WomenCEO reconoce el liderazgo femenino y la diversidad en la segunda edición de sus premios

De izquierda a derecha: Nieves Estevez (Deustche Bank), Teresa Quirós (Consejera), Natalia Alvárez y Jaime Aguirre (Mutua Universal) , Val Díez (Stanpa) , Ana Lamas (WomenCEO), Carmina Balet (Saica), Irene Agundez (Iberdrola), Beatriz Moro(Bodegas Matarromera) y Paloma Marín Bona (CNMV). Cedida

La asociación WomenCEO celebró el pasado miércoles 19 de noviembre la segunda edición de los Premios al Buen Gobierno Corporativo en Diversidad. Un encuentro que reunió en Madrid a más de 160 profesionales del ámbito empresarial, institucional y social.

La entidad, fundada en 2011, tiene como objetivo principal impulsar el acceso del talento femenino a los más altos niveles de órganos de gobierno en las empresas, como los comités de dirección y consejos de administración.

Además, WomenCEO fomenta una red profesional que potencia la visibilidad de mujeres directivas, ofreciendo formación, mentoring y oportunidades de networking. Desde la compañía trabajan también para acelerar la influencia femenina en todos los sectores con impacto social y profesional, estableciendo alianzas con escuelas de negocios, empresas y otras asociaciones.

La cita, celebrada en el Hotel Eurostars Tower, distinguió a compañías y líderes que destacan la visibilidad del potencial femenino en los altos órganos de decisión.

El jurado otorgó ocho galardones: a Iberdrola en la categoría de empresa cotizada; a Deutsche Bank como empresa; a Bodegas Familiares Matarromera como pyme; a SAICA como empresa familiar; a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) como organismo; a Mutua Universal como entidad de interés social; y a Teresa Quirós como la persona que más promueve el buen gobierno corporativo.

El premio especial otorgado por la propia organización recayó sobre Val Díez, CEO de Stanpa, reconociendo su trayectoria profesional. El galardón reconoce su contribución al crecimiento del sector cosmético y su defensa a la habilidad de mujeres en posiciones de responsabilidad.

Durante la ceremonia, Ana Lamas, presidenta de WomenCEO, destacó el "compromiso real" de las organizaciones premiadas en la construcción de una gobernanza más diversa.

Desde la CNMV, Paloma Marín Bona subrayó la responsabilidad de las instituciones públicas en fomentar el liderazgo femenino, mientras que Iberdrola defendió la eficacia de los programas internos que impulsan el talento de las mujeres en puestos clave.

Las premiadas de Bodegas Matarromera y SAICA pusieron en valor el papel de las mujeres en compañías familiares, y desde Deutsche Bank se insistió en la importancia de iniciativas que faciliten el acceso femenino a los máximos órganos de gobierno.

Mutua Universal señaló que la igualdad no solo es una recomendación, sino una ventaja competitiva. Teresa Quirós, por su parte, reclamó mayor visibilidad para los valores que aportan las mujeres en los consejos y abordó el edadismo como una oportunidad.

La edición contó con el apoyo de instituciones y empresas como la Comunidad de Madrid, Redeia y Clear Channel, así como con un jurado integrado por profesionales de referencia en ámbitos empresarial, financiero y tecnológico.

WomenCEO continúa su labor para consolidar una gobernanza más diversa a través de formación especializada, encuentros y proyectos como la base de datos Top Board, que conecta a mujeres preparadas con empresas y headhunters.