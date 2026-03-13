La gala más emotiva de 'Las Top 100’' reivindica el autocuidado esencial: "La detección precoz salva vidas"

Dijo Simone de Beauvoir que una mujer libre es todo lo contrario de una mujer fácil.

Tenía razón: no es sencillo conquistar la propia autonomía, no es sencillo hacerse amiga de la que te mira desde el espejo y defenderla con todo tu cuerpo y tu corazón, no es sencillo coger por los cuernos al toro del talento y ponerlo a nuestro servicio. Escribió Truman Capote que cuando dios le da a uno un don, le entrega también un látigo, y que ese látigo es para autoflagelarse.

Esto es aún más cierto en el caso de las mujeres, saboteadoras profesionales de los milagros que aún no han ejecutado. Era mentira que las chicas fuesen enemigas entre sí, pero era verdad que ninguna mujer tiene un enemigo más feroz que ella misma. Contra eso estamos aquí esta noche, en la XIII Gala de las Top 100 mujeres líderes: contra el síndrome de la impostora. Contra la vergüenza. Contra la humildad mal entendida. Contra la guerra mental contra una misma.

Quizás sea ese el mensaje más poderoso y conmovedor de la noche, que ha venido de la mano de la vicepresidenta ejecutiva de EL ESPAÑOL, además de editora de Magas y Lifestyle de El Español Cruz Sánchez de Lara: no dejarnos a nosotras mismas para más tarde.

“A finales de enero me descubrieron un tumor y me sometí a una operación quirúrgica urgente. Afortunadamente yo hoy también puedo decir, como Woody Allen, que mi palabra favorita es benigno. Sí, fue benigno”. Todo el Teatro Real tragó saliva.

Contó Sánchez de Lara que eso hizo que todo el mes de febrero estuviese de baja médica y que no pudiese acudir a las pruebas del vestido que tenía pactadas con Nacho Aguayo, diseñador de Pedro del Hierro, “uno de los primeros que creyeron en Magas conmigo al frente y que por eso cada año me acompañan en este fabuloso escenario del Real”. “No debemos olvidar nunca quién apostó por nosotros cuando todavía no se podía intuir el futuro de nuestros proyectos”, añadió la vicepresidenta.

Cuando Aguayo le entregó el vestido, a ella le pareció, quizás, excesivo, pero después sintió lo contrario. “Cuando alguien quiere cuidarte, nada es excesivo y menos si es una joya como ésta”. Las de Cartier redondeaban el aura espectacular de una líder espectacular que tiene muy claro, como la auténtica Diana Vreeland, que lo importante nunca es el vestido, sino la vida que llevas con ese vestido. “Hoy era la primera vez que iba a volver a estar con toda mi gente”, dijo, emocionada.

Vídeo | Así ha sido el discurso de Cruz Sánchez de Lara en la XIII Gala de 'Las Top 100' Mujeres Líderes

“Vengo ante vosotros a contar algo muy sencillo: que tenemos que vigilar nuestra salud y que somos frágiles. Nos pasamos la vida cuidando proyectos, equipos, organizaciones y familias. Y a veces dejamos para más tarde cuidarnos a nosotras mismas”, enunció, con firmeza. “Por muy fuertes que nos creamos, nuestro cuerpo necesita atención. Tenemos que hacernos nuestras revisiones. La detección precoz salva vidas. Las que tenéis capacidad para incidir en las agendas públicas, seguid apostando por la ciencia y por la investigación médica”.

Qué luminoso cuando, de repente, se atiende a lo esencial. Sánchez de Lara recordó, además, que “vivimos en un momento en el que la palabra ‘guerra’ forma parte de nuestro día a día”: “Es una realidad que ninguno hemos elegido. Ahora, el liderazgo centrado en los valores aporta más que en periodos menos convulsos. Y vosotras lo ejercéis, porque haber sido elegidas significa que sumáis, que pensáis a largo plazo y que buscáis soluciones que contribuyan a que todo vaya mejor dentro del caos”.

Teníamos todo de nuestra parte para que así fuera: una noche de viernes por delante, como una promesa, rodeando los jardines de la Plaza de Oriente. Teníamos a amigas de la casa como Sandra Golpe, Susana Griso, Nativel Preciado, Meritxel Batet, Samantha Vallejo Nájera o la campeona olímpica de kárate Sandra Sánchez llegando a la fiesta. Y teníamos una gala conducida por Helena Resano que dejó momentos extraordinarios.

De entrada, el poderío de ver a grandes mujeres aupando a otras grandes mujeres. Repartieron las condecoraciones las honorarias Carme Artigas Brugal, Ruth Díaz Barrigón, Cuca Gamarra, Julia Gómez Cora , Almudena López del Pozo, Pilar Martínez Cosentino, Ana Porto, Erika Rodríguez Pinzón y Rosa Tous.

