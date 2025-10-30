Cruz Sánchez de Lara recibe el premio Trayectoria de Mujeres a Seguir: "La generosidad es algo con lo que la IA no podrá"

Caía la tarde del jueves, 30 de octubre, en Madrid y el auditorio de la sede del Banco Santander estaba a rebosar. La ceremonia de entrega de los XII Premios Mujeres a Seguir ha congregado a cientos de personas con ánimo de celebrar el liderazgo femenino en sus distintas formas. Un acto simbólico que ha reconocido la labor de personalidades destacadas en nueve ámbitos.

Tras un comienzo marcado por la intervención de la violinista Sophie Rodríguez, que ha interpretado el himno de la organización, ha intervenido Esther Valdivia, presidenta de Publicaciones Profesionales y del jurado encargado de seleccionar a las galardonadas. "Es un año importante para nosotros porque hemos recogido más de 100 candidaturas", ha declarado.

En su intervención, ha celebrado la continuidad de los Premios Mujeres a Seguir, que ha definido como unos galardones "independientes que reconocen el talento femenino y su diversidad, apoyando la carrera de mujeres con proyección que destacan en distintas disciplinas por su compromiso social".

Tras su discurso, ha tomado la palabra Elma Saiz, ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, quien ha definido esta cita como un "referente imprescindible para quienes creemos que la justicia no es sólo una cuestión de justicia, sino una de futuro a compartir. Porque reflejan la fuerza colectiva que las mujeres, desde su ejemplo, están cambiando las reglas del juego".

Ha explicado que las personalidades hoy reconocidas son "mujeres que inspiran, que abren camino y que muestran que el liderazgo femenino no es una excepción. Me emociona pensar qué significan estos premios para las niñas que vienen detrás. Hemos avanzado mucho en los últimos años pero debemos tener la valentía de mirar de frente a todo lo que queda por hacer".

"El cambio está en marcha pero no está garantizado", ha añadido, insistiendo en la necesidad de seguir apostando por las políticas públicas que las impulsan en el mercado laboral. "Hoy hay más mujeres que nunca trabajando y más del 70% del empleo creado por autónomos corresponde a mujeres que levantan proyectos con talento y una enorme capacidad de resiliencia".

Los premios del jurado

El primer premio, en la categoría Ciencia, ha recaído en Julia de León, astrofísica e investigadora del Instituto de Astrofísica de Canarias. "Contar nuestra ciencia en estos tiempos en los que el pensamiento crítico comienza a ser una especie en peligro de extinción es un reto y todas las nominadas lo sabemos", ha subrayado.

En Comunicación, la galardonada ha sido Laura Chiclana, destacada por su labor como corresponsal en zonas en conflicto como Ucrania o Gaza. "Ser periodista es un acto de servicio, pero serlo como mujer también lo es de resistencia; en cada redacción, cobertura e historia contada hay una profesional que lucha por ser escuchada y por contar el mundo con empatía".

La tercera categoría, Cultura, ha destacado la trayectoria y la mirada sostenible de la diseñadora Inma Bermúdez. "Cuando empecé a trabajar no quería tener un estudio con mi nombre, tal vez por falta de seguridad o porque no había referentes. ¡Y fijaos a dónde he llegado! Cada premio es un refuerzo al trabajo, uno que me gusta muchísimo", ha celebrado sobre el escenario.

En el apartado de Deporte, la premiada ha sido la seleccionadora de natación artística Andrea Fuentes, que ha agradecido su galardón en diferido desde la sede del Comité Olímpico Español: "Mis atletas y yo tenemos una misión muchísimo más grande que la de ganar: aportar valores a la sociedad como el trabajo en equipo, la creatividad, la valentía o el interés por romper barreras".

Educación ha sido la novedad entre las categorías de esta edición. Como premiada, Patricia Santos, profesora y coordinadora del programa FP visible, FP de calidad, ha recalcado que "seguir, como dice este premio, no significa avanzar sin más, sino hacerlo con el propósito y con la certeza de que siempre se consigue más estando juntas".

En Emprendimiento, reconocida por su propuesta visionaria, la fundadora de Pyratex Regina Polanco ha reconocido que "es muy difícil cambiar las cosas en la segunda industria más contaminante del planeta y lo estamos logrando gracias a la persistencia y valentía de las mujeres que todos los días hacen que podamos proponer a la moda mejores tejidos".

Empresa ha sido el siguiente ámbito en el que se ha premiado a Mercedes Oblanca, presidenta y CEO de Accenture en España y Portugal. "Tengo la suerte de estar donde estoy porque he tenido una familia que me ha inculcado los valores de la perseverancia, el respeto, el cariño... Hoy tengo la suerte de trasladarlos a una compañía que lleva ya 60 años en nuestro país".

En Publicidad y Marketing, Luisa García, socia y CEO global de Corporate Affairs de LLYC, ha expresado: "Aún oímos eso de que las mujeres somos nuestras peores enemigas y creo que sabemos que no hay nada más lejos de la realidad. Por eso agradezco el galardón a mi equipo, a todas esas compañeras que me hacen ser cada día mejor gracias a lo que me permiten aprender".

