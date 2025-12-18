Del prólogo literario y solidario de Isabel Gemio al impulso tecnológico de Sarah Harmon: la agenda de 'Las Top 100'

Estos días reúnen a perfiles que destacan por su actividad en distintos campos del panorama actual. Desde la cultura hasta la innovación digital, pasando por los medios, la empresa o la acción social. La selección muestra cómo diversas trayectorias se cruzan en un mismo momento y ayudan a entender el tiempo que vivimos.

Cada hecho responde a contextos diferentes, pero todas miran con atención su impacto. Publicaciones con fines solidarios, premios profesionales, lanzamientos clave y compromisos duraderos forman un camino que va más allá del éxito inmediato.

Este grupo de nombres dibuja una lista que une sectores y enfoques. Historias que muestran cambios, refuerzan referentes y amplían la visión del liderazgo femenino actual.

Mujeres al frente

Sor Lucía Caram

Lucía Caram. Cedida

La monja argentina ha hecho 41 viajes a Ucrania en estos 1.391 días de invasión rusa. Además, ha entregado en persona 162 ambulancias y material médico en lugares como Járkiv, lugar fronterizo, y ha montado rutas seguras que han sacado 120 heridos y 60 enfermos de cáncer a hospitales de España.

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelensky, la premió con la Orden de la Princesa Olga por su labor incansable. El galardón, uno de los más altos del país, reconoce su dedicación en medio de la guerra.

Sabina Fluxá

Sabina Fluxá. Cedida

La vicepresidenta de Iberostar Hotels & Resorts ha anunciado un nuevo acuerdo con el INFOTEP de República Dominicana para impulsar la formación profesional dual en cocina.

14 aprendices han comenzado clases teóricas y pasarán a prácticas reales en hoteles del grupo a partir de abril de 2026. Este sistema, validado en España, Brasil, México y Jamaica, acelera carreras y amplía opciones laborales.

Además, en 2025 más de 400 estudiantes participaron en programas de FP en estos países.

Isabel Gemio

Isabel Gemio. GTRES

El pasado miércoles 10 de diciembre se publicó el libro La belleza y el dolor (Visor Libros 2025), de Jesús García Sánchez, con prólogo de la periodista y presentadora Isabel Gemio.

El ejemplar une arte y ciencia para tender un puente de esperanza. Además, mezcla a destacados poetas españoles que, de forma altruista, ponen su voz al servicio de la investigación sobre las enfermedades raras.

Con la compra del tomo se contribuye a la Fundación Isabel Gemio, que desde 2008 impulsa proyectos científicos sobre distrofias musculares y otras patologías minoritarias. En España, cerca de tres millones de personas conviven con alguna de estas dolencias y sólo un pequeño porcentaje cuenta con tratamiento.

Cada verso representa una chispa de solidaridad y un gesto hacia quienes luchan cada día contra el dolor y la incertidumbre.

Sarah Harmon

Sarah Harmon. Cedida

La CEO de ODILO ha anunciado el lanzamiento de AI Academy, un movimiento que transformará el uso de la inteligencia artificial en el trabajo diario. Sarah Harmon ha afirmado que "no es solo un programa, sino el comienzo de una nueva etapa".

La iniciativa busca potenciar talento, inspirar ideas frescas y unir equipos en el aprendizaje continuo. Colaboran gigantes como Google y Amazon, junto a expertas como Nerea Luis, Cristina Aranda y Macarena Estévez, con más aliados en camino.

Silvia Leal

Silvia Leal. Cedida

El pasado domingo 14 de diciembre, la experta internacional en innovación y tendencias de futuro participó en La Roca de La Sexta.

En su intervención contribuyó para que la sociedad pierda el miedo a la tecnología y explicó que "las profesiones que menos riesgo tienen de desaparecer con la llegada de la IA son aquellas donde sea importante la creatividad, el espíritu crítico y la empatía, porque a día de hoy muy difícilmente se puede comparar con nosotros en ninguna de ellas".

Además, destacó las grandes oportunidades que ofrece la automatización, aunque todavía pasan desapercibidas para muchos.

Almudena Martorell

Almudena Martorell. Cedida

Los famosos ‘Corazones de roscón’ de Rodilla vuelven a las mesas navideñas gracias a la colaboración anual entre la icónica cadena española de restauración y la Fundación A LA PAR, un emblema de solidaridad que ilumina Madrid estas fiestas.

La presidenta ejecutiva de la entidad resalta el valor de estos dulces, rellenos de nata y preparados en las tiendas inclusivas de Arturo Soria y Caleruega, donde profesionales con discapacidad intelectual atienden al público.

Cada bocado apoya el trabajo y destaca el talento de estas personas, lo que mejora su independencia en el día a día. Toda la recaudación va al Programa de Préstamo de Portátiles y Tablets. El proyecto ofrece dispositivos renovados a alumnos de familias vulnerables. Así se evita la brecha digital y se garantiza su avance escolar en igualdad.

Alauda Ruiz de Azúa

Alauda Ruiz de Azúa. GTRES

La película Los Domingos, dirigida por la directora y guionista española, se impuso como mejor largometraje de ficción en la 31ª Edición de los Premios Forqué, superando a competidoras como Maspalomas, Sorda y Sirat.

La gala, celebrada el pasado sábado 13 de diciembre en IFEMA (Madrid), tuvo un tono reivindicativo con llamamientos a reforzar el apoyo institucional a la industria audiovisual y a proteger la autonomía del espectador frente a cualquier adoctrinamiento.

Además, el filme obtuvo el reconocimiento a la mejor interpretación femenina para Patricia López Arnaiz, quien ensalzó la "vocación genuina" de la cineasta por iluminar lo humano en sus relaciones.

Este doble triunfo posiciona a Alauda Ruiz como favorita en la carrera hacia los Goya 2026.

Yolanda Rueda

Yolanda Rueda. Álvaro Cabrera

La presidenta de la Fundación Cibervoluntarios intervino el pasado martes 16 y miércoles 17 de diciembre en la Reunión de Alto Nivel WSIS +20 de Naciones Unidas de Nueva York.

El evento resaltó los avances globales de los últimos 20 años hacia una sociedad digital, inclusiva y centrada en el desarrollo.

España y las organizaciones civiles se distinguieron por su rol clave en este proceso, impulsando una soberanía cibernética que garantice el derecho a la información, la privacidad y el uso de la tecnología para defender oportunidades y derechos humanos.

Julia Sánchez Abeal

Julia Sánchez Abeal. Esteban Palazuelos

El pasado jueves 11 de diciembre, la CEO de la Escuela Superior de Música Reina Sofía organizó un desayuno navideño. En el evento se destacó el papel de la institución como una de las más prestigiosas e internacionales de España, con alumnos de más de 40 nacionalidades.

La academia apuesta por la excelencia y la inclusión, ofreciendo becas al 100% de sus escolares e incorporando cada año unos 35 nuevos estudiantes.

Con más de 300 conciertos anuales y una presencia en redes sociales que supera los 120.000 seguidores, el conservatorio refuerza su compromiso con la sociedad y la difusión cultural. Además, mantiene una estrecha relación con empresas, habiendo realizado proyectos como las bandas sonoras corporativas de BBVA y Deloitte.