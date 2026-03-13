Del regreso triunfal de Ainhoa Arteta al liderazgo empresarial de Elodie Perthuisot: la agenda semanal de 'Las Top 100'

La agenda de esta semana reúne trayectorias que destacan en ámbitos muy distintos y que reflejan el alcance del liderazgo femenino en la actualidad. Desde la gestión empresarial y la investigación científica hasta la cultura, la comunicación o la gastronomía, varias profesionales protagonizan iniciativas que influyen en el debate público y social.

Las noticias combinan reconocimientos a carreras consolidadas, proyectos que impulsan igualdad de oportunidades y propuestas culturales con proyección internacional. Cada una de estas acciones sitúa en primer plano a mujeres que, desde sus respectivos sectores, contribuyen a abrir nuevas vías de desarrollo y participación.

El conjunto dibuja una panorámica diversa que conecta empresa, política social, artes, educación, ciencia o comunicación.

A continuación, la agenda de 'Las Top 100' repasa las referentes que protagonizan estos días:

Figuras destacadas

Ainhoa Arteta

Ainhoa Arteta. GTRES

La soprano ha regresado a Zaragoza con un recital en la Sala Mozart del Auditorio, acompañada por el pianista Josu de Solaun.

Considerada una de las voces líricas más destacadas del panorama internacional, ofreció un programa con obras de Fauré y Puccini que confirmó su plena recuperación tras los graves problemas de salud que la alejaron de los escenarios.

Su retorno, avalado por una larga carrera en los principales teatros de ópera y una intensa actividad concertística, la consolida como la máxima exponente del canto español actual.

Sara Baras

Sara Baras. Moeh Atitar

La bailaora y coreógrafa española ha llevado el flamenco al corazón de Nueva York con su espectáculo Vuela, que ha servido de marco para la presentación de la XXIV Bienal de Flamenco de Sevilla en el New York City Center.

La gaditana, al frente de su compañía Ballet Flamenco Sara Baras desde finales de los 90, se ha convertido en la mejor embajadora de una cita que el alcalde de la ciudad hispalense ha definido como "el referente absoluto del género en el mundo".

Con una trayectoria marcada por el liderazgo artístico, Baras ha estrenado espectáculos clave como Juana la Loca, Sabores o Carmen, con los que ha girado por Europa, América y Asia.

Rosa María Calaf

Rosa María Calaf. Demian Ortiz

La periodista española clausuró ayer, miércoles 11 de marzo, la III Jornada Mujeres en la Industria de la Comunicación en Cuenca.

Calaf compartió escenario con Leticia García, redactora jefa de S Moda, y Ascen Marchena, montadora audiovisual, en un foro organizado por la Facultad de Comunicación de la UCLM.

El evento, enmarcado en el 8M y celebrado en el edificio Melchor Cano, busca reducir desigualdades de género en puestos directivos del sector multimedia.

Susana Camarero

Susana Camarero. Biel Aliño

La vicepresidenta y consejera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda de la Generalitat Valenciana ha impulsado un Plan de Promoción para mujeres rurales en la región.

El proyecto, que ha destinado 200.000 euros para el apoyo del sector primario, financia formación, emprendimiento y conciliación familiar para superar brechas salariales y techos de cristal en zonas despobladas.

Ana López-Navajas

Ana López-Navajas. Cedida

La filóloga e investigadora recibió el pasado 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, el galardónTirantiana de Renombre por su labor en favor de la igualdad.

Doctora por la Universidad de Valencia, coordina el proyecto europeo Women’s Legacy para destacar aportaciones culturales y científicas femeninas en las aulas y avanzar hacia una coeducación efectiva.

Su tesis doctoral demostró que sólo el 7,6% de los libros de secundaria menciona a referentes de este tipo, un hallazgo que inspira cambios profundos en este ámbito.

El alcalde de Gandía, José Manuel Prieto, reconoció su dedicación como modelo para la sociedad.

Pilar Mateo

Pilar Mateo. Europa Press

La científica española protagonizó el pasado 9 de marzo una emotiva entrega de su muñeca y cuento a centros educativos afectados por la Dana. El acto tuvo lugar en el Museo de las Ciencias de Valencia.

El evento, enmarcado en el Día Internacional de la Mujer y bajo la exposición La superinventora de la pintura mágica, contó con la presencia de Susana Camarero, vicepresidenta y consejera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda de la Generalitat Valenciana, como invitada destacada.

Esta iniciativa refuerza su proyecto Women Paint Too, que rescata figuras femeninas olvidadas y promueve la equidad.

Cristina Oria

Cristina Oria. Esteban Palazuelos

La chef y empresaria madrileña eleva el arte del chocolate en Madrid con su emblemática Tarta Doble Chocolate, un bizcocho jugoso cubierto de ganache con miel y nata que conquista incluso a los paladares más exigentes.

La repostera, reconocida por su catering de alta cocina y restaurantes de moda en la capital, fusiona tradición y refinamiento en cada bocado. Su obrador se posiciona entre los imprescindibles de 2026 para los amantes del cacao auténtico.

Elodie Perthuisot

Elodie Perthuisot. Cedida

La directora ejecutiva de Carrefour España consolida su influencia y se sitúa entre los 10 primeros puestos del Top 100 Food Retail & Service, un galardón que distingue a los líderes más destacados del sector alimentario y distribución en el país.

Su gestión estratégica ha impulsado este reconocimiento, que se suma a su ascenso de cuatro posiciones en el Panel Top 225 CEOS de LinkedIn, elaborado por la consultora Epsilon Technologies. Ahora ocupa el sexto puesto tras analizar la actividad digital de directivos clave de retail, IBEX35, banca y automoción durante 2025.

Estos logros reflejan una visión transformadora que posiciona a la ejecutiva como referente en un entorno competitivo.