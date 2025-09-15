Últimos días para presentar tu candidatura a la XIII Edición de 'Las Top 100 Mujeres Líderes'

Cruz Sánchez de Lara y Mercedes Wullich en la presentación de la XIII Edición de 'Las Top 100 Mujeres Líderes'. David Morales

Tras la gala de inauguración de la XIII Edición de 'Las Top 100 Mujeres Líderes' en Granada del pasado mes de julio se inició el proceso de recepción de candidaturas, siendo la fecha límite para la recepción de las mismas el próximo 21 de septiembre.

Es importante que, aunque ya hayas sido aspirante en ediciones anteriores, estés atenta para renovar tu inscripción en caso de ser tu voluntad. No es un proceso automático. La organización puede decidir cuáles de estas desea renovar o incorporar candidatas de mérito si así lo considera.

Cumplimentar el formulario correctamente y aportar información adicional, así como revisar tu ficha una vez considerada candidata, es crucial para favorecer tu postulación. Del mismo modo, una fotografía en la que se te vea con calidad ayudará a los votantes a tomar una decisión.

¿No sabes a qué categoría aplicar?

Esta es la clasificación según el ámbito profesional:

Académicas e Investigadoras. Influyen en el pensamiento crítico y la innovación y han realizado aportes significativos al conocimiento en el ámbito académico, institucional, la investigación científica o la producción intelectual –tanto en instituciones públicas como privadas– convirtiéndose en referentes para las nuevas generaciones.

Influyen en el pensamiento crítico y la innovación y han realizado aportes significativos al conocimiento en el ámbito académico, institucional, la investigación científica o la producción intelectual –tanto en instituciones públicas como privadas– convirtiéndose en referentes para las nuevas generaciones. Altas Ejecutivas, Consejeras y CEO . Ocupan los máximos niveles de liderazgo –CEO, presidenta, vicepresidenta, directora general o miembro de consejos de administración– en grandes empresas –más de 250 empleados o facturación superior a 50 millones de euros–, referentes en la toma de decisiones estratégicas y visión en el mundo corporativo, impulsando el cambio desde posiciones clave.

Cultura y Artes Escénicas. Destacan en disciplinas artísticas –música, teatro, danza, cine, literatura, artes visuales y gestión cultural, entre otras– que, en roles de creación como de gestión, promoción y preservación del patrimonio cultural, aportan nuevas miradas y formas de expresión, revalorizando la importancia de la presencia femenina en el arte y la cultura del país.

Destacan en disciplinas artísticas –música, teatro, danza, cine, literatura, artes visuales y gestión cultural, entre otras– que, en roles de creación como de gestión, promoción y preservación del patrimonio cultural, aportan nuevas miradas y formas de expresión, revalorizando la importancia de la presencia femenina en el arte y la cultura del país. Directivas. Lideran áreas, unidades de negocio o equipos dentro de grandes compañías -más de 250 empleados o facturación superior a 10 millones de euros- y que, a partir de su capacidad de gestión, liderazgo y toma de decisiones operativas o tácticas, se han consolidado como referentes en la gestión empresarial.

Lideran áreas, unidades de negocio o equipos dentro de grandes compañías -más de 250 empleados o facturación superior a 10 millones de euros- y que, a partir de su capacidad de gestión, liderazgo y toma de decisiones operativas o tácticas, se han consolidado como referentes en la gestión empresarial. Empresarias. Fundadoras, cofundadoras, lideran o forman parte activa del accionariado de grandes o medianas empresas o compañías familiares consolidadas –más de 100 empleados o facturación superior a 20 millones de euros–, generando empleo, innovando en las estrategias, escalando negocios sostenibles y contribuyendo al desarrollo económico del tejido empresarial español.

