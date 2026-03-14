Cómo hemos cambiado: lo que sucedió detrás de las cámaras en la XIII gala de 'Las Top 100 Mujeres Líderes'

Nada más cruzar el puente de Segovia, unos árboles amarillos anuncian una primavera madrileña anticipada y la multitud hace presagiar un evento especialmente mediático en la Plaza de Oriente. "¿Qué se está celebrando?", pregunta una espontánea a otra, con la mirada fija.

En la fachada del Teatro Real cuelga una pista por casualidad: Julieta y Romeo, en ese orden. Son las siete menos cinco de la tarde. La empresaria Ester Cerdán aparece caminando por el lateral de la calle Felipe V bajo una capa de su emprendimiento, Laura Bernal, provocando el recuerdo del motín de Esquilache.

En la terraza de La Lonja, punto de encuentro habitual para amantes de la ópera, ya están mujeres como Julia Sizova, directora de Comscore, Irene de la Casa, directora general de Evercom, Sol Aguirre, de @lasclavesdesol, o Marta Rollado y Silvia Hispano, con nuevo e inminente proyecto.

En una de las columnas de entrada del gran teatro madrileño está esperando la mítica diseñadora Sybilla, de color fucsia. En otra está la consejera de Magas y la directora de Enclave ODS Charo Izquierdo, de naranja cadmio: reúno a estas dos mujeres y ambas se funden en un colorido abrazo.

Sale de un coche entre vítores la presentadora Susanna Griso cuando llegan Carmen Salamero, de LVMH, y Begoña Villacís, directora de la Asociación Española de Data Centers. La plaza sube de volumen.

No asisten, pero las más de 100.000 personas que votaron a las seleccionadas están representadas simbólicamente por las elegidas y por un jurado. Patricia Benito comparte su visión optimista del mundo digital, y la galerista María Porto saluda de forma vibrante.

El auditorio de la gala de 'Las Top 100'. David Morales

La secretaria de Estado Susana Sumelzo, recién aterrizada de Bolivia y Chile —donde había acompañado en su viaje al Rey apenas unas horas antes—, entra con Taba Rasti, codirectora del estudio Foster+Partners, que comenta que una de las mejores conversaciones que recuerda fue con Zaha Hadid, la primera mujer en recibir el premio Pritzker.

Cruz Sánchez de Lara en el escenario del Teatro Real. David Morales

Bajo una nube de fotógrafos aparece Cruz Sánchez de Lara, vicepresidenta de EL ESPAÑOL y editora de Magas y Lifestyle, la mujer que mueve toda la energía de este grupo de casi mil personas, acompañada del presidente ejecutivo y director de EL ESPAÑOL, Pedro J. Ramírez.

Vídeo | 'Las Top 100 Mujeres Líderes': la gran gala que pone en el centro el liderazgo femenino: así ha sido su XIII Edición en el Teatro Real | Mónica Mollá, Cristina Villarino y Héctor Estévez

Dejando atrás el photocall, la escritora Carmen Posadas se desliza con rapidez por el zaguán, una elipse que se llena poco a poco con caras como las de Nativel Preciado o Meritxell Batet. Las luces de los focos rebotan en las paredes y se proyectan como pequeños arcoíris.

María Álvarez-Pallete relata cómo es ahora parte de Funditec y Almudena Martorell, presidenta de la Fundación A LA PAR, conversa con María Carceller, CEO de Rodilla, y recuerda la importancia de reconocer el talento femenino del sector social y las ONG.

Carmen Posadas en el evento. Nieves Díaz

La diseñadora Pilar Dalbat celebra que su amada Granada haya pasado a la siguiente fase del proceso de la capitalidad europea y, en la sala de prensa, donde hay siempre una parada para recargar un poco el móvil, dos redactoras de moda de Magas aplauden las fotos de Laura Mateo Cuadrado y Luna de Casanova.

Laura Mateo Cuadrado, integrante de 'Las Top 10 Exterior'. Nieves Díaz

En la gala, presentada por Helena Resano y emitida por Atresmedia, Daniela Blasco actúa primero y Chenoa nos promete después que todo irá bien.

Muchas mujeres ofrecen potentes recordatorios. La impulsora de 'Las Top 100', Mercedes Wullich, rememora "la solemnidad de las cosas que importan" y "la promesa del asombro, el origen del pensamiento".

Rosa Tous habla de la primera empresaria internacional del siglo XV, Caterina Llull i Sabastida. Carme Artigas, profesora de Harvard Kennedy School, destaca la importancia de "garantizar que las mujeres no pierdan las oportunidades y participen en el diseño y desarrollo de la IA".

La directiva Almudena López pide que las mismas "no tengan que exigirse ser perfectas ni infalibles para liderar". La productora Julia Gómez Cora aprovecha para recordar el argumento de su nuevo musical sobre las mujeres de Enrique VIII.

Teresa Sanjurjo recibe el premio 'Tú lo vales' y Erika Rodríguez, directora de la Fundación Carolina, señala lo esenciales que son ellas en la función pública.

Sanjurjo junto a Cruz Sánchez de Lara, que le entregó el reconocimiento. David Morales

La CEO de Cosentino, Pilar Martínez, subraya "lo rápido que hemos avanzado desde que la mayoría de las mujeres sólo podían figurar como amas de casa". También participan Cuca Gamarra o Ana Porto.

Con las palabras de Cruz Sánchez de Lara llega el momento más poderoso de la noche, el recuerdo de que "la detección precoz salva vidas", la importancia de "dejarse cuidar", algo simbolizado en su vestido diseñado por Pedro del Hierro. Ella desea a las asistentes que "esta noche encontréis nuevas complicidades" y "apostéis por quien apostó por vosotras".

En su segunda intervención habla de "los hombres que creéis en el liderazgo femenino como un proyecto compartido", como José Creuheras, presidente de Grupo Planeta, o Pedro J. Ramírez, "sin los cuales no sería posible este tipo de eventos", y que "el progreso consiste en no dejar a nadie atrás".

Al final, Soledad Giménez canta Cómo hemos cambiado. En el cóctel, después de saludar a Marta Rota de Tot-Hom, la remembranza nos lleva primero al color blanco y luego al año 1976, que fue el primero en el que las mujeres españolas pudieron abrir una cuenta bancaria o trabajar sin permiso de sus maridos.

Lo cierto es que investigaciones y papers recientes en los que he podido participar o informes como el de LLYC sobre sesgos, mencionado por Mercedes Wullich en su discurso, llaman a "no normalizar lo intolerable".

Mercedes Wullich, fundadora de 'Las Top 100', durante su discurso. David Morales

Eventos como este invitan a poner foco en el talento femenino y la diversidad en todos los ámbitos de nuestra sociedad y a recordar que aún existe un largo camino por recorrer, con un ojo puesto en los cambios sociopolíticos globales, la digitalización y la IA.

La histórica gala de ‘Las Top 100 Mujeres Líderes’ fue apoyada por Iberdrola, Santander, Cantabria Labs, Cosentino, Croft Twist, Fever, Fundación Cajasol, Fundador, IESE Business School, INDÓ MITA, Iryo, Kyndryl, L’Oréal, P. Morris, Range Rover, Quirón, Riofrío y DHL.