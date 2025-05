Cruz Sánchez de Lara, Begoña Aramendía y Margarita del Val son premiadas por Women Economic Forum España 2025

Este lunes, 19 de mayo, el Ateneo de Madrid ha sido escenario de la ceremonia de entrega de premios Iconic Women Creating a Better World for All, una de las distinciones más destacadas del Women Economic Forum (WEF) España 2025, que celebra su cuarta edición. El galardón destaca a figuras con una trayectoria significativa en la promoción del liderazgo femenino, la igualdad de género y el impacto social positivo.

Este año, bajo el lema Acciones que transforman, el evento ha reunido a más de una veintena de líderes de opinión, directivas, emprendedoras y expertas en distintas disciplinas, con el objetivo de visibilizar iniciativas que están acelerando el camino hacia una sociedad más justa e inclusiva. En la cita, se ha reconocido la labor de profesionales de sectores tan diversos como la ciencia, con Margarita del Val; o el periodismo, con la representación de Magas a través de su editora y vicepresidenta ejecutiva de EL ESPAÑOL, Cruz Sánchez de Lara.

Los premiados Begoña Aramendía, presidenta del Tribunal Militar Central; Margarita del Val, investigadora en el Centro de Biología Molecular Severo Ochoa; Cruz Sánchez de Lara, vicepresidenta ejecutiva de EL ESPAÑOL y editora de Magas y ENCLAVE ODS; y Julio Di-Bella Roldán, especialista en medios de comunicación, sobre el escenario del salón de actos del Ateneo de Madrid. Cedida WEF España

El foro, que pertenece a la red mundial All Ladies League (ALL) —presente en más de 150 países y con más de 500.000 mujeres conectadas—, ha contado con la participación de figuras como Delia García, directora de Sostenibilidad de L’Oréal; Silvia Hernández, directora de Sector Financiero en Microsoft; Aline Gómez-Acebo, directora de Sostenibilidad de ASISA; Luisa García, CEO de Corporate Affairs LLYC; y Marlen Estévez, socia de RocaJunyent, entre otras.

También han estado entre los participantes Ana Torres, directora de Impacto Social de MasOrange; Asunción Soriano, CEO de Atrevia; Belén Vitoria, TEDx Ambassador y experta en Sostenibilidad; Gema Mancha, CEO de Merz Aesthetics; Marta Aisa, directora de Sostenibilidad de Santander España y Nora Rodríguez, CEO de Architects of Happiness.

Igualmente, han intervenido expertos como Javier Pérez de Vargas, presidente de la Real Academia de Ingeniería; María Enciso, decana de la Facultad de Ciencias Jurídicas en la Universidad Rey Juan Carlos; Michelle Ferrari, presidenta de WEF Iberoamérica; Carlos Herrero, vicepresidente de WEF Iberoamérica; Andrés Allamand, secretario general del SEGIB; y Harbeen Arora Rai, fundadora y presidenta de G100.

Premiadas por su liderazgo

La elección de Cruz Sánchez de Lara como una de las ganadoras del premio Iconic Women Creating a Better World for All responde, según la organización, a "su trayectoria de trabajo por la igualdad y el avance en el liderazgo de las mujeres". Como editora de Magas —la revista de EL ESPAÑOL dirigida a la mujer— y ENCLAVE ODS —la sección especializada en sostenibilidad— ha impulsado durante años una agenda mediática comprometida con el avance femenino, la lucha contra las violencias machistas y la visibilización de otras referentes en todos los sectores.

A su faceta como vicepresidenta ejecutiva y editora de dos verticales se suma una anterior trayectoria consolidada en el ámbito del derecho. Como abogada, ha defendido causas relacionadas con la protección frente a la violencia de género y la garantía de los derechos fundamentales en distintos contextos. También ha participado activamente en foros internacionales y ha colaborado con organizaciones centradas en la promoción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Durante su discurso, Sánchez de Lara ha abogado por la necesidad de tejer "alianzas de valor" y ha reconocido el potencial de las mujeres como "magas multiplicadoras". Igualmente, ha reconocido que "aún quedan tantas cosas bonitas por hacer y somos muchos los que estamos deseando construir, unidos por unos valores comunes".

Asimismo, ha invitado a los asistentes a no dejarse llevar por la cultura de los bulos y las fake news y a que se apoyen en los medios de comunicación, aquellos grandes aliados de la ciudadanía que "pueden defender la verdad" con el objetivo de construir un futuro mejor para las generaciones venideras. "Siempre digo que somos por lo que fueron y serán por lo que somos", expresó al recoger su premio.

