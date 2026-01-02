Del reconocimiento honorífico a Lucía Llano al nuevo libro de Laura Baena: la agenda semanal de 'Las Top 100'

Estos días reúnen trayectorias vinculadas al compromiso social, la creación cultural, la divulgación y la innovación. Desde iniciativas con impacto directo en situaciones de emergencia hasta propuestas que invitan a repensar la maternidad, el bienestar y la relación con el entorno.

La selección refleja distintos modos de intervenir en la realidad. Acciones humanitarias, libros que abren debate, campañas creativas, reflexiones filosóficas y avances tecnológicos conviven en un recorrido que pone el acento en la responsabilidad, la conciencia y la transformación personal y colectiva.

En conjunto, figuras que trazan un mapa diverso de influencia. Voces que impulsan cambios desde distintos sectores y amplían los referentes actuales.

Mujeres destacadas

Alicia Asín

Alicia Asín. Cedida

La cofundadora y CEO de Libelium ha sido protagonista en una entrevista reciente donde ha destacado el papel de España como referente europeo en Smart Cities e Internet de las Cosas.

La ingeniera informática, pionera en IoT y Big Data, ha defendido la "datocracia" para decisiones basadas en datos, no ideologías.

Reconocida con el Premio Europeo Mujeres Innovadoras (2018) y Mejor Mánager de Aragón (2016), impulsa soluciones contra el cambio climático tras adquirir HOP Ubiquitous.

Laura Baena

Laura Baena. Álvaro Tomé

La fundadora del Club de Malasmadres ha lanzado su nuevo libro, Cómo ser madre perfecta. En 10 sencillos pasos (Malasmadres). En él, Laura Baena aborda con humor las expectativas imposibles que recaen sobre las madres actuales, como rendir al máximo, mantener la calma y llegar a todo sin margen para el descanso.

Este es su tercer título, fruto de un año de trabajo en el que combina ironía y crítica social para reflexionar sobre la conciliación y los estereotipos de género.

De esta forma, la comunicadora, escritora y activista por la igualdad, consolida su compromiso con una maternidad más real y libre de juicios.

Estará disponible en librerías a partir del 10 de enero de 2026.

Isabel Gistau

Isabel Gistau. @isabelgistau

La empresa ACCIONA ha lanzado su anuncio navideño 'Julia y el Abeto'. La pieza, creada por McCann y producida por Studio AKA, usa animación tradicional 2D para narrar el lazo entre la protagonista y su profesor, Mr. Green. La historia resalta la transmisión de valores y el paso del tiempo mediante gestos cotidianos.

La directora de Marca Global, Isabel Gistau, ha afirmado que "la sostenibilidad es más que un indicador. Es una forma de habitar el mundo, una manera de relacionarnos con el entorno y entre nosotros, que exige integrar lo social y lo cultural en cada decisión".

Lucía Llano

Lucía Llano. Cedida

La presidenta de Retirados Asociados de la Guardia Civil de España (RAGCE) ha recibido el distintivo honorífico de participación en los dispositivos de emergencia y seguridad por la DANA 2024.

Su trayectoria destaca en el apoyo a damnificados, protocolos eficaces y coordinación interinstitucional tras las inundaciones de octubre.

El Boletín Oficial del Estado ha publicado la resolución que elogia su compromiso humanitario y resiliencia ante catástrofes.​​

Silvia Leal

Silvia Leal. Cedida

La experta en IA cierra el año con una conferencia que ha dado para la Cruz Roja Española.

En ella, la doctora en Sociología ha expuesto su visión sobre tendencias que, asegura, “marcarán la evolución de la tecnología”.

Además, en su análisis sobre las herramientas digitales que usa la organización, ha descubierto el chatbot Onorato, un loro virtual que alivia la soledad de personas vulnerables.

Chantal Maillard

Chantal Maillard Lisabeth Salas

La poeta y filósofa española ha ganado el Premio Zenda de Poesía 2024-2025, con su obra Poesía completa. 1988-2022 (Tusquets 2024). El volumen reúne tres décadas de versos radicales, influencias orientales y relecturas míticas.

El jurado, presidido por el poeta y periodista de El Mundo, Antonio Lucas, ha destacado su estilo preciso y habilidad para emocionar en el límite entre poesía y pensamiento.

Chantal Maillard, nacida en Bruselas en 1951, combina ensayos como La razón estética (Galaxia Gutenberg) con poemarios galardonados: Matar a Platón (Tusquets 2004), Premio Nacional de Poesía e Hilos (Tusquets 2007), que recibió el Premio de la Crítica.

Carolina Marín

Carolina Marín. Europa Press

La jugadora de bádminton española ha anunciado su retirada temporal en las redes sociales. y ha confesado haber colapsado emocionalmente tras varios meses difíciles. Además, ha afirmado que necesita reflexionar y priorizar su bienestar: "Quiero ser feliz y encontrar la felicidad en muchas cosas".

Carolina ha agradecido el apoyo constante de sus seguidores y ha reconocido la importancia de mostrar vulnerabilidades ocultas en la sociedad.

Elsa Punset

Elsa Punset. Cedida

La escritora española ha presentado su libro, Alas para volar (Destino), en la Biblioteca Central Federico García Lorca, en Torrejón de Ardoz (Madrid).



La divulgadora ha reunido a lectores en un encuentro literario organizado por el Ayuntamiento, donde se ha destacado su enfoque sereno sobre cambios profundos.

Su guía transformadora aborda cómo reiniciar tras desórdenes vitales, superar heridas infantiles y detectar señales de alerta. Inspirada en el cuidado de un gorrión herido, invita a pausar, soltar cargas y reconectar con la esencia propia.​