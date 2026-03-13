Alejandro de Miguel viste a Chenoa y a 'La Ordenatriz' en la gala de 'Las Top 100': así se crearon sus looks

La gala de 'Las Top 100' es empoderamiento, liderazgo femenino, nuevos talentos, legado... y también una pincelada de moda. Porque lo externo también puede ser un reflejo de lo interno y en esta XIII Edición han sido muchas las protagonistas que han desfilado por el photocall previo, orgullosas de ser parte de un evento único.

Entre ellas, Chenoa, que ha actuado durante la ceremonia, demostrando una vez más su poderío vocal. "Me hace mucha ilusión porque ya lo seguía. Evidentemente, es un evento potente, algo muy bonito y creo que hay una energía femenina estupenda. Nutre mucho que nos juntemos todas, siendo de diferentes ramas además, y que compartamos una noche", decía unos días antes.

Para tan especial ocasión, la cantante ha vuelto a confiar en su diseñador de cabecera, el mismo que la vistió en las Campanadas 2026. Hablamos de Alejandro de Miguel, con quien Magas ha contactado para conocer de cerca el proceso de creación del look.

La cantante, de rojo. Jesús Umbría

"El encargo me lo hizo ella personalmente y para mí ha sido un placer volver a trabajar juntos después del éxito de las Campanadas. Ya le tengo muy bien tomadas las medidas y conozco perfectamente sus patrones, así que resulta muy natural", asegura.

Además, resalta que le gusta "mucho su evolución desde que empezó en la música hasta hoy: ha sabido consolidar su carrera artística y, al mismo tiempo, compaginarla con la televisión con mucha naturalidad y profesionalidad. Es una artista muy sólida y eso también se refleja en cómo defiende la moda sobre el escenario".

Chenoa ha lucido un vestido en rojo pasión, con escote asimétrico y bordado en canutillo: "Es un diseño muy pensado para el escenario, que resalta mucho su figura y especialmente sus hombros, que son una de sus grandes fortalezas".

No ha sido la única invitada que ha confiado en la aguja experta de Alejandro De Miguel para la gala de 'Las Top 100 Mujeres Líderes'. Begoña Pérez, 'La Ordenatriz', también ha lucido uno de sus diseños.

'La Ordenatriz', con diseño azul. Jesús Umbría

"Es una mujer que conecta mucho con el público porque transmite cercanía, sentido práctico y una filosofía de vida muy clara a través de sus consejos sobre organización. Tiene una personalidad muy definida y eso siempre es interesante a la hora de crear un look, porque permite diseñar algo que refleje quién es realmente", confiesa.

Era la primera vez que trabajan juntos y todo fue natural y muy sencillo. "Hemos hecho varias pruebas para ajustar el traje al milímetro y buscar un equilibrio entre algo muy especial para una gala y, al mismo tiempo, coherente con su estilo cercano y práctico", explica Alejandro.

La elección no ha podido ser más acertada: un elegante traje joya compuesto por una falda con capas de tul bordada en pedrería azul y una blusa en azulón.

"He querido crear una pieza destacada para una gala, pero también práctica: una prenda fondo de armario que pueda reutilizar. La falda y la blusa se pueden llevar por separado y combinarse de muchas formas", confiesa.

El modisto toledano confiesa que es una gran satisfacción que se haya confiado en él. "Reconocer y celebrar el talento femenino me parece fundamental. Desde la moda también podemos contribuir a ese mensaje, ayudando a que estas mujeres proyecten seguridad, personalidad y fuerza a través de lo que llevan", asegura.

Los bocetos de ambos diseños. Cedida

La gala de 'Las Top 100 Mujeres Líderes' ha sido escaparate una vez más del diseño de autor, hecho en España y con un carácter artesanal. En cada diseño, en cada gesto y en cada historia hay un mensaje de fuerza compartida: talento, autenticidad y celebración del camino recorrido.