Los secretos de la alianza de Cruz de Sánchez de Lara y Pedro del Hierro para su look en la gala de 'Las Top 100'

Mujeres líderes, un escenario increíble como el Teatro Real de Madrid y una puesta en escena exquisita: la XIII Edición de la gala de 'Las Top 100' ha vuelto a imponerse como referente de talento femenino. En una noche que sirve de punto de unión y de celebración, la moda siempre es un vehículo de expresión.

Antes del encuentro, como todo evento de envergadura, los más de 900 invitados pasaron por la alfombra roja, reflejando la importancia de la velada también en su imagen. Esta ya quedó patente en 2025 con el homenaje a las víctimas de la dana que plasmó en su look Cruz Sánchez de Lara, vicepresidenta ejecutiva de EL ESPAÑOL y editora de Magas y Lifestyle, y anfitriona del evento.

Este año, ha repetido su firme alianza con Nacho Aguayo, director creativo de Pedro del Hierro, luciendo un increíble diseño a la altura de la gran noche. "He vuelto a ponerme en sus manos porque existe una relación de confianza y apoyo desde el inicio de Magas. Ellos siempre creyeron en mí y yo siempre me he sentido en casa con ellos", asegura Cruz.

Cruz Sánchez de Lara posa frente al espejo con Nacho Aguayo y el equipo del taller de Pedro del Hierro. David Morales

Además, el estilismo tiene un significado muy especial para ella porque acaba de atravesar un problema de salud: "Con Nacho se ha forjado una amistad. A finales de enero pasé por una intervención quirúrgica inesperada que me obligó a estar un mes en casa, algo que nunca me había ocurrido. Sabiendo que este evento sería mi vuelta al trabajo y a la vida social, le dije que hiciera lo que quisiera".

Y así lo ha hecho... El diseñador nos confiesa: "Este año quería cuidarla mucho, ha pasado una mala época y quería, sobre todo, verla feliz".

Lo ha conseguido con un diseño formado por un "corpiño fuerte como una armadura, pero de un increíble terciopelo de seda azul y debajo una impresionante falda de capas y capas de tul crudo que para mí es la explosión de la vida, la alegría y un renacer luminoso. Es una falda que creo que toda mujer en algún momento de su vida ha soñado con ponerse y debería hacerlo".

Cruz Sánchez de Lara posa con su diseño de Pedro del Hierro. Esteban Palazuelos

Con él, Sánchez de Lara posaba a su llegada sonriente en una de las noches más importantes del año para ella. "Me ha regalado la posibilidad de sentirme espectacular esta noche, como si fuera a los Oscar. Me siento feliz con este vestido y con las joyas de Cartier, que él mismo eligió entre varias opciones, casi como un comisario de una exposición", confiesa.

"Siento que este ha sido el regalo de Nacho, de Pedro del Hierro y de todo el equipo para mi reaparición, para volver a la vida con la salud recuperada y con este lujo. Por eso entendieron que este era un vestido muy especial para mí y creo que también lo será para todos", añade.

El boceto del diseño sobre el maniquí. David Morales

Para la firma española, siempre es un privilegio y un orgullo "contar con el apoyo de Cruz. Pero sobre todo a nivel humano, ella siempre es tan respetuosa, cariñosa y entusiasta que todos los involucrados somos muy felices en el proceso".

Es complicado transitar por la delgada línea de sorprender a nivel estilístico sin opacar lo realmente importante, por eso tiene aún más valor la manera en la que se ha logrado ese equilibrio.

"El mensaje nunca puede ser algo pretencioso ni demasiado buscado. El año pasado, con la capa, sí había una intención más clara de transmitir algo. Este año, en cambio, el mensaje es más íntimo, casi para mí misma: recordar que somos como un junco, que cuando parece que estamos abajo del todo, de repente volvemos a erguirnos", confiesa la vicepresidenta ejecutiva de EL ESPAÑOL.

Vista del diseño por detrás. Esteban Palazuelos

En la XIII edición de 'Las Top 100 Mujeres Líderes', hace una reflexión llena de esperanza: "Las Top 100 han ido evolucionando hasta convertirse en un verdadero punto de encuentro entre mujeres que ya son referentes y otras que empiezan a mirar hacia el futuro y a preguntarse qué quieren llegar a ser. Con el tiempo se ha formado un núcleo que funciona casi como una familia. Y las familias no se improvisan: se construyen poco a poco, creando alianzas, compartiendo experiencias y apoyándose unas a otras".

Como ella misma dice, todo comienza en Magas y en EL ESPAÑOL, pero en realidad trasciende mucho más allá, porque las relaciones que se crean entre ellas continúan en la vida. De ahí surge una red muy potente de complicidades y sinergias que hace que todas crezcan juntas.