Fundadoras, cofundadoras, lideran o forman parte activa del accionariado de grandes o medianas empresas o compañías familiares consolidadas –más de 100 empleados o facturación superior a 20 millones de euros–, generando empleo, innovando en las estrategias, escalando negocios sostenibles y contribuyendo al desarrollo económico del tejido empresarial español. Función Pública, Institucional e Impacto Social . Lideran en la administración pública, en instituciones, en organismos multilaterales, oenegés o fundaciones, generando con su trabajo un impacto social relevante, desde su compromiso con el bien común, la ética y la transformación social de los ámbitos en los que actúan.

Políticas . Ejercen el liderazgo político desde cargos electos o de alta responsabilidad en partidos, gobiernos o parlamentos, influyendo en la formulación de políticas públicas y contribuyendo al fortalecimiento democrático y a la construcción de sociedades más justas, equitativas y representativas.

Medios de Comunicación . Influyen en el ámbito informativo y de la comunicación, desde el periodismo tradicional y digital, en roles editoriales, de análisis, gestión, producción o dirección, contribuyendo a una prensa plural y a la transformación del sector mediante su compromiso y excelencia profesional.

Ocio y Deporte . Destacan en el deporte en múltiples disciplinas, así como en el mundo del ocio y entretenimiento, contribuyendo con su capacidad de inspirar, romper barreras y generar impacto –desde la primera plana como protagonistas, o desde la creación, producción o gestión– inspirando a nuevas generaciones y rompiendo barreras históricas.

Startups y Profesionales Independientes . Aúna a quienes lideran startups o empresas emergentes con alto potencial de crecimiento, innovación tecnológica o modelos de negocio disruptivos, y a profesionales independientes y consultoras en todas las categorías profesionales –tradicionales o de nuevas tendencias– impactando tanto en el ecosistema emprendedor como en nichos profesionales especializados.

Top 10 Exterior: M ujeres españolas que residen fuera del país y han alcanzado un impacto internacional sobresaliente en su ámbito de desempeño, convirtiéndose en embajadoras del talento español en el mundo. A diferencia de las anteriores, en las que las mujeres pueden ser elegidas tres veces hasta convertirse en honorarias, en este caso solamente pueden ser elegidas una, salvo que hayan cambiado su residencia a España nuevamente e ingresen en las 10 categorías iniciales.

Únicamente puedes ser candidata en una categoría. Elige la que consideres más adecuada, pero recuerda que la organización tiene la autoridad para cambiarla según las características de tu perfil

Una vez elegidas las candidatas se inicia el plazo de votación online, cuyas fechas escogidas para este año son del 3 de octubre al 28 de diciembre.

¿Cuáles son las fases de votación?

Fase 1: Votación online abierta. Cualquiera puede elegir hasta 5 aspirantes. Las cinco finalistas con más votos de cada categoría serán las que competirán ante el jurado . En una reunión cerrada y ante notario seleccionarán a una por categoría, pasando 10 a 'Top 100'.

Cualquiera puede elegir hasta 5 aspirantes. Las cinco finalistas con más votos de cada categoría serán las que competirán . En una reunión cerrada y ante notario seleccionarán a una por categoría, pasando a 'Top 100'. Fase 2: El jurado elige a 50 candidatas de cada categoría y la organización a otras 40 por cada una. En total, 90 seleccionadas.

Las favoritas de la votación online, el jurado y la organización sumarán 'Las Top 100 Mujeres Líderes' de la edición.

¿Qué fechas tengo que tener en cuenta?

Finalización del plazo de recepción de candidaturas: 21 de septiembre

Periodo de votación: del 3 de octubre al 28 de diciembre

Deliberación del jurado: 14 de enero

Gala de las 'Top 100': 13 de marzo

Con el fin de evitar cualquier sesgo en la decisión del jurado, este se renueva en un 50% cada año, procurando responder a diversidad de sexo, ideología, conocimientos y áreas de influencia.

Tras el veredicto del jurado y la organización, solamente queda esperar los resultados y conocer a las mujeres más influyentes de 2025.

Tomarán el relevo con sus mejores galas el día 13 de marzo. Pero aún tendremos que esperar para conocer la ubicación exacta del evento que congregará a las más relevantes del país.