Del relato de superación de Edurne Pasaban al liderazgo deportivo de Aitana Bonmatí: la agenda de 'Las Top 100'

El arranque del año llega cargado de perfiles con una presencia destacada. Nuevos reconocimientos, publicaciones, logros deportivos y proyectos vinculados a ámbitos como la investigación, la empresa, la cultura o la acción social.

La recopilación permite observar cómo la influencia femenina está transformando los distintos sectores.

Todas estas figuras aportan referencias claras, ayudan a situar debates y permiten entender mejor qué temas están marcando la conversación actual.

[Más de 111.000 votos convierten la XIII edición de 'Las Top 100' en récord histórico absoluto de participación]

Mujeres en foco

Aitana Bonmatí

Aitana Bonmatí. Reuters

La futbolista ha sido elegida mejor deportista europea de 2025 por la Asociación Internacional de la Prensa Deportiva, un reconocimiento que obtiene por tercer año seguido.

La centrocampista del Barcelona suma este logro a premios como el Balón de Oro y el FIFA The Best, en una temporada en la que lideró a su club hacia todos los títulos nacionales y fue clave con España en las finales de la Liga de Naciones y la Eurocopa.

Eloísa del Pino

Eloísa del Pino. Cedida

La investigadora y presidenta del CSIC impulsa la V edición de los Premios y Ayudas de Comunicación Científica CSIC junto a la Fundación BBVA, una convocatoria estatal que refuerza el compromiso del organismo con una comunicación de la ciencia clara, rigurosa y cercana a la ciudadanía.

Bajo su dirección, estos galardones reconocen el trabajo de periodistas y divulgadores que acercan los avances científicos al gran público y las ayudas permiten a jóvenes titulados formarse como especialistas conviviendo con equipos de investigación en laboratorios y centros del CSIC.

Alejandra Kindelán

Alejandra Kindelán. APIE

La economista ha impulsado una campaña nacional de ciberseguridad junto a la Asociación Española de Banca, CECA, Unión Nacional de Cooperativas de Crédito y ASNEF.

La iniciativa 'En lo digital, preocúpate igual', creada por la agencia Pingüino Torreblanca, compara los descuidos cotidianos con riesgos digitales graves.

La campaña acumula 20 millones de impactos en televisión, prensa digital, radio y redes sociales. Su propuesta invita a adoptar la misma vigilancia en internet que en la vida real para un 2026 más protegido.

Ana Muñoz de Dios Castro

Ana Muñoz de Dios Castro. @anamuñozdedioscastro

La directora general de la Fundación Integra España ha celebrado el éxito del concierto navideño solidario organizado por Beyond Education ES, en el Centro Cultural Eduardo Úrculo (Madrid).

Además, ha resaltado la colaboración entre cultura y compromiso social que genera empleo para personas en exclusión o con discapacidad.

El evento ha demostrado que las alianzas entre entidades crean oportunidades laborales reales y construyen un futuro más inclusivo.

Edurne Pasaban

Edurne Pasaban. edurnepasaban.com

La alpinista española vuelve a situarse en el centro del relato deportivo y humano con un cómic que recorre su viaje desde la depresión hasta la conquista de los 14 ochomiles, hito que la consagró como pionera del alpinismo femenino.

La obra muestra a una mujer que rompe moldes, aborda el machismo en la montaña y visibiliza el coste emocional de desafiar los roles tradicionales, sin mitificar su figura.

Charo Sádaba

Charo Sádaba. @charosadaba

La periodista española ha recibido el II Premio Óscar Juanatey otorgado por Redmarka, revista de Marketing Aplicado.

El galardón celebra su artículo de investigación 'Instagram para figurar, TikTok para entretenerse', junto a sus coautoras Luisa Zozaya Durazo y Beatriz Feijoo Fernández.

La distinción destaca la originalidad, rigor metodológico y relevancia del estudio en comunicación y publicidad digital.

Carla Simón

Carla Simón. Cedida

La directora de cine y guionista española consolida su lugar como una de las cineastas más influyentes del nuevo cine español gracias a Romería, señalada como una de las mejores películas nacionales de 2025 y ya disponible en streaming.

La realizadora catalana culmina su trilogía de memoria familiar con este proyecto, tras el reconocimiento de Verano 1993 y el Oso de Oro ganado por Alcarràs.

Su obra reciente la posiciona como favorita en la recta final hacia los Goya 2026.

Norma Soler Llorens

Norma Soler Llorens. Cedida

La directora de Iberostar Hotels & Resorts se ha incorporado a Directivas de Aragón como nueva socia de una red de referencia que reúne a más de 350 mujeres líderes con influencia en el tejido empresarial e institucional de la comunidad.

Su incorporación refuerza el objetivo de la asociación de actuar como motor de cambio real, impulsando el talento femenino hacia los espacios donde se toman decisiones.

Desde esta plataforma, Norma Soler se suma al compromiso de abrir nuevas oportunidades, derribar barreras y servir de referente para futuras directivas, contribuyendo a una sociedad más justa e igualitaria.