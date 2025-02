Cruz Sánchez de Lara y Pedro del Hierro se solidarizan con Valencia: las claves de su vestido para la gala 'Top 100'

Este 16 de febrero marca la celebración de la esperadísima gala de 'Las Top 100 Mujeres Líderes'. El Teatro Real de Madrid ha acogido a las seleccionadas y a centenares de personalidades destacadas de la sociedad, la cultura y la empresa, reunidas para celebrar el talento femenino en una gala de excepción.

Para la ocasión, los protagonistas e invitados se han vestido de largo, siguiendo el código de vestimenta Black Tie. Cruz Sánchez de Lara, vicepresidenta ejecutiva de EL ESPAÑOL y editora de Magas y Enclave ODS, ha apostado por un conjunto de Pedro del Hierro.

Cruz Sánchez de Lara, posando durante la gala de 'Las Top 100'. Esteban Palazuelos

El vestido y la capa elegidos, en colaboración con el director creativo de las colecciones femeninas de la firma, Nacho Aguayo, son el resultado de un largo proceso creativo e incluye un mensaje clave. "Nacho y yo comentamos desde el primer momento que el vestido fuera un homenaje a Valencia. Este año no podemos olvidarnos de la cantidad de gente que lo está pasando mal", nos explica Cruz.

El diseño se compone de dos partes destacadas: una superior, realzada por un sutil encaje, con efecto de segunda piel, y la inferior, de terciopelo, con cola. Es íntegramente negro, una elección muy pensada, tal y como recalca la vicepresidenta ejecutiva de EL ESPAÑOL: "El negro es una señal de respeto".

Nacho Aguayo y Cruz Sánchez de Lara, observando el conjunto. Sara Fernández

Curz Sánchez de Lara, durante la prueba del vestido. Sara Fernández

Completa el vestido una impresionante capa con volumen, de mangas abullonadas, forrada con brocado valenciano. "El tejido valenciano, de blanco, simboliza la esperanza. Todo lo que hay es lodo, son lágrimas… pero va a ser blanco porque todos vamos a trabajar por ello. Es un mensaje para las líderes que están al frente de la reconstrucción, y todas las personas que están en su casa intentando que su vida vuelva a ser lo más normal posible", añade Cruz.

Nacho Aguayo recalca en este sentido: "El compromiso que tenemos todos es seguir apoyando y que no se quede en un mensaje temporal. El negro es, efectivamente, un color de respeto y de luto, el blanco representa la esperanza, sobre todo en el tejido valenciano".

El diseñador añade: "Me preocupaba mucho el compromiso. Hemos hecho una réplica de la capa, en azul marino, con un beneficio solidario. Es la segunda edición de nuestro proyecto ByBy".

"Me gustan mucho las creaciones de Nacho", afirma Cruz. Sara Fernández

Detalle de la zona superior del diseño de Cruz. Sara Fernández

Por lo tanto, "no se queda en una anécdota. Hay un compromiso por parte de Pedro del Hierro de ir más allá y seguir ayudando, que haya continuidad y compromiso con las personas".

Sánchez de Lara también ha recordado el papel de la moda en este aspecto: "Muchas veces, jugamos a ser diseñadores y el diseño es un oficio, hay que respetarlo. Me pareció muy adecuado el mensaje. Cuando tienes la posibilidad de trasladar algo así, debes dejar que el artista, el creador, haga lo que él siente, que es bueno para ti y como quiere transmitir ese mensaje".

Vista del conjunto del diseño. Sara Fernández

"A mí me gustan mucho las creaciones de Nacho, confío plenamente en él y en Pedro del Hierro. Entonces me dejé llevar. Le 'compré' el mensaje porque me pareció muy potente, íntimo y digno. Y si encima te ves estupenda (antes de ponerme el vestido, no estaba así de guapa), se logra la magia de la costura", concluye la vicepresidenta ejecutiva de EL ESPAÑOL.

El equipo de Pedro del Hierro ha trabajado casi una semana en el diseño. Sara Fernández

Cruz Sánchez de Lara, junto al equipo que participó en la creación del vestido. Sara Fernández

"En el desarrollo del diseño han participado cuatro personas, totalmente dedicadas, y una apoyando. Se han empleado dos días en la confección de la capa, otros dos de toile y el vestido ha llevado dos más con los retoques".

"El forro del vestido tiene una base de seda, todo va montado sobre ella. Se le ha sumado la falda de terciopelo, que es el trampantojo. El cuerpo cuenta con una falsa transparencia de encaje", detalla el diseñador. "Se trata de un encaje encerado sobre una base muy abierta. Que quede perfectamente en el cuerpo lleva su técnica. Ha quedado muy especial", concluye finalmente Nacho Aguayo.