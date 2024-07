Condiciones y Bases XII Edición 'Las Top 100 Mujeres Líderes' en España

¿Cuántas categorías hay? ¿En cuál aplico?

Hay 10 categorías integradas de la siguiente manera:

Académicas e Investigadoras

Altas Ejecutivas, Consejeras y CEOS

Cultura

Directivas

Empresarias

Función Pública, Institucional e Impacto Social

Políticas

Medios de comunicación

Ocio y Deporte

Startups y Profesionales Independientes

Solo puedes aplicar en una categoría. Elige la que consideres más adecuada, pero recuerda que la organización tiene la autoridad para cambiarla según las características de tu perfil.

TOP 10 Exterior

Esta categoría se hizo con el objetivo de dar un reconocimiento a las españolas que son referentes fuera de su país

A diferencia de las categorías de anteriores, en las que las mujeres pueden ser elegidas tres veces, hasta convertirse en honorarias, en este caso solamente pueden ser elegidas una vez, salvo que hayan cambiado su residencia a España nuevamente e ingresen en las 10 categorías iniciales.

¿Cuál es el plazo para presentar las candidaturas?

Hasta el 30 de septiembre de 2024 se reciben postulaciones para aplicar a la XII Edición del ranking 'Las Top 100 Mujeres Líderes'. No esperes a último momento para completar tu perfil. La organización te enviará sugerencias de cambios, faltantes o mejoras si fuera necesario.

¿Quién puede ser candidata?

Cualquier mujer que resida en España puede ser candidata a partir de sus aportaciones y/o logros. Al presentarse, la organización revisará sus datos y méritos para confirmar que cumple los requisitos adecuados y que puede aplicar para ser candidata en esta XI Edición.

¿Quién puede presentar candidaturas?

Cualquier persona puede proponerse como candidata, o enviar el enlace a quien considere debería aplicar para serlo. Desde las empresas o instituciones, también pueden hacerlo, como una forma de impulsar el talento de sus directivas.

¿Puede una misma organización o persona presentar más de una candidatura?

Sí, puede presentar más de una candidatura siempre que el correo electrónico de inscripción sea diferente.

¿Puedo presentarme a mí misma?

¡Por supuesto! Es uno de nuestros objetivos, alentar a las mujeres a que den ese paso. No se da a conocer el origen de la presentación.

¿Cómo se presentan las candidaturas?

Exclusivamente a través del formulario

Envías el enlace de inscripción a las mujeres que conoces o admiras para que realicen el proceso.

Presentas tu propia candidatura con tus datos personales para darte de alta y que puedas modificar tus datos y editar tu mejor perfil.

Una agencia o empresa presenta tu candidatura y actúa en tu representación.

Si ya me he presentado en otras ediciones, ¿se renueva automáticamente mi candidatura?

La organización tiene la potestad de renovar las candidaturas, o incorporar candidatas de mérito, si considera que una candidata debe serlo, aunque no haya completado el proceso. Como los registros superan el millar, lo óptimo es que cada candidata esté atenta para renovar su candidatura: actualizarla, cambiar de categoría, darse de baja si ya no reside en España, ha abandonado la organización de la que formaba parte, o cualquier otro cambio o razón.

¿Qué información debo tener preparada? ¿Puedo modificar mi perfil o darme de baja?

La categoría a la que concurres, trayectoria, razones por las cuales deberías aplicar y ser elegida y una buena fotografía. Los avales y los enlaces también son importantes. Si aplicas, se te comunicará que te conviertes en candidata. Si tu candidatura es dada de alta por la organización, podrás solicitar, modificar tu perfil o darte de baja.

Ya cumplimentado el formulario online y finalizada la inscripción, ¿cómo sigue el proceso?

Recibirás un correo electrónico que confirmará la correcta inscripción facilitándote los datos del registro y los pasos siguientes.

Me he dado de alta, pero no he recibido el correo electrónico con la confirmación o número de registro

Puede que tus datos no estén completos o que exista alguna razón técnica. Ponte en contacto con la organización a través del correo electrónico: lastop100@elespanol.com

¿Por qué razones puede la organización dar de baja a una candidata?

Una candidata puede ser dada de baja por varias razones: no cumplir alguno de los requisitos estipulados, como residir en España, solicitud expresa de la candidata o de su organización, siempre y cuando lo haga por escrito y exponiendo los motivos… O por razones consideradas “lesivas”: falsa información aportada, comportamiento poco ético, contravención del espíritu y filosofía del ranking, mala utilización de las herramientas proporcionadas, son ejemplos.

¿Cuáles son los criterios de evaluación?

Trayectoria, logros, valores personales, valores profesionales, aportes a la sociedad, son algunos de los múltiples criterios para tener en cuenta. Por eso, desde la organización te brindamos consejos para que prepares bien tu perfil, para que tanto el jurado como el público consigan ver con claridad el valor que aportas y por qué deberías ser una de las elegidas.