También fue una delicia, por ejemplo, contar con la actuación de Chenoa, cantando la luminosa Todo irá bien: “Tengo razones para entenderte, tengo maneras de darte suerte, tengo mil formas de decir que sé que todo irá bien… Se cierran puertas, otras se abren. Está en tu mano, decídete”.

Resano preguntó a Chenoa cómo han cambiado la cosas desde que ella empezó: “Yo arranqué en 2001, antes del Me Too, y mi manera de ser no era muy bien comprendida todavía. Costó que la gente me entendiera”, confesó. “Pero poco a poco la gente se fue dando cuenta. Y ahora me he relajado mucho más… ya no llevo tanta coraza, me siento más cuidada y protegida por muchísimas mujeres y hombres que me han dado oportunidades y me han tratado bien”.

La mítica Sole Giménez de Presuntos Implicados nos regaló una de las composiciones más hermosas de su carrera, Cómo hemos cambiado. Es una canción que habla de no aferrarse demasiado a las cosas, de dejar que la vida haga su trabajo, de aprender a soltar y a recibir. “Lo mejor que conocimos / separó nuestros destinos / que hoy nos vuelven a reunir / tal vez si tú y yo queremos / volveremos a sentir / aquella vieja entrega”. Seguro que sí.

El poderío escénico vino con Daniela Blasco, que empezó su trayectoria siendo bailarina de Justin Bieber nada más y nada menos que a los 11 años: ahora triunfa en redes sociales y participó en el Benidorm Fest 2025 con su canción Uh, nana, la misma que ha interpretado para nosotros hoy.

El Premio Tú Lo Vales fue para Teresa Sanjurjo, directora de la Fundación Princesa de Asturias desde 2009 y miembro de su Patronato desde 2018. Desde su posición defiende la importancia de los referentes con valores y la excelencia para uno de los Premios más relevantes del mundo.

En su última edición, fueron premiados iconos como Eduardo Mendoza, Byung-Chul Han, Serena Williams o Graciela Iturbide en Artes. A destacar también una gran mujer en una categoría tradicionalmente masculina: Mary-Claire King en Investigación Científica y Técnica.

Esta líder todoterreno es miembro del Consejo Asesor de Políticas Universitarias de la Universidad de Oviedo, ha formado parte del comité asesor de diversidad de Caixabank y en 2023 fue nombrada consejera independiente de Acciona.

Además, también es miembro del Club de La Haya y presidenta de esta entidad (2016-2017), forma parte del International Women’s Forum.

Mercedes Wullich, fundadora de las Top 100 Mujeres Líderes, “una mujer que lleva toda la vida al servicio de otras mujeres”, como apuntó Resano, hizo un emocionante alegato a favor del asombro. Contó que hace solo alguna semanas asistió a un espectáculo -al de los dos niños más pequeños de su familia-. Los críos pidieron atención, silencio… y que los mayores apagaran los móviles.

Con solemnidad, cogieron un micro de juguete y anunciaron: “Lo que van a ver es algo excepcional y asombroso”. Eso hizo que a Wullich se le encendiera la bombilla: “Ese asombro, que según Hannah Arendt, es el origen del pensamiento. La capacidad de mirar el mundo sin darlo por hecho, de no consentir que lo injusto se vuelva paisaje”.

Días atrás, Mercedes había leído el informe de LLYC sobre los sesgos de la IA, y entonces sintió estupor, “que es la forma negativa del asombro”: “La IA está reciclando un pasado desigual que sigue pesando sobre las mujeres. Reproduce patrones, brechas, narrativas… ¡y reorganiza lo que queremos desbaratar!”, resopló. “Arendt diría que es ‘lo intolerable normalizado’, la máscara de una neutralidad que desactiva nuestro juicio crítico”.

Wullich aseguró que está convencida de que el antídoto es recuperar el asombro… y con él, la capacidad de pensar, de interrumpir, de desobedecer. ¡Hay que abolir el lugar común! Hay que asombrarse, “que es un acto de lucidez, es ir de la sombra a la luz”.

Recuperó los versos de Eladia Blázquez que llamaban a cuidar al semejante: “Es un asombro tener tu hombro / y es un milagro la ternura / sentir tu mano fraternal / saber que siempre para vos / el bien es el bien / y el mal es el mal”. Brillante.

Se refería, claro, a esas otras que vienen a ayudarte y a recordarte lo que vales. A tejer una red fraterna de comadres brillantes. Todas juntas ponen a rugir el mundo. Hay que mirarlas a ellas, hay que sostenerse en ellas. ¿Sabremos dejarnos asombrar de su mano? Estoy segura de que sí. Tenemos al lado a las mejores.