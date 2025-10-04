'Las Top 100 Mujeres Líderes' abren el plazo de votaciones de su XIII edición por todo lo alto: elige ya a tus favoritas

"Estamos en las bodegas Fundador y yo un día fundé algo que eran ‘Las Top 100’". Con esta frase, Mercedes Wullich abrió la XIII edición del ranking que desde 2011 reconoce a las mujeres más influyentes de España. La cita, celebrada el viernes 3 de octubre en Jerez de la Frontera, marcó el inicio del plazo de votaciones para elegir a las nuevas protagonistas de 2026.

El escenario, hogar de una tierra blanca y calcárea sobre la que nacen las uvas de los singulares vinos de la zona, fue el escenario elegido para celebrar un encuentro intergeneracional que celebró el legado de las pioneras, reconoció a las referentes actuales y dio la bienvenida a las voces que marcarán el futuro.

Bajo el lema Las Top 100 Fundadoras: El legado continúa, la velada unió pasado, presente y porvenir en un mismo espacio. En su discurso, la directora de Mujeres & Cía y 'cazatalentos' subrayó la importancia de que “a las mujeres os vean venir, que sepan lo que pensáis, hacedlo a la manera de cada una".

"Esto es un compromiso, una urgencia y una obligación para que podamos enseñar a las generaciones que vienen lo que estamos haciendo ahora, algo que veremos reflejado en aquellas que aún no han llegado hasta aquí pero que merecen estar en estos grandes lugares donde se toman las decisiones", expresó sobre el escenario.

Y puso en valor la palabra "amabilidad", porque ese es uno de los grandes pilares sobre los que se sostiene el liderazgo femenino.

El acto incluyó la entrega de los Premios Magas por Fundador, diseñados por Lolo Garner. El primero, a la Creadora de Las Top 100, recayó en ella como homenaje a la visión con la que puso en marcha este ranking hace 14 años. El segundo, a la Trayectoria Consciente, fue para Marina Rivers, influencer que llega a millones de jóvenes con contenidos que han cambiado la forma de entender las redes.

Con los reconocimientos en manos de sus dueñas, se anunció el momento más esperado: el inicio del período de votación de las nuevas líderes. Desde ahora, cualquier persona puede elegir hasta a cinco aspirantes favoritas en las distintas categorías que incluye este listado que en estos años ha trascendido lo simbólico para convertirse en un termómetro social.

Las cinco más votadas en cada ámbito se presentarán ante el jurado. Con el fin de evitar cualquier sesgo en la decisión, este comité se renueva en un 50% cada año, procurando responder a diversidad de sexo, ideología, conocimientos y áreas de influencia. Las participantes competirán en una reunión cerrada y ante notario en la que se seleccionará a una finalista por cada categoría, pasando solamente 10 de ellas.

Tras esto llegará la segunda fase, en la que el grupo encargado de deliberar elegirá a 50 candidatas en cada apartado y la organización destacará a otras 40 por cada una. Será entonces cuando, tras un análisis riguroso, se validen los nombres que conformarán la lista definitiva de 2025, con 100 nuevas incorporaciones al ranking.

Un escaparate del liderazgo

Desde su nacimiento, 'Las Top 100 Mujeres Líderes en España' ha funcionado como un observatorio del talento femenino nacional. Cada edición ofrece nombres propios y traza un mapa de tendencias y prioridades: la creciente presencia de mujeres en sectores tecnológicos, el avance en la investigación científica, el peso de las nuevas voces en el debate social.

Primero fue Granada, en el marco de la semana de la cultura y el liderazgo organizada en julio por EL ESPAÑOL, el lugar elegido para encender la chispa de esta nueva edición. Ahora, Jerez recoge el testigo y acoge la iniciativa en el que es su primer recorrido por distintos puntos de España antes de regresar a Madrid.

La cita dejó claro que el proyecto ha alcanzado una madurez que le permite mirar hacia el futuro, viajando por España para abrir horizontes sin perder el vínculo con sus orígenes. La figura de Wullich, reconocida como fundadora, y la de Rivers, premiada por esta revista y la marca de referencia del brandy de la región por ser una referente para muchos jóvenes, encarnaron ese puente entre legado y presente.

Pero no solo eso. El encuentro también puso de manifiesto la diversidad de los nuevos liderazgos. Directivas, empresarias, divulgadoras, creativas y personalidades mediáticas compartieron espacio, simbolizando que no existe un único modelo de influencia, sino una multiplicidad de voces que enriquecen el debate público.

Allí se reconoció a las fundadoras, se dio voz a las generaciones emergentes y se puso en marcha la maquinaria de las votaciones. En las próximas semanas, las candidatas seguirán visibilizando sus propuestas y el público votará. 'Las Top 100 Mujeres Líderes en España' encaran así su recta final, acompañadas de algunas de las personalidades que dotan de responsabilidad y sentido a su proyecto.

Lo que está en juego va más allá de cien nombres: es la visibilidad de un talento con nombre de mujer cada vez más influyente, diverso y que se celebra a sí mismo.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.