¿Por qué he hecho el proceso de aplicar y no soy candidata?

Aplicar es una forma de poner al día tu mejor versión. Que pases a la siguiente fase depende del Comité de Admisión que determina cuáles de las Postulantes pasan a la instancia de Candidatas para que el jurado elija las Finalistas o Top 100.

Ser admitida como Postulante no implica convertirse automáticamente en Candidata. Una postulante puede ser candidata un año y dejar de serlo al siguiente, según la evaluación del Comité de Admisión y de una selección de Headhunters. Y a la inversa, una postulante no admitida un año, puede al siguiente —por sus nuevos logros, méritos o posición—, convertirse en candidata. Como sucede con la selectividad, la nota de corte sube con la calidad de postulantes.

*Con tu aplicación tienes derecho a la revisión de tu perfil y a recibir sugerencias para mejorarlo. Si no cumples los requisitos para ser candidata, también recibirás recomendaciones para optimizarlo y participar en futuras ediciones.

¿Quiénes son los miembros del jurado y cómo se eligen?

El jurado se compone por expertas/os referentes en sus sectores designados por EL ESPAÑOL atendiendo a diversidad de sexo, ideología, conocimientos y áreas de influencia. Para evitar un efecto repetición en el voto, cada año el jurado se renueva en un 50%. Sus nombres sólo se dan a conocer una vez que han votado, para garantizar la rigurosidad y evitar presiones. En esta edición, tendrá además el honor de dirimir cuál es la mejor candidata de las 5 finalistas de cada categoría en la votación online.

Además de los miembros del jurado, ¿hay otros agentes implicados en la elección?

Sí. Por un lado, la votación online que es abierta y en la que participa quien se inscriba para votar. Por el otro, la dirección de EL ESPAÑOL y su equipo asesor, tienen la responsabilidad de elegir a una parte de las candidatas. Así se reparte entonces la elección:

50 -5 de las 10 de cada categoría son elegidas por el Jurado.

40 -4 de cada categoría son elegidas por magas de EL ESPAÑOL.

10 -1 de cada categoría es elegida a través de la Votación online

Todo sobre la votación online y la implicación del Jurado

Las 5 finalistas con más votos de cada categoría competirán ante el jurado. Este decidirá en reunión cerrada y ante notario a una elegida por categoría. Si alguna de ellas fuera ya electa por la votación del Jurado, se procederá a dar paso a la siguiente.

Este cambio consolida el propósito y aporta transparencia y criterios de excelencia a la votación online. Así, se pone un foco preciso, sobre las finalistas, analizando los méritos por los cuales han sido votadas. El jurado volcará su voto a favor de 1 de las 5 finalistas de cada categoría. La votación online es la manera más democrática de incorporar nuevos perfiles y que sus campañas las conviertan en referentes.

¿Qué me aporta la votación online y estar entre las 5 finalistas?

La campaña que hayas hecho para visibilizar tu candidatura y que te voten y el sello de candidata, seas o no elegida, habrá aportado notoriedad a tu reputación y trayectoria. Por otro lado, un jurado notable, se verá ante el desafío de prestar atención a estos perfiles y definir entre las 5 finalistas de la votación online, a la que más méritos tiene, prestigiando esta distinción.

¿Cuándo se tendrá la lista definitiva?

En diciembre del 2024 se cerrarán las votaciones. El público a través de la web de EL ESPAÑOL, el jurado de manera presencial a puerta cerrada, pudiendo los ausentes hacer llegar su voto digitalmente. A la par, votará la dirección de EL ESPAÑOL. Las elegidas, según calendario provisorio, recibirán la comunicación en el transcurso del mes de enero de 2025 y se darán a conocer oficialmente en la 12ª Gala de 'Las Top 100 Mujeres Líderes' cuya cita será en el Teatro Real de Madrid.

¿Qué ocurre si resulto elegida?

La organización 'Las Top 100 Mujeres Líderes' en España se pondrá en contacto con las elegidas, con los datos que hayan ofrecido de contacto. Asimismo, y de esta manera podrán recibir una invitación a la ceremonia. En los meses siguientes, podrá ser invitada a participar de las diferentes actividades que lleva adelante la organización como Desayunos de Mujeres Líderes, Mesas de debate, Eventos y participar de encuestas o entrevistas y/o actividades del Club.

Nuestros objetivos: reclutar más talento

Año a año el mayor trabajo realizado por la organización está orientado a presentar nuevas candidaturas para hacer visibles a más mujeres. Las que ya son parte, si se mantienen activas en cuanto a sus perfiles y a la actividad que se genera alrededor, colaboran para que la organización pueda centrarse en el trabajo de seguir “reclutando talento” para ampliar la base y cumplir con el objetivo de dar visibilidad a las mujeres en todos los ámbitos de actuación.

Cualquier sugerencia será escuchada con máxima atención.

Comité de Admisión

Top 100 Mujeres Líderes: lastop100@elespanol.com