La última categoría, Tecnología, ha reconocido a Elena Moral, directora de Estrategia y Transformación de Talgo, que ha invitado a las mujeres asistentes a ser protagonistas del futuro: "Inventémonoslo y soñemos muy grande, porque, como decía Eleanor Roosevelt, el futuro pertenece a quienes creen en la belleza de los sueños".

Siete Premios MAS

Además de los apartados principales, Mujeres a Seguir ha repartido otros siete galardones especiales: los Premios MAS.

El apartado Comunidad de la Comunidad de Madrid ha reconocido a Ellas Vuelan Alto. "El sector aeroespacial tiene una necesidad enorme de atraer talento", ha recordado Isabel Maestre, su presidenta, animando a que sean precisamente los perfiles femeninos como las mujeres que integran su asociación las que sigan haciendo crecer una industria tan potente como esta.

El galardón de Innovación de Dentsu ha sido para Actuality. Daniela Macarena y Paula Muñoz, dos de sus cuatro fundadoras, han explicado que su proyecto nace de la idea de que la información es un derecho y del interés por "demostrar que el rigor y los nuevos formatos pueden ir de la mano" y que la cercanía, el hablar en el lenguaje de las nuevas generaciones, "no está reñida con la seriedad".

MAS Talento a Bordo de Iberia ha destacado la labor de la científica Pilar Mateo. "A mí me gusta reivindicar que soy inventora porque hemos estado invisibilizadas. Llevo 20 años de mi vida intentando que me escucharan porque en la ciencia hay muchos problemas, sobre todo cuando te dedicas a enfermedades relacionadas con la pobreza, porque no interesan".

En el apartado de Desafío digital by Samsung, se ha entregado un premio a los ganadores del II Concurso MAS Desafío Digital by Samsung, dirigido a estudiantes de 3º y 4º de Secundaria de la Comunidad de Madrid. Cristina Cid, Jimena Sharma y Carla Morales, del colegio Rafaela Ybarra, han recogido su correspondiente premio acompañadas por su profesora Mar.

En la categoría de Internacional, Belén Frau, directora de Comunicación Global de Ikea, ha atendido a Mujeres a Seguir desde su hogar profesional: "Este premio me llena de gratitud y humildad porque celebra a muchas mujeres que no hemos seguido siempre un camino fácil y a todos los equipos que, desde la corresponsabilidad, hacen que todo esto sea posible".

También hay un apartado especial, el de Aliado, que distingue precisamente a un hombre que esté contribuyendo a la igualdad en España. Su rostro este año es el del nadador Dennis González. "Hoy doy gracias a todas esas mujeres que me han acompañado en mi trayectoria. Debemos seguir en el camino hacia la igualdad y luchar por ella en todos los sentidos", ha expresado.

La gala ha concluido con un último premio especial, destinado a reconocer la carrera profesional de una mujer que haya dejado una huella significativa en su sector. Este, entregado con el título de MAS Trayectoria, ha recaído en Cruz Sánchez de Lara, vicepresidenta ejecutiva de EL ESPAÑOL y editora de Magas y ENCLAVE ODS.

Sobre el escenario, ha confesado sentirse emocionada por recibir un premio que, más allá de reconocer su trayectoria, celebra la constancia y la superación personal. "Soy de natural prudente y hasta un poco miedosa, pero nunca me achanto", ha comenzado. "En los días de bajón siempre me pregunto por qué todo me cuesta tanto, pero creo que esa es la clave: querer saber dónde están mis límites y hasta dónde puedo llevarme a mí misma".

Sánchez de Lara ha reflexionado sobre los altibajos de su vida profesional y personal: "Eso es lo que hace la vida bonita. Mi vida no es una novela, sino un libro por capítulos, y cada uno de ellos es un momento en el que me he levantado. En esos días en los que todo parece una tormenta, siempre sale el sol". Antes de concluir, ha lanzado una pregunta al público: "¿Quién premia a quienes premian?"

"El aplauso no es para mí, sino para la persona que ha hecho posible 12 ediciones de Mujeres a Seguir y ha conseguido que estemos aquí con este premio que vamos a conservar con cariño. Pido que el auditorio se ponga en pie para aplaudir a Esther Valdivia. Esto va de hacer una cadena, porque la verdadera generosidad parte del cerebro y del corazón. Esas son las únicas cosas con las que nunca podrá la inteligencia artificial", ha concluido.

Tras la entrega, las premiadas, miembros del jurado y representantes de las entidades colaboradoras se han reunido sobre el escenario para la tradicional foto de familia, un momento cargado de emoción y compañerismo que ha simbolizado la unión de distintas generaciones de mujeres líderes. El acto ha dado paso a un cóctel posterior, donde las asistentes han podido brindar, hacer networking y seguir celebrando el talento femenino en un ambiente distendido que ha puesto el broche final a la duodécima edición de los Premios Mujeres a Seguir.