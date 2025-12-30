Más de 111.000 votos convierten la XIII edición de 'Las Top 100' en récord histórico absoluto de participación

Mercedes Wullich y Cruz Sánchez de Lara durante la gala de la XII edición de 'Las Top 100'. Rodrigo Mínguez

Desde la apertura del proceso, el ritmo de apoyo ha sido constante y la colaboración del público ha sobrepasado de forma destacada la registrada anteriormente.

A día de hoy, la lista de 'Las Top 100 Mujeres Líderes' supera los 111.000 votos, una cifra inédita que excede con holgura cualquier resultado previo.

Este salto sitúa a la 13ª edición en el punto más alto de su trayectoria e impulsa su capacidad para proyectar a figuras clave en la esfera pública.​

La iniciativa, que nació en 2011 con el objetivo de visibilizar a mujeres que transforman su entorno, se ha consolidado como un gran escaparate de prestigio.

Cada año se concentran miles de adhesiones que empujan a sus protagonistas a ocupar un lugar destacado en el mapa del poder y la influencia. La respuesta obtenida confirma que la sociedad busca respaldar a quienes abren camino en puestos de decisión.

Esta edición, con casi 1.300 candidatas, refleja una amplia variedad de perfiles procedentes de distintos ámbitos. Todas ellas comparten un mismo horizonte: construir un país más justo y abierto, en el que el talento no entienda de barreras.

El empuje logrado revela el peso de las redes sociales en la proyección del ranking, donde las campañas de difusión han ampliado el alcance de las candidaturas.

Todas las categorías

Académicas e Investigadoras

Altas Ejecutivas, Consejeras y CEOS

Cultura y Artes Escénicas

Directivas

Empresarias

Función Pública, Institucional e Impacto Social

Políticas

Medios de Comunicación

Ocio y Deporte

Startups y Profesionales Independientes

Top 10 Exterior

El ciclo de votaciones continúa abierto hasta el domingo 4 de enero, lo que permite seguir sumando apoyos en los últimos días del proceso.

Esta recta final se convierte así en una nueva oportunidad para que más personas participen, conozcan a las aspirantes y contribuyan a reforzar la presencia de mujeres influyentes en todos los sectores.

El impulso durante esta semana puede marcar la diferencia en los resultados definitivos y consolidar aún más una comunidad comprometida con la igualdad y el reconocimiento del talento femenino.