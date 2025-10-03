'Las Top 100' hacen historia en el corazón de Jerez con una cita que refleja la fuerza y el relevo del liderazgo femenino

Este viernes 3 de octubre, Jerez ha vivido una noche histórica que mezcla legado y futuro. En las bodegas Fundador, decenas de mujeres de excepcionales trayectorias se han encontrado con jóvenes promesas que ya marcan la agenda del mañana para celebrar la primera edición de los Premios Magas por Fundador.

Entre barricas centenarias y el aroma del brandy, la velada ha regalado premios, música y, sobre todo, de qué hablar. Todo ello con un objetivo claro: demostrar que el liderazgo femenino se sostiene en la continuidad, que el legado de quienes han abierto camino no se detiene, y las que vienen ya pisan fuerte y están dispuestas a recoger el testigo de sus predecesoras.

Tras el tradicional paso por un photocall teñido de azul, la cita arrancó con Sandra Merino, del grupo que lleva su apellido, que interpretó La Niña. Con su actuación, entre las bóvedas mudéjares de las bodegas, recordó que todas esas líderes alguna vez han sido pequeñas curiosas con sueños por cumplir.

La música ya iba adelantando cuál iba a ser el tono de la noche, una que se rendía al legado, a los homenajes y a la responsabilidad. Todo combinado en un acto simbólico en el que el liderazgo femenino se construye, se reconoce, y se busca para seguir abriendo puertas al progreso social en España.

El espíritu de Magas

La presidenta ejecutiva de EL ESPAÑOL y editora de Magas y ENCLAVE ODS, Cruz Sánchez de Lara, tomó la palabra tras la actuación. Entre risas y guiños, subrayó el esfuerzo que ha supuesto trasladar la gala a la localidad gaditana y reunir voces femeninas de referencia: “Es muy fácil hacer las cosas en Madrid, pero mirad lo que hemos liado para que todo esto llegue hasta aquí".

“Hoy celebramos a quienes han abierto puertas y a quienes vienen pisando fuerte. Y también tenemos a chicas que nacieron con pantallas en las manos, que comunican de manera distinta y a las que queremos enseñarles muchas cosas, pero también aprender de ellas. Si queremos seguir adelante, debemos hacerlo de la mano de las jóvenes”, afirmó antes de subir al escenario a otro de los artífices de este despliegue.

El consejero delegado de Bodegas Fundador, Ángel Piña, reivindicó la importancia de empoderar a las mujeres, especialmente en un sector históricamente masculino como el vitivinícola. “Hoy no es un día cualquiera para Fundador ni para Jerez. Es la primera vez que 'Las Top 100 Mujeres Líderes en España' llegan hasta aquí y es un honor inmenso”, dijo.

El ejecutivo trazó un paralelismo entre el brandy y el liderazgo: “El primero necesita paciencia para madurar, fuerza para dejar huella y carácter. Lo mismo ocurre con las profesionales que abren camino y con quienes continúan el legado”. También ha recordado a pioneras como Carmen Núñez de Bicencio, que tras la muerte de su marido asumió la responsabilidad de continuar su legado.

En la bodega había un mensaje común: la constancia, la dedicación, la generosidad y la pasión son los valores que sostienen el liderazgo. “Las nuevas generaciones que miran al futuro con ilusión son como nuestros Sherry Casks. Y Fundador ahora sí es, por fin, cosa de mujeres”, concluyó.

Premios Magas por Fundador

La gala acogió la entrega de los primeros premios Magas por Fundador. El primero, Trayectoria Consciente, ha sido entregado por Tamara Gorro a Marina Rivers. La joven influencer, que lleva cinco años creando contenidos que combinan humor y divulgación, ha agradecido el reconocimiento con emoción.

“Cualquiera que conozca mi trayectoria sabe que he sufrido mucho acoso por ser yo misma y que a veces he dudado si merece la pena alzar la voz. Hoy, rodeada de estas grandes profesionales, concluyo que sí. Es imprescindible seguir diciendo lo que pienso y ser auténtica”, expresó la reina de redes como TikTok o Instagram, en las que acumula más de siete millones de seguidores.

El segundo galardón, Creadora de 'Las Top 100', ha sido entregado a su fundadora, Mercedes Wullich, "la mujer que no recibía premios porque siempre los daba a otras —en palabras de su amiga y compañera Cruz Sánchez de Lara —y que ha construido algo que ha dado visibilidad y oportunidad a muchas”.

Ella, al recibir el galardón, reflexionó sobre la responsabilidad de abrir puertas: “Cuando tuve que escribir en la barrica puse ‘que te vean venir’. Mi objetivo siempre ha sido que las mujeres que están aquí sepan que pueden ocupar estos grandes espacios de decisión. Que te vean venir es un compromiso con las generaciones que aún no han llegado”.

Su discurso ha conectado pasado y presente: recordó a su abuela periodista en una época en la que ellas apenas se dedicaban al oficio, la inspiración que marcó su vida, y subrayó los que considera valores esenciales del liderazgo femenino, como la amabilidad, la generosidad y la humildad

Tras ella, María José García-Pelayo, alcaldesa de Jerez y presidenta de la Federación Española de Municipios y Provincias, enfatizó el papel del liderazgo femenino en la política y la sociedad. “Tenemos que fortalecernos y ser conscientes de la responsabilidad que tenemos. Y los hombres que facilitan esto también forman parte del cambio”.

La música continuaba y lo hacía al ritmo de Nena Daconte. Mai Meneses, además de generar en los asistentes el impulso incontenible de sacar sus móviles para grabar las interpretaciones de Tenía tanto que darte y En qué estrella estará, cantó su tema inédito La magia del momento, sobre la sorpresa de aquellos buenos instantes en la vida que "son tan mágicos que no te crees".

La actuación cerró la parte más emotiva de la velada y entonó al público para el anuncio de la nueva fase de 'Las Top 100 Mujeres Líderes', que desde esta noche encaran la recta final de su XIII edición. Cruz Sánchez de Lara anunció que se han recibido 1.200 candidaturas en una convocatoria de excepción y que esta misma noche comienza la votación del público.

Ángel Piña hizo la cuenta atrás y las bodegas jerezanas se llenaron de confeti azul, marcando simbólicamente el inicio de la última fase previa a la gala que se celebrará el próximo 13 de marzo, como se anunció en directo, en el emblemático Teatro Real de Madrid.

Legado y relevo intergeneracional

El acto ha demostrado que 'Las Top 100 Mujeres Líderes en España' no es solo un ranking. Ahora que puede presumir de estar más que consolidado, exige ser un ejercicio de continuidad y relevo. Cada discurso subrayaba que el liderazgo femenino no se improvisa: se construye, se transmite y se fortalece con el tiempo.

La velada también sirvió como punto de creación de sinergias: conversaciones informales entre directivas con décadas de experiencia, jóvenes creadoras digitales, académicas, políticas y activistas. El ambiente reflejaba a la perfección lo que los organizadores llaman “diálogo intergeneracional”: ese intercambio de conocimiento, inspiración y aprendizaje mutuo tan necesario en nuestros días.

Como broche final al acto, los asistentes pudieron disfrutar de una noche cálida en la que también probaron el cóctel Magas por Fundador, que simboliza ese cruce entre tradición y modernidad y que, en realidad, no es más que una excusa para seguir reuniendo en el espacio público a profesionales que baten récords, lideran desde la autenticidad y aseguran la continuidad del liderazgo femenino.

