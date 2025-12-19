Madrid refuerza el liderazgo jurídico femenino en la VI edición de los Women in a Legal World Awards

Las premiadas, representantes institucionales y miembros de la entidad posan en la entrega de los Women in a Legal World Awards. Organización WLW

Women in a Legal World ha celebrado la VI entrega de sus premios en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando (Madrid). La ceremonia se llenó de grandes referentes dentro del ámbito legal, institucional, empresarial y diplomático y se consolida como uno de los hitos del calendario público en España, al poner el foco en la excelencia que impulsa un sistema más igualitario y sostenible.​

El acto contó con la presencia de Clara Cerdán, vicepresidenta de la asociación, y Marlen Estévez, presidenta de WLW, quien subrayó el valor simbólico y transformador de estos reconocimientos. "Representan el compromiso con una justicia más humana, más inclusiva y más consciente de su impacto en la sociedad", afirmó.

Esta sexta edición reunió un jurado de máximo nivel que refuerza el mensaje y la responsabilidad "que asumimos como comunidad jurídica". Estuvo formado, por Pedro Rollán, presidente del Senado; Pilar Alegría, ministra de Educación y Formación Profesional; y Salvador González, presidente del Consejo General de la Abogacía Española.

Marlen Estévez, presidenta de WLW. WLW

También forman parte del equipo, Concepción Barrio, presidenta del Consejo General del Notariado; María Emilia Adán, exdecana de los Registradores de España; Luis María Cazorla, presidente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación; Enrique Sanz, presidente de Grupo Mutualidad; y Alicia Muñoz Lombardía, vicesecretaria del Consejo de Santander España.

Cinco galardones

La gala distinguió cinco categorías clave: Honor, Mujer del Año, Valores, Igualdad y Justicia Sostenible, que honraron trayectorias ejemplares.

El Premio de Honor fue otorgado a Encarnación Roca Trías, magistrada emérita del Tribunal Constitucional y primera mujer en ocupar una vicepresidencia en este órgano, en reconocimiento a un legado clave para el desarrollo del Derecho civil y la modernización del sistema en España.​​

El Premio Mujer del Año recayó en Stephanie Case, abogada y activista internacional por los derechos humanos, fundadora de la organización Free to Run. El jurado destacó su labor en favor de la paridad de género y el empoderamiento femenino en contextos especialmente vulnerables.

El Premio Valores fue para la Fundación Princesa de Girona, por su impulso al talento joven y la homogeneidad de oportunidades como motores de transformación social.

El Premio Igualdad distinguió a The Gere Foundation por su compromiso con la equidad y la defensa de las comunidades más frágiles.

Por último, la Corte Interamericana de Derechos Humanos recibió el Premio Justicia Sostenible, en reconocimiento a su papel esencial en la protección y consolidación de las libertades fundamentales en América Latina.​​

La ceremonia finalizó con un recital musical y un cóctel en los jardines de la Real Academia. Este espacio fomentó diálogos entre representantes gubernamentales, judiciales, académicos y diplomáticos. Women in a Legal World consolida así su rol pionero, promoviendo en más de 12 naciones un liderazgo diverso que une mérito y visión estratégica para el futuro.