Marifrán Carazo lidera en Madrid la defensa de Granada como finalista a Capital Europea de la Cultura 2031

Granada avanza en su carrera hacia la Capital Europea de la Cultura 2031 tras haber sido seleccionada como una de las finalistas.

La candidatura sitúa a la ciudad en el mapa europeo en un momento clave en el que distintas capitales compiten por consolidar un modelo capaz de combinar patrimonio, innovación y proyección internacional.

El proyecto granadino articula una propuesta que conecta su legado histórico con el impulso a las industrias creativas contemporáneas, desde las artes escénicas hasta la música y la innovación cultural.

La iniciativa involucra a las administraciones públicas así como al tejido artístico, social y económico de la ciudad, con el objetivo de generar un impacto sostenido más allá del propio año de la capitalidad. En este contexto, el liderazgo de Marifrán Carazo, alcaldesa de Granada, ha sido uno de los elementos clave en la configuración de la candidatura.

Esta ha situado la estrategia cultural como uno de los ejes centrales de su mandato, vinculándola tanto a la planificación urbana como a la proyección exterior de la ciudad.

Una alcaldesa comprometida

Actual regidora desde 2023 y primera mujer en ponerse al frente del Ayuntamiento de Granada, llegó a esta etapa tras una trayectoria consolidada en la política autonómica.

Licenciada en Ciencias Políticas y de la Administración, desarrolló parte de su carrera en el Parlamento de Andalucía, donde ejerció como portavoz en áreas como Educación, antes de asumir responsabilidades en el Gobierno andaluz.

La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo. Cedida

Entre 2019 y su salto a la política municipal, fue consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, incorporando posteriormente competencias en Vivienda.

Durante ese período gestionó proyectos vinculados al transporte, la obra pública y la planificación territorial, una experiencia que ha trasladado a su gestión municipal, especialmente en iniciativas de desarrollo urbano.

Granada 2031 como eje de ciudad

La candidatura se enmarca precisamente en esa visión de ciudad, donde la cultura se plantea como motor de transformación económica y social. El enfoque es aterrizar los marcos estratégicos en proyectos concretos que impacten en los barrios, en la actividad económica y en el patrimonio artístico.

El protagonismo institucional de la alcaldesa de Granada como impulsora de la candidatura coincide, además, con el reconocimiento nacional a su figura.

Reconocimiento como mujer líder

Marifrán Carazo ha sido elegida en la edición de 2026 de ‘Las Top 100 Mujeres Líderes’, dentro de la categoría de Políticas, en un listado que visibiliza el talento femenino en distintos ámbitos.

El reconocimiento se formalizó en la XIII gala celebrada el pasado 13 de marzo, un evento que reunió a representantes del ámbito político, empresarial, cultural y social.

En ese escenario, la presencia de Carazo se interpreta también en clave de contexto: sirve como reflejo del creciente peso de mujeres en puestos de responsabilidad, especialmente en administraciones locales y autonómicas.

Así, la proyección de Granada como candidata a Capital Europea de la Cultura y el reconocimiento de su alcaldesa en el ámbito nacional convergen en un mismo momento, reforzando la visibilidad de la ciudad y de su estrategia de futuro.