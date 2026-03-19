Del galardón de Carla Simón a la arquitectura sostenible de Benedetta Tagliabue: la agenda de 'Las Top 100'

La semana sitúa en primer plano a mujeres que impulsan iniciativas en ámbitos clave y que consolidan su presencia en espacios de influencia. Premios recientes, encuentros profesionales y propuestas en marcha reflejan una actividad diversa que conecta con los principales debates del momento.

Hitos que van desde el ámbito cultural y creativo hasta la economía, la innovación o la acción social. Estos movimientos muestran cómo muchas de ellas participan en la construcción de nuevas respuestas ante distintos retos.

Un escenario en el que convergen talento, proyección internacional y compromiso con el cambio. Las protagonistas de estos días representan modelos de liderazgo que trascienden lo individual y contribuyen a transformar sectores.

A continuación, la agenda de 'Las Top 100' repasa las figuras que destacan estos días:

Mujeres protagonistas

Laura Baena

Laura Baena. Álvaro Tomé

El miércoles 18 de marzo, la fundadora del Club de Malasmadres y presidenta de la Asociación Yo No Renuncio encabezó el encuentro Las madres no conciliamos, sobrevivimos, dedicado a denunciar la falta de apoyo que viven.

La cita se celebró en el Auditorio Espacio Fundación Telefónica de Madrid, con motivo del Día Nacional de la Conciliación y la Corresponsabilidad. En ella, se analizó el impacto de la sobrecarga doméstica en la salud física y emocional de las mujeres, así como en sus trayectorias profesionales y en la estabilidad de las relaciones de pareja.

Allí se presentaron datos del informe 'El peso invisible de la maternidad', que reveló cómo el agotamiento y el malestar de muchas responden a un modelo social que ignora el valor de los cuidados.

Ana José Varela

Ana José Varela. @anajvarela

La directora financiera de la OCDE recibirá el próximo martes 24 de marzo la acreditación como Embajadora Honoraria de la Marca España de mano de los Reyes, Felipe VI y doña Letizia.

Ana José Varela, licenciada en Derecho y ADE, es reconocida en el campo de las Relaciones Internacionales y ocupa el cargo más alto jamás alcanzado por una española en la organización.

Además, es la única hispana en el Eisenhower Women’s Leadership Program, la iniciativa que selecciona y conecta a mujeres líderes emergentes de todo el mundo.

Silvia Leal

Silvia Leal. José Verdugo

La experta en tecnología ha participado en la XIX edición del Forinvest Valencia, uno de los principales espacios de análisis económico y networking empresarial en España.

"La IA no debe ser vista como amenaza ni como moda pasajera, sino como una herramienta que puede potenciar la capacidad humana cuando se comprende y se integra de forma consciente", ha afirmado Leal.

El presidente del certamen, José Antonio Rovira, ha destacado su habilidad para evaluar el efecto de las innovaciones digitales en las compañías.

María López Escorial

María López Escorial. @maría-lópez-escorial

La consultora independiente especializada en innovación social ha publicado recientemente un artículo donde defiende la recuperación de la esperanza colectiva como motor esencial del cambio transformador.

Además, resalta que el 70% de los españoles ve en esa fe común el avance prioritario hacia una sociedad justa y sostenible. "Los ciudadanos anhelan hoy una mayor autenticidad y un vínculo de mayor confianza con las marcas", declara López Escorial.

Isabel Muñoz

Isabel Muñoz. David López Espada

La retratista española, Premio Nacional de Fotografía 2016 y doble ganadora del World Press Photo (1999 y 2004), encabezará el II Congreso de Fotografía Sant Josep és Foto, que se celebrará en Ibiza del 16 al 19 de abril.

La barcelonesa, reconocida por captar cuerpos, rituales y diversidad cultural, impartirá una ponencia clave junto a Lynn Goldsmith, compositora musical estadounidense, y Joe Cornish, director de cine británico.

Julia Navarro

Julia Navarro. Cedida

La escritora y periodista madrileña ha recibido el Premio Municipal Clara Campoamor 2026 del Ayuntamiento de Madrid, que homenajea su trayectoria y su defensa por la igualdad de género.

Julia Navarro, autora de novelas como Dime quién soy, proclamó que "el feminismo es cuestión de democracia" y que "ser feminista significa defender derechos humanos y libertad".

Carla Simón

Carla Simón. Glòria Solsona

La cineasta española ha recibido el Premio Especial del Brain Film Fest 2026 en la inauguración del certamen, celebrada el pasado miércoles 11 de marzo en el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona (CCCB).

La directora de Alcarràs, ganadora del Oso de Oro en Berlín, ha sido galardonada por su mirada única sobre memoria, duelo y lazos familiares.

El acto contó con la presencia de Cristina Maragall, presidenta de la Fundación Pasqual Maragall, y Albert Solé, director artístico del festival, quienes elogiaron su carrera profesional y capacidad "para construir un imaginario colectivo honesto".

Benedetta Tagliabue

Benedetta Tagliabue. Cedida

La urbanista italiana participará del 24 al 26 de marzo en el Congreso de Arquitectura Avanzada y Construcción 4.0 de REBUILD 2026 en Madrid, al frente de la delegación transalpina como país invitado.

El encuentro reunirá a expertos, empresas y profesionales del sector para abordar los desafíos actuales de la edificación, con especial atención a la industrialización, la digitalización y la sostenibilidad.