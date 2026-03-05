El estreno de Mamen Mendizábal y la charla de bienestar de Elsa Punset, en la agenda de 'Las Top 100'

Esta semana, muchas de las Top 100 se han situado en el centro de la conversación pública, ya sea encabezando informes clave, protagonizando debates sociales o brillando en grandes citas como los Goya.

Sus movimientos no sólo consolidan trayectorias ya influyentes, sino que refuerzan un mensaje común: el liderazgo femenino está marcando la agenda en los espacios donde hoy se decide el futuro.

Mujeres protagonistas

Aitana Bonmatí

Europa Press

La futbolista dará este verano un nuevo salto en su carrera extradeportiva al aterrizar en Estados Unidos con la primera edición internacional de su campus de fútbol, que se celebrará en California.

La iniciativa, que replica el modelo de formación que la ha consolidado en Sant Pere de Ribes, combina trabajo técnico, transmisión de valores y contacto directo con la triple ganadora del Balón de Oro, que participará presencialmente en las sesiones con las y los jóvenes futbolistas.

Carme Hortalà Vallvé

Cedida

La presidenta de Barcelona Finance Cluster lidera una iniciativa que busca consolidar la ciudad catalana como hub financiero internacional, devolviéndole la fuerza y visibilidad que históricamente tuvo como plaza financiera.

Desde el clúster, Carme Hortalà Vallvé trabaja para atraer inversiones, tejer alianzas con otros centros como París o Toronto y conseguir que la ciudad llegue a acoger una feria financiera propia.

Carolina España Reina

Cedida

La consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos de la Junta de Andalucía ha anunciado un paquete de rebajas fiscales ligado a la vivienda para apoyar a las familias afectadas por el reciente temporal.

El plan incluye nuevas deducciones en el IRPF para las reformas de viviendas dañadas, la compra de una nueva si ha sido necesario sustituir la anterior y el pago de alquiler mientras se rehabilita la casa habitual, con el objetivo de aliviar la carga económica y acelerar la vuelta a la normalidad.

Elsa Punset

Cedida

La divulgadora será la encargada de clausurar la séptima edición del Foro Nacional de Emergencias y Problemáticas Sociales, que se celebrará en Ibiza del 3 al 17 de marzo.

Punset ofrecerá una charla orientada a reforzar el bienestar emocional de los profesionales de emergencias y a proporcionar herramientas de gestión del estrés y liderazgo consciente con impacto en la seguridad, la empatía y la eficacia de las intervenciones.

Eva Serrano Clavero

Cedida

La vicepresidenta de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Madrid ha participado en la tertulia celebrada en el marco de los VIII Premios MujerAGRO, dedicada al papel de las mujeres emprendedoras en el futuro del sector agroalimentario.

Desde su experiencia en el ámbito empresarial y asociativo, Eva Serrano ha puesto el foco en la corresponsabilidad, la formación y las redes de apoyo como palancas decisivas para impulsar la competitividad y la innovación en el campo.

Inés Rey García

Cedida

La alcaldesa de A Coruña ha encabezado la delegación de su ciudad en Cádiz con motivo del 20 aniversario del hermanamiento entre ambas ciudades, renovando su compromiso de colaboración institucional.

En su intervención, subrayó la “afinidad profunda” y la “complicidad atlántica” que unen a ambas urbes y situó el centenario del buque escuela Juan Sebastián de Elcano en 2027 como una oportunidad para reforzar los proyectos comunes en materia de patrimonio marítimo, economía azul y proyección internacional.

Laura González Molero

Cedida.

La presidenta de la Asociación para el Progreso de la Dirección (APD) ha firmado un acuerdo con la Cámara de Comercio Brasil-España para impulsar la cooperación empresarial entre ambos países mediante encuentros, formación y proyectos conjuntos.

Destaca que este pacto refuerza la vocación internacional de APD y su compromiso de acompañar a los directivos en sus procesos de crecimiento y expansión.

Mamen Mendizabal

laSexta

La periodista estrena en Onda Cero Podcast Mujeres, una serie original en la que narra diez biografías femeninas influyentes y disruptivas del siglo XX español, desde científicas y políticas hasta criminales y empresarias.

Mendizábal apuesta por un periodismo narrativo que humaniza a sus protagonistas y utiliza sus historias para explicar los grandes cambios políticos, sociales y culturales recientes.

Margarita Del Val

Cedida

La viróloga e inmunóloga del CSIC impartirá un seminario abierto en la UAB titulado 'Vacunas y respuesta inmunitaria al SARS-CoV-2', centrado en cómo responde el sistema inmune a las infecciones virales y al proceso de vacunación.

Margarita del Val se ha convertido en una de las voces más autorizadas en defensa de la eficacia de las vacunas y de las cuarentenas en situaciones de crisis epidemiológica.

Nuria Chinchilla

Europa Press

La profesora del IESE presentará de nuevo el Informe de Mujeres en los Consejos del IBEX 35 y la Radiografía del Mercado Continuo.

Además de analizar la paridad en los órganos de decisión, Chinchilla introducirá un nuevo estudio sobre la construcción mediática del liderazgo en el IBEX 35, que examina la visibilidad digital de directivos entre 2020 y 2026 para identificar patrones de exposición pública.

Mercedes Wullich

Mercedes Wullich

El evento celebrado en el Congreso de los Diputados supuso la presentación del nuevo Certificado de Liderazgo Femenino Transformador, impulsado por AENOR, Gamechangers y Women in Retail para reconocer a las organizaciones que integran el liderazgo femenino.

En la mesa de debate, la participación de Mercedes Wullich, directora de Mujeres y Cía. y fundadora de Las Top 100 Mujeres Líderes, aportó la perspectiva de quien lleva años visibilizando referentes femeninos.

Su intervención reforzó el sentido de la certificación como herramienta para pasar de los discursos a los compromisos medibles en igualdad.

Las Top 100, en el centro del foco

GTRES

En los Goya 2026, cinco nombres propios demostraron que el liderazgo femenino se ejerce desde lugares muy distintos, pero igual de influyentes.

Todas ellas contribuyeron a que la gran noche del cine español fuera también un escaparate del talento y la autoridad cultural de muchas de las mismas mujeres que figuran entre las Top 100.

Alauda Ruiz de Azúa firmó la gran hazaña de los premios. Su película Los domingos se ha llevado las estatuillas a mejor película, mejor dirección, mejor guión original y los dos de interpretación femenina, consagrándola como una de las voces más potentes y autorales del cine español actual.

Alexia Putellas conquistó también desde un lugar diferente: la capitana del Barça subió al escenario junto a Salva Reina para anunciar el Goya a mejores efectos especiales, que fue a parar a Los Tigres.

Leticia Dolera, directora, guionista y actriz, llegó a los Goya con una trayectoria marcada por su compromiso feminista y por un trabajo constante en visibilizar historias de mujeres complejas, lejos de estereotipos.

Carla Simón, que ya dejó huella con títulos como Verano 1993 y Alcarràs, volvió a la carrera de los Goya con nuevas nominaciones, confirmando que su cine íntimo y ligado a la memoria familiar se ha convertido en una referencia obligada dentro y fuera de España.