalización y el papel transformador del talento femenino en la nueva economía global.

Susana Camarero

Susana Camarero. Cedida

La vicepresidenta segunda y consejera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda de la Generalitat Valenciana fue la gran protagonista institucional de la gala de los Premios Economía 3 celebrada en Alicante.

Susana Camarero recibió el respaldo del tejido empresarial de la provincia durante un evento donde destacó las políticas públicas orientadas al crecimiento sostenible.

En su discurso, defendió con firmeza el peso de la "economía real" y el papel crucial que desempeñan las empresas y los autónomos como los verdaderos motores de la creación de empleo y la cohesión social en la Comunidad Valenciana.

Sor Lucía Caram

Sor Lucía Caram. Cedida

La religiosa y activista social se sitúa una vez más en la vanguardia del debate sobre la salud mental y la protección de los más vulnerables.

A través de sus intervenciones y reflexiones públicas, compartidas en medios especializados como Religión Digital, Caram ha lanzado un potente mensaje centrado en la necesidad de mirar con absoluta claridad y empatía hacia la realidad que afronta la infancia en el contexto social actual.

Ha insistido en que la sociedad no puede pretender que los niños y jóvenes sean seres invulnerables ante las crisis económicas y emocionales que azotan a sus familias.

Luz Casal

Luz Casal. Cedida

La cantante será la estrella de una de las citas culturales más mágicas y esperadas del próximo periodo estival: el Festival Internacional Las Noches Mágicas de La Granja 2026 que empieza el 1 de agosto y se alarga hasta el 15.

Luz Casal actúa el 8 en este maravilloso escenario, uniéndose a un elenco lleno de grandes nombres como Víctor Manuel o Valeria Castro.

Con el anuncio de su participación a mediados de este mes de mayo, la intérprete se prepara para ofrecer un concierto íntimo y de gran potencia artística, donde repasará sus grandes éxitos y sus composiciones más recientes bajo el cielo estrellado del verano.

Nazareth Castellanos

Nazareth Castellanos. Cedida

La prestigiosa física y doctora en neurociencia que ha revolucionado la divulgación científica en España se situó en el centro de la actualidad sobre el bienestar y la salud mental el pasado miércoles 13 de mayo.

A través de una aplaudida e inspiradora intervención en el espacio de bienestar de Vanitatis, Castellanos desgranó las últimas investigaciones de su especialidad, poniendo el foco en el impacto físico y psicológico que tiene la compasión en la salud.

Demostró con rigor técnico cómo entrenar una "conducta amable" y mantener una relación constructiva con uno mismo modifica de forma real la estructura y el funcionamiento de nuestro cerebro.