Desde el diario, es promotora de múltiples iniciativas, entre ellas la organización de las últimas ediciones de Las Top 100 Mujeres Líderes en España, el ranking que celebra el talento femenino y el progreso social en España, contando con ellas. Asimismo, la revista Magas impulsa los premios Maga de Magas, que reconocen el trabajo de profesionales destacadas en distintas disciplinas de la literatura y el periodismo.

Cruz Sánchez de Lara sube al escenario a recoger su premio. Esteban Palazuelos

A lo largo de la mañana, también se ha premiado la labor de profesionales como Margarita del Val, una de las químicas y virólogas más reputadas de España. La científica vinculada al Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) ha subido al escenario para recordar los retos a los que se enfrentaron los investigadores durante la pandemia: "Mi labor entonces fue reflexionar, aplicar el rigor y pensar cómo trasladar todo lo que íbamos aprendiendo rápidamente a la sociedad".

Su reto, ha recordado, consistió en trabajar a contrarreloj para que la gente mantuviera la confianza en la ciencia, tratando de hacerla comprensible para todos: "Aprendí a trabajar para distintos sectores a fin de afrontar problemas importantes, y eso, contactar con gente tan diversa, me ha hecho tener perspectivas muy distintas. Todo ello me ha enriquecido, y, por eso, creo que es bueno salir de vez en cuando de la zona de confort y buscar nuevos desafíos".

En su discurso en el Ateneo, la investigadora ha agradecido a las economistas —figuras que, reconoce, fueron también muy necesarias durante la crisis sanitaria— este reconocimiento "como profesional y como mujer. También agradezco el número de hombres entre los asistentes, a pesar de que los retratos que nos rodean [colgados sobre las paredes del auditorio] son masculinos... y eso, afortunadamente, dice mucho de todo lo que hemos avanzado hasta ahora", ha celebrado.

La investigadora del CSIC posa con su reconocimiento. Esteban Palazuelos

Begoña Aramendía, quien también se ha hecho con un reconocimiento por su labor como mujer pionera en la presidencia del Tribunal Militar Central, ha expresado: "Soy consciente de que este es un puesto de máxima responsabilidad y no habría sido posible llegar hasta aquí si no hubiera sido por la leal colaboración de mis compañeros y subordinados, porque en las Fuerzas Armadas no se entiende el liderazgo sin la colaboración".

En sus 37 años de servicio, la general de dos estrellas ha sido "testigo de la modernización que han vivido [los tres Ejércitos] gracias a la integración de las mujeres. He desplegado con ellas en lugares como Kosovo o Afganistán, las he visto trabajar sobre el terreno y les aseguro que están capacitadas para realizar las mismas funciones que sus compañeros, y asumiendo los mismos retos", ha defendido.

"Hoy quiero recordar a don Pedro Calderón de la Barca, que escribió un verso que a todos los militares nos han enseñado a recitar. Terminaba diciendo que 'la milicia no es más que una religión de hombres —y ahora apostillo yo: y de mujeres— honrados'. Esta honradez supone una misión de servicio, de servir a España en beneficio de sus ciudadanos y de la paz. Para mí, este premio supone una motivación para seguir trabajando con espíritu y vocación de servicio", ha concluido.

Begoña Aramendía, fotografiada al subir al escenario del Ateneo madrileño. Esteban Palazuelos

La cita también ha incluido el reconocimiento a Julio Di-Bella Roldán, director de medios de comunicación con 30 años de experiencia en la industria de radio y televisión. En 2024, pasó a formar parte del Consejo de WEF Iberoamérica gracias al compromiso que este ha mantenido con la región a lo largo de su carrera. Ha subido al escenario para recoger su premio Iconic Leaders Creating a Better World for All.

El Women Economic Forum ha reforzado este año su papel como agente clave en el avance hacia la inclusión y ha acogido la presentación del informe La mujer en carreras STEM, elaborado por la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) junto a la Real Academia de Ingeniería para visibilizar los retos de las mujeres en las disciplinas científicas y tecnológicas.

Pese a que la presencia femenina aumenta en las aulas universitarias, el número de graduadas que se incorporan a las compañías aún es insuficiente. Por ello, durante la exposición del informe, se ha puesto de manifiesto la necesidad urgente de actuar de manera transversal: desterrando estereotipos en los colegios, revisando los modelos educativos existentes, visibilizando referentes y promoviendo una empleabilidad libre de sesgos, inclusiva y basada en el reconocimiento del talento.

La jornada del Women Economic Forum ha cerrado con una llamada a seguir apostando por la colaboración entre sectores, la sororidad y el liderazgo compartido.