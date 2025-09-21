Se amplía el plazo para presentar tu candidatura a la XIII edición de 'Las Top 100 Mujeres Líderes'

El pasado 15 de julio se inauguró esta edición en un escenario excepcional: la Alhambra de Granada. Desde entonces, se han recibido cientos de solicitudes, cuyo número no ha dejado de crecer a medida que se acercaba la fecha de cierre del plazo.

Debido a la gran cantidad de postulaciones de esta última semana se prolonga el periodo de inscripción hasta el próximo domingo 28 a las 12 de la noche.

Para las que quieran partipar y aún no se han inscrito deberán rellenar el formulario en la web de Magas.

Una vez cerrado el plazo de inscripciones, comienza el periodo de votación online, comprendido desde el próximo viernes 3 de octubre hasta el día 28 de diciembre.

Mientras tanto, el equipo responsable de este prestigioso ranking continuará con su cometido de revisar solicitudes y contactar con las aspirantes. A partir de la fecha señalada podrás elegir a tus favoritas en el sitio web de candidaturas.

Mecánica de la votación

Para poder acceder a la selección deberás darte de alta en Magas a través de tu correo electrónico. Además, has de tener en cuenta esta información:

Las candidatas están distribuidas en 10 categorías, además de la sección Top10 Exterior.

El orden de las candidatas aparecerá aleatoriamente en cada sesión, favoreciendo así la visibilidad de todas ellas.

Cada persona registrada podrá votar hasta 5 candidatas por cada categoría .

. Se podrá emitir un solo voto por registro , no existiendo un mínimo para que la votación sea válida.

, no existiendo un mínimo para que la votación sea válida. Las cinco finalistas con más votos de cada categoría competirán ante un jurado. Este decidirá en una reunión cerrada y ante notario a una elegida por categoría. Si alguna de ellas fuera ya electa, se dará paso a la siguiente.

¿Cómo se clasifican?

Estas son las categorías de 'Las Top 100' para esta edición:

Académicas e Investigadoras. Influyen en el pensamiento crítico y la innovación y han realizado aportes significativos al conocimiento en el ámbito académico, institucional, la investigación científica o la producción intelectual –tanto en instituciones públicas como privadas–, convirtiéndose en referentes para las nuevas generaciones.

Influyen en el pensamiento crítico y la innovación y han realizado aportes significativos al conocimiento en el ámbito académico, institucional, la investigación científica o la producción intelectual –tanto en instituciones públicas como privadas–, convirtiéndose en referentes para las nuevas generaciones. Altas Ejecutivas, Consejeras y CEO . Ocupan los máximos niveles de liderazgo –CEO, presidenta, vicepresidenta, directora general o miembro de consejos de administración– en grandes empresas con más de 250 empleados o facturación superior a 50 millones de euros, y que son referentes en la toma de decisiones estratégicas y visión en el mundo corporativo, impulsando el cambio desde posiciones clave.

Cultura y Artes Escénicas. Destacan en disciplinas artísticas –música, teatro, danza, cine, literatura, artes visuales y gestión cultural, entre otras– que, en roles de creación como de gestión, promoción y preservación del patrimonio cultural, aportan nuevas miradas y formas de expresión, revalorizando la importancia de la presencia femenina en el arte y la cultura del país.

Destacan en disciplinas artísticas –música, teatro, danza, cine, literatura, artes visuales y gestión cultural, entre otras– que, en roles de creación como de gestión, promoción y preservación del patrimonio cultural, aportan nuevas miradas y formas de expresión, revalorizando la importancia de la presencia femenina en el arte y la cultura del país. Directivas. Lideran áreas, unidades de negocio o equipos dentro de grandes compañías -más de 250 empleados o facturación superior a 10 millones de euros-. A partir de su capacidad de gestión, liderazgo y toma de decisiones operativas o tácticas, se han consolidado como referentes en la gestión empresarial.

Lideran áreas, unidades de negocio o equipos dentro de grandes compañías -más de 250 empleados o facturación superior a 10 millones de euros-. A partir de su capacidad de gestión, liderazgo y toma de decisiones operativas o tácticas, se han consolidado como referentes en la gestión empresarial. Empresarias. Fundadoras, cofundadoras, que lideran o forman parte activa del accionariado de grandes o medianas empresas o compañías familiares consolidadas –más de 100 empleados o facturación superior a 20 millones de euros–, generando empleo, innovando en las estrategias, escalando negocios sostenibles y contribuyendo al desarrollo económico del tejido empresarial español.

Fundadoras, cofundadoras, que lideran o forman parte activa del accionariado de grandes o medianas empresas o compañías familiares consolidadas –más de 100 empleados o facturación superior a 20 millones de euros–, generando empleo, innovando en las estrategias, escalando negocios sostenibles y contribuyendo al desarrollo económico del tejido empresarial español. Función Pública, Institucional e Impacto Social . Lideran en la Administración Pública, instituciones, organismos multilaterales, oenegés o fundaciones, generando con su trabajo un impacto social relevante, desde su compromiso con el bien común, la ética y la transformación social de los ámbitos en los que actúan.

Políticas . Ejercen el liderazgo político desde cargos electos o de alta responsabilidad en partidos, gobiernos o parlamentos, influyendo en la formulación de políticas públicas y contribuyendo al fortalecimiento democrático y a la construcción de sociedades más justas, equitativas y representativas.

Medios de Comunicación . Influyen en el ámbito informativo y de la comunicación, desde el periodismo tradicional y digital, en roles editoriales, de análisis, gestión, producción o dirección, contribuyendo a una prensa plural y a la transformación del sector mediante su compromiso y excelencia profesional.

Ocio y Deporte . Destacan en el deporte en múltiples disciplinas, así como en el mundo del ocio y entretenimiento, contribuyendo con su capacidad de inspirar, romper barreras y generar impacto –desde la primera plana como protagonistas, o desde la creación, producción o gestión–. Además, son referentes para las nuevas generaciones y rompen barreras históricas.

Startups y Profesionales Independientes. Aúna a quienes lideran startups o empresas emergentes con alto potencial de crecimiento, innovación tecnológica o modelos de negocio disruptivos. También a profesionales independientes y consultoras en todas las categorías –tradicionales o de nuevas tendencias–, impactando tanto en el ecosistema emprendedor como en nichos profesionales especializados.

Top 10 Exterior: Mujeres españolas que residen fuera del país y han alcanzado un impacto internacional sobresaliente en su ámbito de desempeño, convirtiéndose en embajadoras del talento español en el mundo.

Desde la organización, reconocemos el valor y la inspiración que cada candidata aporta en sus respectivos ámbitos de actuación. Expresamos nuestros mejores deseos de éxito y agradecemos profundamente su participación en la presente edición.