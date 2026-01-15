'Las Top 100' llegan a su recta final: un jurado de más de 30 expertos delibera sobre las futuras líderes de su XIII edición

Mercedes Wullich, directora general de Mujeres&Cía y creadora de la iniciativa, y Cruz Sánchez de Lara, vicepresidenta ejecutiva de EL ESPAÑOL y editora de Magas y Lifestyle, conduciendo el acto en Madrid. Nieves Díaz

Como ocurre con las personas, hay iniciativas que no necesitan presentación. 'Las Top 100 Mujeres Líderes' es una de ellas. Con el paso de los años, el ranking se ha consolidado como uno de los mayores escaparates del talento femenino en España y hoy, como el más potente impulsado desde la revista de un periódico.

Cada entrega de este proyecto tiene un momento clave que define su rumbo: la deliberación del jurado. Ese punto de inflexión se celebró en la tarde del miércoles 14 de enero en el campus de Almagro de la Universidad Camilo José Cela, donde más de una treintena de expertos se reunió para decidir qué nombres integrarán la XIII edición de esta prestigiosa lista.

La sesión marcó la recta final de un proceso que, este año, ha alcanzado cifras históricas. Más de 111.000 votos repartidos entre cerca de 1.300 candidatas convierten esta edición en la de mayor participación desde la creación de 'Las Top 100' en 2011. Una cifra que excede cualquier resultado previo y que sitúa la iniciativa en el punto más alto de todo su recorrido.

Más allá de lo simbólico, el listado funciona como una auténtica plataforma de impulso profesional. "El mero hecho de ser candidatas ya supone un trampolín en su carrera”, explica Cruz Sánchez de Lara, vicepresidenta ejecutiva de EL ESPAÑOL y editora de Magas y Lifestyle. Una visibilidad que, subraya, tiene efectos reales para muchas aspirantes.

Ese impacto se percibe también en el creciente interés por formar parte del ranking. "Cada vez hay más mujeres que quieren presentarse", señala Sánchez de Lara, que destaca el fuerte sentimiento de comunidad que se ha generado en torno a la iniciativa. Un fenómeno que se ha intensificado en esta edición con una mayor implicación en redes sociales.

La deliberación del jurado es reflejo de ese mismo espíritu. Durante la sesión, los expertos analizaron los hitos de las finalistas y abrieron un debate en torno a la pluralidad de perfiles y la representación de ámbitos tradicionalmente menos visibles. "La diversidad es el reflejo real de la sociedad y lo bonito es que todas tengamos un espacio”, añade.

La capacidad inspiradora del ranking atraviesa regiones y edades. "Hay niñas que dicen que quieren ser Top 100", relata. "Y eso es muy positivo, porque también nos obliga a lanzar un mensaje claro: hay que formarse, saber en qué eres buena y trabajar duro. Nadie regala nada". Una visión que conecta con su defensa del relevo generacional como deber compartido.

Cruz Sánchez de Lara y Mercedes Wullich sobre el escenario de la universidad madrileña. Nieves Díaz

En la sesión participaron, además de la propia Sánchez de Lara, Pedro J. Ramírez, presidente ejecutivo y director de EL ESPAÑOL; y Mercedes Wullich, fundadora y directora general de Mujeres&Cía y creadora de la iniciativa. El notario Juan Aznar actuó como garante del proceso, certificando la transparencia de la deliberación.

Un jurado de excepción

El grupo encargado de deliberar estuvo integrado por líderes de diversos sectores. Entre ellos se encontraban Daniel Truran, director general de Ethical Business Building the Future; Carlos Pascual Adell, socio fundador y director de Singular Beacon; José Picó Linares, arquitecto y humanista; Regina Revilla, presidenta del patronato de la Fundación Carmen y Severo Ochoa; y Santiago Rodríguez, presidente de Nostrum Group.

Tampoco se perdieron la cita Sonia Díez Abad, presidenta de la Fundación Ítaca; Gerardo Iracheta Valles, presidente de Sigma Dos; Javier Siedlecki, fundador y director de Zelwa Storytelling; Fran García del Pozo, fundador de Generación Code; Carmen Cebrián, socia directora de People First Consulting; y Ángel Piña, consejero en Pedro Domecq y Global CCMO del Grupo Emperador y Bodegas Fundador.

Igualmente, participaron Mamen Vázquez, directora general de EL ESPAÑOL; Nieves Segovia Bonet, presidenta de la Institución Educativa SEK, vicepresidenta de la Universidad Camilo José Cela y secretaria general de su patronato; Susana Estudillos Esteban, responsable de Sostenibilidad Social en AENOR; y Rosa Tous, vicepresidenta de TOUS y presidenta de ASCEF.

Este jurado de excepción contó igualmente con perfiles muy relevantes del sector tecnológico y empresarial, entre ellos Albert Triola, vicepresidente senior de Oracle; César Romera, vicepresidente de Marketing y Desarrollo de Negocio en Kyndryl; Koki Martí, fundador de Ciudad de la Raqueta; y Pablo Vilches, CEO de la Liga Profesional de Fútbol Femenino (la conocida como Liga F).

Fotografía de familia en el campus de Almagro de la Universidad Camilo José Cela. Nieves Díaz

Desde el ámbito de los medios y la cultura participaron Beatriz González Cristóbal, consejera de EL ESPAÑOL y experta en lujo; Charo Izquierdo, directora de ENCLAVE ODS y Mascotario en EL ESPAÑOL; Blanca Berasátegui, editora de El Cultural; Pablo Grandío, director de ediciones territoriales de EL ESPAÑOL; y Patricia Marco, directora de desarrollo global de Magas y Lifestyle.

A ellos se suman Cristina Pérez, Head of Spain en Octopus; Matilde García Duarte, presidenta de La Distribución (ANGED); Gervasio Posadas, director de Ámbito Cultural; Teresa Arsuaga, abogada experta en mediación; Eva Moll de Alba, editora y fundadora de Vegueta Ediciones; y Eduardo López Collazo, director científico del Biobanco IdiPAZ; y Sergi Loughney, director general adjunto y responsable de Asuntos Corporativos de la Fundación ”la Caixa”.

La lista se completa con Miguel Toral, director general de El Rugido; Beatriz Martín Padura, directora general de la Fundación Fad Juventud; Mar Gallardo, consejera independiente y presidenta de la Comisión de Auditoría y del Consejo de COX; y Marina Specht, miembro independiente de la junta directiva en Línea Directa y la Fundación Save The Children.

15 años de 'Las Top 100'

Para Mercedes Wullich, cada encuentro del jurado reafirma el sentido de la iniciativa. "Nos permite descubrir perfiles que no conocíamos y ampliar el propósito con el que nacieron 'Las Top 100'", explica. Desde su primera edición en 2011, han evolucionado hacia una selección cada vez más plural. "Que haya más candidatas y perfiles más eclécticos es una buena noticia".

Ese crecimiento tiene, a juicio de la fundadora de Mujeres&Cía, un claro efecto multiplicador. "Cada una de las mujeres elegidas se convierte en un espejo en el que se miran muchas otras”, señala minutos después de presidir la deliberación. Un impacto que trasciende a las protagonistas y se proyecta sobre toda la sociedad.

Varios miembros del jurado en el momento de votación de una de las favoritas. Nieves Díaz

Charo Izquierdo, miembro del jurado, subraya la riqueza del debate vivido en una tarde en la que los asistentes también han puesto en valor la figura del curador, encargado de identificar talento dentro de sectores concretos. "Es fundamental contar con personas que conocen bien sus ámbitos y pueden respaldar trayectorias con criterio", asegura la periodista.

Creado hace 15 años para visibilizar el talento y las aportaciones de las mujeres en ámbitos que van de la cultura a la política, la empresa o el deporte, 'Las Top 100' entran ahora en la fase definitiva de su XIII edición. Los nombres de las elegidas serán secretos hasta el 13 de marzo, cuando se darán a conocer en una gran gala en Madrid.

La esperada ceremonia será retransmitida en directo a través de ATRESplayer y contará, como ya es costumbre, con la presencia de grandes referentes y personalidades conocidas. Será entonces cuando el ranking vuelva a cumplir su función principal: poner nombre y rostro a las profesionales que marcarán el curso de 2026 y seguir de cerca unos liderazgos que ya están transformando el presente.